奧斯卡「多元」僅是虛幻表象？　美國亞裔女性的掙扎

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奧斯卡日前公布入圍名單，被視為歷來最多元的一次。20名演員奬提名中，就有9位是有色人種；亞裔和女性也在本屆嶄露頭角，73歲韓國資深女演員尹汝貞憑《夢想之地》獲女配角提名，華裔女導演趙婷憑《游牧人生》也獲多項提名.....

對於影壇「多元」讚美言猶在耳，美國社會針對亞裔的仇恨及暴力卻與日俱增：三藩市一名華裔老婦遭白人男子毆打、亞特蘭大水療中心槍擊案也有多名亞裔女性遇害，連番事件喚醒外界對亞裔女性安全及平等待遇的關注。

3月16日，亞特蘭大地區三間按摩院連續發生槍擊案，造成八人死亡，包括六名亞裔女性。事實上，由去年新冠疫情以來，亞裔（尤其華裔）被視為病毒源頭，針對亞裔的仇恨犯罪不斷升溫，經已令有「移民模範生」之稱的亞裔社群成為驚弓之鳥，他們決定不再沉默。

據初步調查，警方指21歲白人槍手朗（Robert Aaron Long）的犯案動機不涉及種族原因，只是因性癮而想消除按摩院的「誘惑」。不過，當地亞裔社群對有關的說法不以為然，德州州議會華裔眾議員吳元之（Gene Wu）認為警方說法有為白人槍手開脫之嫌，另一華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）亦質疑：「假設這名槍手因性成癮然後報復性開槍，卻只射殺韓式按摩院的亞裔員工？如果這不算種族歧視，什麼才是？」

當地亞裔對警方目前的說法不以為然。(AP)

是次槍擊案發生後，許多在疫情下受盡歧視的亞裔民眾，主動掀起了新一波正視「亞裔歧視」和「仇恨犯罪」的討論，「停止仇視亞裔」（#StopAsianHate）再次成為關鍵詞，韓裔男星金大賢(Daniel Dae Kim)、印裔女星Mindy Kaling等名人都發文響應。這股在當地亞裔社群積累經年的被歧視壓力，似乎在喊出「亞裔的命也是命」中集體情緒爆發。

據「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）網站組織公布的最新研究顯示，2020年3月19日至今年2月28日期間，全國總共出現3795宗反亞裔仇恨案件，當中包括言詞辱罵、網路騷擾以至肢體攻擊。其中68%案件的攻擊目標為亞裔女性，女性通報案件的數量則是男性的2.3倍。

日前，三藩市75歲華裔老婦謝小珍（Xiao Zhen Xie音譯）在街上被一名中年白人男子無故毆打後，老太揮棒將其打傷，白人男子再由擔架送院。老太其後雖送院治理，惟其家人指她仍然「暈眩、非常受驚、留下心理創傷和十分受傷」，她目前仍有一隻眼未能睜開，並且還在流血。

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謝小珍的孫女開設眾籌活動，以助祖母從身心創傷中康復。（網頁截圖）

美國華裔學者張華耀（Russell Jeung）表示，種族歧視加上性別歧視，以及亞裔婦女長期以來被標籤「卑躬屈膝、順從」的刻板印象，使得亞裔女性容易淪為攻擊目標。

他指出，疫情的出現似乎讓某些人找到「理由」，將亞裔婦女視為攻擊目標。他解釋：「我們一開始就注意到這個問題，而且有着非常固定的模式。霸凌者是挑選弱者下手，我們看到這些現象發生在我們族群的老年人和兒童身上。」

拜登表達了對亞裔美國人的處境的關注。(AP)

亞裔社群近期的激烈迴響亦驚動白宮，總統拜登（Joe Biden）一方面呼籲大家給予警方進一步釐清案情的機會，另一方面也對亞裔美國人「猶如驚弓之鳥的被害處境」表達感同身受和同情。目前，紐約和加州的反恐警力，經已提高針對亞裔社區及唐人街的預防戒備，派出更多警力執勤，防止被煽動的仇恨情緒，會繼續針對亞裔美國人社群作出襲擊。

可追溯至19世紀　歧視根深蒂固

在槍擊事件後，曾多番就歧視問題表態的NBA球星林書豪亦在Twitter發文，表示：「在為此事感到哀傷時，也要知道很重要的訊息，就是我們必須要持續站出來，團結一心，為了改變而奮戰，我們不能失去希望！」

林書豪再次為亞裔襲擊事件開腔。(IG)

佐治亞州亞裔眾議員Bee Nguyen則向美媒表示：「這個國家有許多針對亞裔美國人暴力的歷史，我們的父母、祖父母及祖先都經歷過。」她歸咎於前總統特朗普的煽動。的確，這位總統在任四年間導致美國種族關係緊張，加上他此前不斷稱呼「中國病毒」（China Virus）的行為，不少人認為這些言論是歧視亞裔升溫的導火線，而仇恨犯罪者目的是要讓整個亞裔社群感到恐慌。

加州州立大學聖貝納迪諾分校仇恨與極端主義研究中心表示，在疫情期間，反亞裔仇恨犯罪上升了150%之多。有意見認為，亞裔女性被視為溫順和順從，而且她們不少在美國從事服務性行業，因而容易曝露於種族歧視的機會更大，受影響更深。

事實上，美國人對亞洲人和亞裔美國人的刻板偏見根深蒂固，或許可以追溯到幾個世紀以前。研究種族問題的學者Rachel Kuo指出，美國歷史上的一些法律和政治措施，形塑了這些關於歧視的有害想法，其中最早的例子是1875年的《佩奇法案》（Page Law）。

亞裔歧視在美國由來已久。(AP)

該法案是於《排華法案》（Chinese Exclusion Act）此前幾年頒布的，表面上旨在限制賣淫和強迫勞動。實際上，它被系統地用來防止中國婦女以妓女身份移民到美國。Rachel Kuo認為，美國帝國主義在法案的取態上也起了重要作用。而且，由於美軍在二戰、越戰時在亞洲地區曾有召妓的歷史，相關的影像也被紀錄下來，也加劇了對亞裔女性的偏見印象。她指出，正因為上述種種偏見看法，令人透過無視、貶低和合理化，達到了為暴力開脫和容忍暴力的效果。

不幸地，這些偏見同時使亞裔女性被視為廉價和可支配的勞工，使得她們在經濟上也變得更易受傷。在疫情期間，由於失業和仇外心理，亞裔美國人經營的生意受到的打擊至深。此外，國家婦女法律中心今年1月的報告顯示，亞裔女性於去年12月在長期失業工人中所佔比例最高，許多亞裔女性從事服務業，包括美容院、酒店和餐廳。

亞裔女性在美國被歧視和傷害非個別事件。(AP)

關注亞裔性工作者組織Red Canary Song的負責人Esther Kao表示，按摩院的員工和性工作者的處境尤其危險。她指出，這些人不僅面臨遭到羞辱，而且由於移民身份，或因擔心被驅逐出境而對暴力選擇啞忍。像今次發生槍擊案的按摩水療中心，都並非提供性服務的場所，但恐防有人以有色眼鏡看待。

無論如何，連串仇恨犯罪和襲擊事件皆證明，亞裔美國人正經歷仇恨和暴力事件的與日俱增。而且，這呼應了一種歷史模式，即亞裔美國人每當在危機發生之際被針對，因為他們被視為「非我族裔」的外國人。這反映的除了新冠疫情的衝擊因素外，或許多少與中國近年的急速冒起為美國所帶來的威脅不無關係。

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