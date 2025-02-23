印度女孩5年遭近60人性侵　專家：「賤民」受害不會引起全國憤怒

印度今年再爆出駭人強姦案，喀拉拉邦（Kerala）一名來自低種姓階層「賤民」（Dalit）的18歲女孩指過去5年來遭近60人性侵，施害者包括女孩的同學、親戚和鄰居，年齡從未成年至41歲不等。警方至今拘捕58人。



18歲女子在參與一個性別意識計劃（gender awareness programme）期間，向輔導員小組講述自己曾遭輪姦的經歷，才使事件曝光。據美媒報道，女孩據指在13歲時遭同村的一名鄰居性侵並被錄像，警方正在調查施害者是否用影片威脅並控制女孩，令其在接下來五年被數十名男性性侵。目前已有58人因性騷擾、強姦和輪姦被捕，另有2名與案件有關人士逃往國外。

2024年8月9日，印度加爾各答一名女實習醫生被發現死在名為RG Kar Medical College and Hospital的公立醫院，生前遭人強姦並殺害。圖為16日，孟買一批駐院醫生參加示威，譴責案件。（Reuters）

警方還稱，部分施害者為單獨行事，其他人則被指輪姦，地點包括私人和公共場所、住所、車內、巴士站和農田中。許多施害者在女孩父親入睡後的深夜，通過其父親手機上的Instagram和WhatsApp等社交程式與女孩聯絡。目前不清楚所有事件之間是否存在關聯。

印度東北部的加爾各答（Kolkata）去年八月有一名實習女醫生在醫院遭到性侵並被殺害，事件引發全國轟動，數以萬計民眾上街遊行示威。但此次喀拉拉邦的事件則並未引發大規模反響。人權活動人士兼社會政策研究員Cynthia Stephen稱，這是因為受害的女孩屬於「賤民」階層，被民眾認為「不是『我們當中的一員』」，這類事件往往不會引起全國性的憤怒。