美國華人老太街頭受襲　持木棍將白人兇徒打上擔架　內地網民哄動

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-03-18 16:58

美國近期接連發生亞裔人被襲擊事件。日前一段「華裔老太遭白人毆打反將其打上擔架」的視頻日前走紅網絡，75歲華裔老太在被一名年輕白人男子無故毆打後，老太揮棒將其打上擔架，引發網友感嘆。

據美國CBS三藩市頻道報道，當地時間3月17日，一名76歲華裔老太謝小珍（Xiao Zhen Xie音譯）在美國舊金山市場街遭到一名39歲白人男子襲擊。兩人都有傷勢。

受傷哽咽斥「死仆街佢蝦我」、「一拳焚落嚟」

據報道及現場片段所見，老太稱，她當時靠在街杆上，突然被兇徒「一拳焚落嚟」，於是老太施以反擊，拿起手中木棍打傷施襲白人男子。

片段顯示，打人男子被銬在擔架上，臉上血迹斑斑。老太則一邊哭泣一邊用廣東話控訴男子：「個死仆街佢蝦我」，當時她手中仍舉着木棍。

警方表示，襲擊者和受害者都已被送往醫院治療，已經開始着手調查此案，不過尚未透露襲擊動機是否與種族歧視有關。

事件經內地媒體轉載報道後，在內地網絡引起迴響：

據CBS記者Betty Yu後續跟進，謝小珍已由醫院回到家中，其家人指老人仍然「暈眩、非常受驚、留下心理創傷和十分受傷」。她仍有一隻眼未能睜開，並且仍在流血。

3月18日，謝小珍的孫女開設眾籌帳戶，於醫療保險之外，為祖母籌集醫療和生活費用，2萬美元的目標已迅速達成。據其孫女介紹，謝小珍仍被嚇得不敢出門口，而且她曾經罹患癌症並已有10年以上的糖尿病史：「我為（祖母）的勇氣而驚訝。她是那位在無故攻擊之中保護自己的人……在這一波對亞裔社區的襲擊，我的心與所有其他受襲或喪生的亞裔長者同在。」

謝小珍的孫女開設眾籌活動，以助祖母從身心創傷中康復。（網頁截圖）

美國接連發生亞裔受襲事件

1月28日，一名84歲亞裔老人在加利福尼亞州舊金山市被一名19歲男子推倒，兩天後死亡；1月31日，一名91歲亞裔老人在加州奧克蘭市被一名男子推倒，老人面部搶地；2月16日，一名52歲亞裔女子在紐約市被一人擊打頭部後倒地，事後頭部縫合10針；2月25日，一名36歲亞裔男子在紐約市被一名男子持刀刺傷。

當地時間2月27日，美國紐約市數百名民眾集會，抗議當地針對亞裔美國人的暴力事件增加。

（觀察者網/Betty Yu IG）