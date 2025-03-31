緬甸地震｜民主改革十年終難產　長年制裁社會落後致「救援悲歌」

緬甸中部發生規模7.9級大地震，震源深度30公里，當地估計可能有過萬人喪生。這次地震不僅破壞力強，還曝露出緬甸發展落後、道路基建極老舊及不足等問題，嚴重影響今次災後的救援工作。

事實上，緬甸過去數十年長年在軍政府統治及國際制裁下，社會底子積弱太深，儘管2010年後迎來10年的民主改革，重新對外開放，但於2021年軍事政變後又再度封閉起來，國家錯失數十年的發展機會，陷於嚴重落後的局面。



地震至今已造成2000人死亡，數目恐怕持續上升，美國美國地質調查局（United States Geological Survey）甚至估計最終死亡人數可能上萬。

2025年3月29日，緬甸大地震後，首都內比都一座倒塌的商業設施。（路透社/共同社發布）

由於緬甸受到持續衝突影響，加上部分受災最嚴重的地區通訊中斷，在攝度40度高溫下，食水供應嚴重不足，當地目前情況非常嚴峻。聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）上周六表示，這次地震嚴重損壞了主要橋樑和道路等關鍵基礎設施，導致人道主義行動難以進入有需要的地區，「仰光—內比都—曼德勒高速公路的受損導致服務中斷，裂縫和路面變形迫使高速公路巴士停止運營。」

備受孤立的軍政府最高領導人敏昂萊將軍（Gen Min Aung Hlaing），因此罕有呼籲國際社會提供任何形式的援助。

緬甸不少公路受損，導致救援工作變得異常困難。(Reuters)

如今救援情況異常嚴竣其中一個主要原因是，在軍政府下被長年制裁的緬甸，國內基建、醫療等設施發展十分落後。南部的仰光作為國家經濟命脈，跟首都內比都，以至今次震央附近的第二大城，僅靠一條主要高途公路連接，建於百年前的鐵路網絡儘管連接多個主要城巿，然而破舊不堪、顛簸又緩慢。

除了重要幹道受損外，因反對軍政府統治而建立的文人平行政府「民族團結政府」（NUG）表示，初步評估今次地震破壞最少2,900座建築、30條道路和7道橋，內比都和曼德勒的機場都因損毁嚴重而暫時關閉。

一個世紀也沒有多少發展……

緬甸是以農業為主的國家，國民每年所得平均僅約1,180美元（約9,179港元），全國六成人口從事農業，主要種植稻米、小麥、甘蔗等。另外，緬甸擁有豐富礦產，包括有鎢、鋅、鋁、石油、鋼玉和玉石，其中紅寶石及翡翠之質素全球最高。然而這些天然礦產及資源卻從未讓這個國家擺脫貧困。

從1962到2011年，緬甸在軍政府接近半世紀統治下，長年遭國際社會制裁，國家資源受到軍方掌控，社會發展基本上停擺，貧困與內部武裝衝突交織。

緬甸經濟總體水平在二戰之後並沒如其他國家大幅的提高，反而還有所下降。翻查數據，1936年緬甸人均年收入776美元；經過近70年，2004年11月的統計數字，緬甸國民人均年收入僅224.5美元，可見緬甸的經濟發展倒退不少。

緬甸是個以農業為主的國家，全國六成人口從事農業，主要種植稻米、小麥、甘蔗等。(Getty)

民主改革曾現曙光 疫情前仍吸納大量外資

2010年，緬甸開始民主改革，翌年，總統登盛（Thein Sein）上台，緬甸實行全面經濟改革，放寬投資政策，改革稅率及法律制度，外商在緬甸的投資也迅速增加：外來投資金額由2010年的300萬美元大幅提升至2011年的20億美元。當時貨幣政策的改變使緬幣升值近25%，2011年的經濟增長率為8.8%，國民人均年生產總值上升至1,300美元。

