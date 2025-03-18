女子慘遭四男施暴　從創傷中堅韌重生　攜手終結性暴力煉獄

回顧過去30年，儘管女童權益有所推進，針對女性的暴力行為依然普遍，令人震驚與憤慨。去年，印度一名實習女醫生在醫院內慘遭強姦，事件震驚全球。在戰火衝突中，性暴力更淪為軍隊的武器，在蘇丹衝突中，武裝分子甚至對兒童狠下毒手，最年幼的受害者僅有一歲，行為令人髮指。性暴力不僅傷害女性的身體，導致意外懷孕、感染性病等惡果，更留下難以癒合的心理創傷，使受害者在羞恥、恐懼與孤立中掙扎求生。



圖、文：國際培幼會



性暴力無處不在 弱勢女孩惶恐度日

國際培幼會、聯合國兒童基金會及聯合國婦女署於3月7日聯合發表最新報告，指出全球有6.5億名女性曾遭受性暴力，其中5,000萬名為未成年女孩。報告還指出，除了受到性別不平等文化的影響外，貧窮、天災及戰爭等危機使女性在失去家園和穩定收入來源時，面臨更高的性暴力風險。即使身處家園，她們也並非絕對安全。報告指出，過去一年中，全球近五分之一的15至19歲女孩曾遭受親密伴侶暴力對待。性暴力的威脅如影隨形，女性生活在恐懼的籠罩下，日常出門或上學的途中，隨時可能遭受侵害。

國際培幼會與當地夥伴合作成立一站式中心，為性暴力倖存者提供法律援助、醫療及心理輔導等支援，協助她們追尋正義，走出創傷。（國際培幼會）

女子慘遭四男施暴 苦遭羞辱身心受創

目前，全球每10名女性就有兩名曾在未成年遭受性暴力，當中更以撒哈拉以南非洲地區尤其嚴重。來自埃塞俄比亞村落、育有三名兒子的愛莉（化名）是其中之一受害者，某日下午，她在藥房買藥時，突然被四名男子強行拖上車，帶到一處廢棄糖果廠輪番施暴。直至午夜，滿身傷痕的愛莉才被丟棄回家，鄰居發現後將她送醫。

說起那段不堪回首的遭遇，愛莉輕輕地舉起四隻手指，表示施暴者的數目，眼神中滿是痛苦與無奈。

說起那段不堪回首的遭遇，愛莉輕輕地舉起四隻手指，表示施暴者的數目，眼神中滿是痛苦與無奈。（國際培幼會）

「那刻，我的靈魂和身體彷彿被撕碎，再也找不到繼續生存的理由。」愛莉回憶時，聲音顫抖不止。性暴力摧毀了她的身心，然而噩夢遠未結束——在她最脆弱的時候，丈夫無情地拋棄了她，鄰居更肆無忌憚羞辱她，將她推向瀕臨崩潰的邊緣。

支援性暴力倖存者 杜絕悲劇再生

為支援性暴力倖存者，國際培幼會與埃塞俄比亞當地夥伴合作成立一站式中心，提供法律援助、醫療及心理輔導等支援，協助倖存者追尋正義，走出陰霾。令人欣慰的是，愛莉獲支援下成功將施暴者繩之於法，逐步癒合創傷，更立志在社區內積極為女性權益發聲，終結性暴力侵害。

愛莉一家在培幼會的支援下展開新生活，她希望透過努力工作賺取收入，支持三名兒子繼續讀書，追尋夢想。（國際培幼會）

愛莉一家亦在培幼會支援下展開新生活，她九歲的兒子是「培幼兒童成長計劃」的受助兒童，獲得學習用品資助得以繼續上學，一家亦受惠於社區發展項目，獲贈五隻山羊，並透過賣羊奶賺取穩定收入，生活逐漸重回正軌。

國際培幼會與當地夥伴合作成立一站式中心，為性暴力倖存者提供法律援助、醫療及心理輔導等支援，協助她們追尋正義，走出創傷。

愛莉一家在培幼會的支援下展開新生活，她希望透過努力工作賺取收入，支持三名兒子繼續讀書，追尋夢想。

培幼會在印度為女孩提供防身術課程，並鼓勵完成課程的女孩將自衛技術傳授給其他女孩。（國際培幼會）

賦權女孩敢於發聲 從根本杜絕性暴力

愛莉在劫後堅韌不屈地重建新生，令人欣慰。然而，在許多發展中國家，性暴力問題仍然猖獗，無數女性在黑暗中掙扎求存。為了從根源杜絕性暴力問題，培幼會持續在社區推動性別平等教育，例如在印度透過社區教育、倡議及賦權青年等方式，增強社區對女孩的尊重意識，同時引導女孩審視社區內潛在的安全危機，向政府部門反映問題，推動政策改變，以建立安全的成長環境。此外，培幼會亦為女孩提供防身術訓練，全方位保障她們免受侵害。

培幼會在印度為女孩提供防身術課程，並鼓勵完成課程的女孩將自衛技術傳授給其他女孩。

無數性暴力倖存者藉訴說難以啟齒的經歷，警醒世人關注性暴力問題的重要性。我們誠邀大家支持我們在發展中國家持續推動女童權益工作，透過教育提升社區的性別平等意識，建立安全的成長環境，讓女孩免於性暴力、童婚及割禮等其他形式的剝削，得以實踐抱負，活出自主人生。

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