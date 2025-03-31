緬甸地震｜曼谷住宅空中走廊折斷　勇父為營救妻女「一躍而過」

泰國曼谷因緬甸於3月28日發生規模7.9強震而感受到劇烈搖晃，其中位於通羅區的高級豪宅大廈「Park Origin Thonglor」，有一道連通兩棟大樓的空中走廊，也在強震中遭扯斷。然而一名韓籍男子竟在震後，跳過斷裂的空中走廊到另一端，險象環生只為趕回家中營救妻小，宛如電影般情節。



據泰媒《khaosod》報道，這名韓籍男子是泰國女網紅寶尤莉（Bowyuri）的丈夫。地震發生時，他正在C棟52樓的健身房運動，察覺震動後，立即奔向空中走廊，想要回到B棟住家救出妻女，沒想到連接兩棟的走廊竟在此時斷開，但他仍不顧危險一躍而過。

即睇事發經過：（按圖了解）



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寶尤莉在Facebook發文表示：「老公在地震時只想着要趕快回家，找我跟女兒，甚至忘了跳到另一棟大樓有多危險！看到影片時我的心都涼了，還好老公平安無事，只有手臂些微擦傷，他在危急時刻的舉動讓我好感動！」

這件驚險畫面在網絡瘋傳，網友紛紛讚揚這名韓籍男子：

．「為了家人甚麼都不怕，好男人！」

．「看得我心臟差點停了，也太勇敢了吧！」

．「那一跳不只是勇氣，更多的是對妻小的愛！」



事後影片中的男子也被證實是寶尤莉的丈夫，網友直呼「老公沒選錯人！」

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