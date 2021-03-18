奧斯卡「多元」僅是虛幻表象？　美國亞裔女性的掙扎

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-03-18 23:31

奧斯卡日前公布入圍名單，被視為歷來最多元的一次。20名演員奬提名中，就有9位是有色人種；亞裔和女性也在本屆嶄露頭角，73歲韓國資深女演員尹汝貞憑《夢想之地》獲女配角提名，華裔女導演趙婷憑《游牧人生》也獲多項提名..... 對於影壇「多元」讚美言猶在耳，美國社會針對亞裔的仇恨及暴力卻與日俱增：三藩市一名華裔老婦遭白人男子毆打、亞特蘭大水療中心槍擊案也有多名亞裔女性遇害，連番事件喚醒外界對亞裔女性安全及平等待遇的關注。

3月16日，亞特蘭大地區三間按摩院連續發生槍擊案，造成八人死亡，包括六名亞裔女性。事實上，由去年新冠疫情以來，亞裔（尤其華裔）被視為病毒源頭，針對亞裔的仇恨犯罪不斷升溫，經已令有「移民模範生」之稱的亞裔社群成為驚弓之鳥，他們決定不再沉默。

據初步調查，警方指21歲白人槍手朗（Robert Aaron Long）的犯案動機不涉及種族原因，只是因性癮而想消除按摩院的「誘惑」。不過，當地亞裔社群對有關的說法不以為然，德州州議會華裔眾議員吳元之（Gene Wu）認為警方說法有為白人槍手開脫之嫌，另一華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）亦質疑：「假設這名槍手因性成癮然後報復性開槍，卻只射殺韓式按摩院的亞裔員工？如果這不算種族歧視，什麼才是？」

當地亞裔對警方目前的說法不以為然。(AP)

是次槍擊案發生後，許多在疫情下受盡歧視的亞裔民眾，主動掀起了新一波正視「亞裔歧視」和「仇恨犯罪」的討論，「停止仇視亞裔」（#StopAsianHate）再次成為關鍵詞，韓裔男星金大賢(Daniel Dae Kim)、印裔女星Mindy Kaling等名人都發文響應。這股在當地亞裔社群積累經年的被歧視壓力，似乎在喊出「亞裔的命也是命」中集體情緒爆發。

據「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）網站組織公布的最新研究顯示，2020年3月19日至今年2月28日期間，全國總共出現3795宗反亞裔仇恨案件，當中包括言詞辱罵、網路騷擾以至肢體攻擊。其中68%案件的攻擊目標為亞裔女性，女性通報案件的數量則是男性的2.3倍。

日前，三藩市75歲華裔老婦謝小珍（Xiao Zhen Xie音譯）在街上被一名中年白人男子無故毆打後，老太揮棒將其打傷，白人男子再由擔架送院。老太其後雖送院治理，惟其家人指她仍然「暈眩、非常受驚、留下心理創傷和十分受傷」，她目前仍有一隻眼未能睜開，並且還在流血。

美國華人老太街頭受襲 持木棍將白人兇徒打上擔架 內地網民哄動

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2 — Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021

謝小珍的孫女開設眾籌活動，以助祖母從身心創傷中康復。（網頁截圖）

美國華裔學者張華耀（Russell Jeung）表示，種族歧視加上性別歧視，以及亞裔婦女長期以來被標籤「卑躬屈膝、順從」的刻板印象，使得亞裔女性容易淪為攻擊目標。

他指出，疫情的出現似乎讓某些人找到「理由」，將亞裔婦女視為攻擊目標。他解釋：「我們一開始就注意到這個問題，而且有着非常固定的模式。霸凌者是挑選弱者下手，我們看到這些現象發生在我們族群的老年人和兒童身上。」

拜登表達了對亞裔美國人的處境的關注。(AP)

亞裔社群近期的激烈迴響亦驚動白宮，總統拜登（Joe Biden）一方面呼籲大家給予警方進一步釐清案情的機會，另一方面也對亞裔美國人「猶如驚弓之鳥的被害處境」表達感同身受和同情。目前，紐約和加州的反恐警力，經已提高針對亞裔社區及唐人街的預防戒備，派出更多警力執勤，防止被煽動的仇恨情緒，會繼續針對亞裔美國人社群作出襲擊。

