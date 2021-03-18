美國針對亞裔罪案急升19倍　模範少數族裔標籤成負累？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-18 16:30

美國發生一宗駭人聽聞的槍擊案。一名21歲白人槍手周三（17日）闖入喬治亞州亞特蘭大附近三間按摩院大開殺戒，造成至少八人死亡，當中包括六名亞裔女子。儘管有報道指案件不涉及種族歧視，而是疑兇有性上癮的問題，欲倡行兇消除按摩院對之誘惑。然而此事已為美國的亞裔社群造成巨大震撼，也為近期當地急增針對亞裔的仇恨犯罪案件扯上關係，前總統奧巴馬開腔呼籲停止仇恨亞裔。究竟被視為「模範少數族裔」的亞裔社群，如何在此種族主義及平權意識皆為高漲的時刻，尋找其在廿一世紀美國多元社會的一把聲音？

美國民權組織稱其去年收到逾2,800宗針對亞裔人士的仇恨犯罪、紐約警方亦於去年接到的仇恨罪案為前年的19倍之多。而2,808宗仇恨罪案當中，有70.9%為語言侮辱、21.4%為故意避開、8.7%為襲撃、8%為職場歧視或拒絕服務、6.4%為在其面前咳嗽或吐口水。過去一年有人稱曾因膚色被禁止進入商店，更被指為是病毒傳播者，亦有華裔女子在大街上被潑不明液體，甚至有亞裔長者在曼哈頓地鐵站、華人區法拉盛等地遭到無端攻擊，一名84歲泰裔長者更被故意推跌致死，加州一間資訊顧問公司更指明不請亞洲人。

不少民權組織把仇恨亞裔的案件急升，歸咎於特朗普多次將新冠病毒稱為「中國病毒」或「Kung Flu」，加深了美國人對亞裔人的偏見。拜登上台後積極消除此類歧視用語，如禁止使用「中國病毒」等名詞，不過仍未能消除亞裔人在日常生活遭遇的不友善待遇。當然根深柢固的種族偏見為亞裔屢受針對的原因之一，不過在疫情底下百業蕭條、民眾被迫禁足居家，滿肚屈結自然發洩在被視為與新冠病毒有關的亞裔身上。加上有「模範少數族裔」之稱的亞裔普遍較為富裕，亦因而遭到眼紅，如1992年洛杉磯暴動便發生過韓裔商店遭襲擊。

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亞裔與非裔的情況異同

亞裔社群深受傳統文化中的息事寧人、吞聲忍氣、不尋求衝突的內向性格影響，其權益及歧視情況一直鮮為外界關注。而亞裔在美國社會亦有「模範少數族裔」的稱譽，一向被讚揚其默默埋頭苦幹、不抱怨亦沒有要求，普遍教育水平及經濟條件也甚為優厚。不過亞裔普遍對政治冷感，鮮有參與政治或社會運動，不懂為自己的權益發聲，久而久之亦令與亞裔相關的議題被漠視。相比起去年非裔男子弗洛伊德疑因警暴致死觸發的全國黑人民權運動，以及近年甚有組織力的「黑人的命也是命」運動，亞裔得到的關注可謂雲泥之別。

不過新一代的亞裔亦早不同於其政治冷感的父母輩，去年席捲全美的「黑人的命也是命」運動，不少亞裔便身體力行上街支持其非裔戰友。而近期針對亞裔的罪案急升，亦令不少亞裔年輕人組織起來，以「#StopAsianHate」（停止亞裔仇恨）為標籤，試圖喚起社會對亞裔遭受的歧視問題有所關注。亞裔社群亦刻意避免用「#AsianLivesMatter」（亞裔的命也是命），以示與黑人的民權運動有所不同，不欲混淆兩者在種族歧視問題的處境外，也不欲予人有騎劫黑人民權運動的印象。而新一代的維權運動亦成功得到主流媒體廣泛關注。

在此疫情未退，經濟蕭條社會怨氣日增，針對亞裔的種族仇恨前所未有時，亦同樣是美國經歷過去一年的街頭運動，種族平權意識空前高漲的時代。近年荷里活積極謀求種族平衡，在加入大量非裔同時亦加入亞裔演員。而華裔的趙婷亦憑着獨立電影《浪跡天地》，與韓裔的鄭李爍憑《夢想之地》同樣獲提名奧斯卡最佳導演獎，成為首度角逐該殊榮的華裔女導演。當新一代的亞裔年輕人擺脫過往安份守己的「模範少數族裔」標籤，積極為自己的權益和平等地位發聲，在此自由的天空下追尋廿一世紀的「美國夢」，仍是不受拘束的。