2015年11月，緬甸舉行25年來首次大選。經過點票，由昂山素姬（Aung San Suu Kyi）所領導的全國民主聯盟（全民盟）取得執政權，結束軍政府長達54年統治，以及親軍方的鞏發黨大約5年執政。其後全民盟及軍方依照憲法組成政府，昂山素姬2016年起出任國務資政。

緬甸在開放改革期間曾吸引不少外資，只可惜好景不常。(Getty)

在開放後的數年來，外界一直視人口年輕而龐大的緬甸為東盟的「新金蛋」，有巨大的投資及發展潛力。緬甸亦有望憑借外資及廉價的勞動力，趕上工業化的「最後窗口」，仰光的服務業及巿中心發展已現新氣象，外國旅客數目顯著增長。

2015至2016年，緬甸獲得的外商直接投資總額為94億美元（約731億港元），石油及天然氣行業吸引了最多外商投資，其次為運輸及通訊，之後是製造業。

緬甸外國直接投資（FDI）:

緬甸自1971年以來外國直接投資淨流入FDI（BoP，現價美元）

但由於緬甸本身發展已停擺太久。聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會認為，這些投資僅屬「鳳毛麟角」，佔緬甸真正所需資金的一小部分，因估計未來10多年，緬甸各大城市需要1,460億美元（約1.14萬億港元）的投資，以建設基礎設施滿足現有及預期新增人口的需求。

2015年，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會指出，緬甸是區內最缺乏基礎設施的國家。在2015年，緬甸只有38.9%的道路已鋪設好，而整體的道路密度更屬區內最低。

可是，還未來得及吸引更多外資進駐，便碰上令緬甸再陷入隔絕的新冠疫情。

2020年的新冠疫情重創緬甸經濟。(Getty)

政變嚇走外資 或已錯失最後機會

翌年2月，該國更發生軍事政變，民選的全國民主聯盟政府遭緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）推翻，國務資政昂山素姬、總統溫敏（Win Myint）即被捕。

軍事政變及國家動盪嚇壞外資，經濟再次陷入停頓，外資湧入緬甸的短暫時代悄然告終。不少人認為，緬甸錯失了工業化、讓國家經濟升級轉型的最後機會。美國外交關係委員會（CFR）資深研究員Joshua Kurlantzick便形容，政變令緬甸已經成為失敗國家。

民地武衝突不止 已陷內戰泥沼

何況緬甸自脫離英國獨立伊始，基於殖民時期種下的禍根，內部的民族衝突一直持續，中央政府、軍方、民族勢力、宗教等力量互相牽制，無法為政治權力、資源、開發利益及土地等問題達成滿意共識，政府軍與民地武的武裝衝突此起彼落。

在這次7.9級大地震前已深陷內戰泥沼，亟需人道救援。正如以上所說，緬甸經濟原本已不發達，加上已陷入四年內戰，軍政府與各地武裝激戰連連，2000多萬人本已需要人道主義援助，大量人口受飢餓折磨，電詐園區只是緬甸諸多「徵狀」的冰山一角。

緬甸過去四年內戰，使得2000 多萬人需要人道主義援助，約350萬人流離失所，許多國民面對飢餓等困境。(Getty)

戰火還重創當地醫療和應急機制，且令基建殘破不堪並導致物資短缺，原本可以協助救援的非牟利組織亦因軍方掌權而停止運作。禍不單行的是，緬甸電力供應和通訊網絡不穩，且限制新聞自由、阻隔外界聯繫，難以應付重大自然災害。

目前，緬甸大部分地區不受軍政府控制，而是由各民族叛亂分子和民兵組織管理，故此收集可靠資訊極為困難。其中，今次地震的震央位於緬甸中部實皆地區，該地區飽受內戰蹂躪，軍政府、親軍方民兵和叛軍團體爭奪控制權，並設立檢查站，導致公路和河道通行極其困難。

國際特赦組織表示，對於這個飽受戰爭蹂躪的國家來說，這次地震「來得太不是時候」，民眾處境雪上加霜。