可追溯至19世紀 歧視根深蒂固

在槍擊事件後，曾多番就歧視問題表態的NBA球星林書豪亦在Twitter發文，表示：「在為此事感到哀傷時，也要知道很重要的訊息，就是我們必須要持續站出來，團結一心，為了改變而奮戰，我們不能失去希望！」

林書豪再次為亞裔襲擊事件開腔。(IG)

This is sooo heartbreaking...praying for our world. To my Asian American family, please take time to grieve but know youre loved, seen and IMPORTANT. We have to keep standing up, speaking out, rallying together and fighting for change. We cannot lose hope!! ❤️#StopAsianHate #NOW https://t.co/Xm4ojbJALw — Jeremy Lin (@JLin7) March 17, 2021

佐治亞州亞裔眾議員Bee Nguyen則向美媒表示：「這個國家有許多針對亞裔美國人暴力的歷史，我們的父母、祖父母及祖先都經歷過。」她歸咎於前總統特朗普的煽動。的確，這位總統在任四年間導致美國種族關係緊張，加上他此前不斷稱呼「中國病毒」（China Virus）的行為，不少人認為這些言論是歧視亞裔升溫的導火線，而仇恨犯罪者目的是要讓整個亞裔社群感到恐慌。

加州州立大學聖貝納迪諾分校仇恨與極端主義研究中心表示，在疫情期間，反亞裔仇恨犯罪上升了150%之多。有意見認為，亞裔女性被視為溫順和順從，而且她們不少在美國從事服務性行業，因而容易曝露於種族歧視的機會更大，受影響更深。

事實上，美國人對亞洲人和亞裔美國人的刻板偏見根深蒂固，或許可以追溯到幾個世紀以前。研究種族問題的學者Rachel Kuo指出，美國歷史上的一些法律和政治措施，形塑了這些關於歧視的有害想法，其中最早的例子是1875年的《佩奇法案》（Page Law）。

亞裔歧視在美國由來已久。(AP)

該法案是於《排華法案》（Chinese Exclusion Act）此前幾年頒布的，表面上旨在限制賣淫和強迫勞動。實際上，它被系統地用來防止中國婦女以妓女身份移民到美國。Rachel Kuo認為，美國帝國主義在法案的取態上也起了重要作用。而且，由於美軍在二戰、越戰時在亞洲地區曾有召妓的歷史，相關的影像也被紀錄下來，也加劇了對亞裔女性的偏見印象。她指出，正因為上述種種偏見看法，令人透過無視、貶低和合理化，達到了為暴力開脫和容忍暴力的效果。

不幸地，這些偏見同時使亞裔女性被視為廉價和可支配的勞工，使得她們在經濟上也變得更易受傷。在疫情期間，由於失業和仇外心理，亞裔美國人經營的生意受到的打擊至深。此外，國家婦女法律中心今年1月的報告顯示，亞裔女性於去年12月在長期失業工人中所佔比例最高，許多亞裔女性從事服務業，包括美容院、酒店和餐廳。

亞裔女性在美國被歧視和傷害非個別事件。(AP)

關注亞裔性工作者組織Red Canary Song的負責人Esther Kao表示，按摩院的員工和性工作者的處境尤其危險。她指出，這些人不僅面臨遭到羞辱，而且由於移民身份，或因擔心被驅逐出境而對暴力選擇啞忍。像今次發生槍擊案的按摩水療中心，都並非提供性服務的場所，但恐防有人以有色眼鏡看待。

無論如何，連串仇恨犯罪和襲擊事件皆證明，亞裔美國人正經歷仇恨和暴力事件的與日俱增。而且，這呼應了一種歷史模式，即亞裔美國人每當在危機發生之際被針對，因為他們被視為「非我族裔」的外國人。這反映的除了新冠疫情的衝擊因素外，或許多少與中國近年的急速冒起為美國所帶來的威脅不無關係。