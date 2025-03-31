緬甸地震｜全球過去十天內 多次發生7級以上大地震
撰文：莊勁菲
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緬甸中部周五（3月28日）發生7.9級大地震，震源深度30公里，損失慘重。據報道，已有至少1700人死亡、約3400人受傷、約300人失蹤。但據香港天文台、中國地震台網和美國地質調查局（USGS）觀測數據顯示，這次緬甸地震不是個例，最近10天全球範圍內已經發生了6次7級左右的地震。
3月30日 湯加地震
太平洋島國湯加（Tonga，又譯東加）在香港時間3月30日晚上8時18分左右發生7.3級淺層地震，震源深度僅10公里。USGS和當地氣象部門一度發出海嘯威脅警報。中國自然資源部海嘯預警中心指，湯加地區地震可能會在震源周圍引發局地海嘯。
3月29日 巴西東北部海域地震
USGS數據顯示，香港時間3月29日凌晨1時17分，距離巴西北里約格蘭德（Rio Grande do Norte）946公里的海域發生6.6級地震。
3月28日 緬甸兩次地震
中國地震台網測定，緬甸中部3月28日發生7.9級地震，香港天文台則測得7.6級。震源深度30公里，仰光震感強烈。幾分鐘後又發生6.7級餘震。
受本次地震影響，緬甸6個地區進入緊急狀態；泰國有逾2000宗建築受損報告；中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。
3月25日 新西蘭南島地震
USGS消息指，新西蘭南島附近海域於當地時間25日下午2時43分（香港時間上午9時43分）發生7級地震，震央在里弗頓（Riverton）西南偏西159公里海域，震源深度10公里。沒有傷亡報告。
3月21日 巴拿馬地震
USGS測得巴拿馬當地時間12日下午2時24分發生6.1級地震，震央位於巴拿馬西部沿海城市戴維（David）西北47公里，震源深度37公里。
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