紐約男涉假扮ICE執法人員性侵未遂被捕　被揭有20次犯罪前科

美國紐約市警方稱，一名男子2月11日早上假扮移民及海關執法局（ICE）人員，將一名51歲女子拖進布魯克林地區（Brooklyn）市中心的一個地下室企圖強姦。不過他最終未下毒手，僅在搶走女子的財物後逃之夭夭。 警方隨後於13日成功逮捕疑犯，發現他有高達20次的犯罪前科，包括於2017年犯下謀殺，才剛於上月14日獲假釋。



《紐約郵報》13日報道，執法部門消息人士稱，43歲的疑犯豪厄爾（Leon Howell）11日假扮ICE人員，將原本正在等車的受害者引誘到地下室施襲，並一度對其拳打腳踢企圖強姦她，疑犯最終在搶走受害者的頸鏈、手機和銀包後逃走。

當局稱，受害者隨後被送往當地醫院接受治療，她臉部有多處傷痕但情況穩定。

警方在事發兩日後，透過定位受害者被搶手的手機，成功追蹤到疑犯的位置並將其逮捕。報道引述調查人員稱，受害女子可能因民族或種族原因而成為疑犯的攻擊目標。

2025年2月11日早上，一名假扮美國移民及海關執法局（ICE）人員的男子在紐約布魯克林（Brooklyn）市中心將一名51歲女子拖進一個地下室企圖強姦她。圖為紐約警方釋出涉事男子被拍到的影片截圖。（紐約警察局）

警方表示，豪厄爾2017年已因涉嫌在布魯克林一間公共廁內勒死一名陌生女性而被捕。州懲教記錄顯示，疑犯因此被判處監禁7年，從2019年7月起開始服刑，直至今年1月14日才獲假釋。