特朗普關稅大棒下的寂靜受害者：東盟走鋼絲應對？

美國總統特朗普（Donal Trump）4月2日宣佈對全球多國祭出高額「對等關稅」，而東盟則成重災區，內部所有國家皆被課以10%到49%不等的關稅，無疑對依賴對美出口的東盟國家是一記重擊。

作為全球新興生產、中間品加工組裝基地之一，東盟不少成員國經濟主要靠出口支撐，對外尤其依賴中美，區內貿易有限。各國產業結構差異大與同質競爭並存：相對富裕國家如新加坡、馬來西亞等貿易組合更多元化，但部分成員國產業卻近乎單一，如老撾的電力出口，以及汶萊的石油天然氣；越南、柬埔寨、印尼在成衣紡織領域競爭激烈，馬來西亞、泰國則在電子產業角力。

在美國關稅和外部市場動盪的環境下，東盟亟需促進內部貿易，並尋找新興多元的貿易夥伴，避免對單一市場過度倚賴。



內部貿易困局

東盟內部貿易額佔總貿易額近十年一直浮動在20%至25%區間，無明顯增長。75%以上的貿易都是與東盟以外的國家或地區進行，主要是中美兩國。

馬尼拉雅典耀大學經濟史講師Dr. Severo C Madrona Jr.對向《香港01》表示，這一停滯主要源於東盟多國都在相似出口領域競爭，製造的產品相近甚至相同，互補性不強但替代性強。

「因地理臨近，農業、能源領域會有很多相似產品。且東盟多數國家均在推進工業化，導致不同國家在同一行業競爭，如紡織成衣、電子與半導體、電動汽車等。」Dr.Severo說。

此外，東盟內國家間經濟水平差異巨大，致使供需難以匹配，區內貿易流動困難。東盟最富裕國家新加坡2024年人均GDP達近9萬美元，而最窮國家緬甸人均GDP僅約為1,200美元。

新馬泰等國對高科技產品、先進機械有較高需求，而這些往往是其他經濟較不發達的成員國所無法生產。而主要依賴低價值製造業和農業的柬埔寨、老撾、緬甸等國，其產品多數面向東盟以外市場，而非鄰國。

Dr. Severo還指，東盟各國為保護本國市場，持續性存在的非關稅壁壘（Non-tariff Barriers）更助長阻礙內部貿易。

「比如泰國，如果進口農產品不符合它嚴格的農藥殘留規定，就會被拒絕。還有印尼，若公司想在印尼銷售汽車或電子產品，那麼一定比例的產品必須在當地生產。這些絆腳石會使成本和不確定性變高，各國難以進行自由貿易。在該地區有如此大的潛力進行更緊密的經濟合作時，這些障礙令人沮喪，」Dr. Severo說。

Dr. Severo認為，東盟各國非常之貿易保護主義，且東盟成立之初就植根於不干涉鄰國內政（Non-interference）的原則，因此統一貿易條例推進困難。「過往的殖民史對我們的貿易也帶來影響。因被殖民，我們現有的發展模式基本是被賦予。而因曾經殖民國不同，導致東盟各國現有貿易做法和政治哲學存在差異。」

遭加高關稅的東盟，出路在哪裏？

面對美國關稅壓力和外部不確定性，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在2025東盟投資大會上呼籲，東盟必須更多依靠自身，加強內部貿易，推動經濟一體化。

然而能否擺脫對外依賴、促進內部貿易，是東盟面臨的挑戰。Dr.Serevro稱，「東盟內部貿易是可以加強，但這需要統一的標準、更好的基礎設施和減少非關稅壁壘。促進區域供應鏈、透過投資教育和不斷壯大的中產階級來刺激內需的政策至關重要。但經濟差距以及電子、紡織等競爭性產業對外部市場的依賴仍然是重大挑戰。」

滙豐環球研究宏觀經濟師Aris Dacana受訪亦表示，在關稅背景下，東盟將需透過增加對自產商品的消費，來彌補美國需求的疲軟。

貿易夥伴多元化則是另一出路。Aris Dacanay說：

例如，加速東盟-加拿大自由貿易協定談判，將有助於抵銷美國部分需求損失。同樣，泰國、菲律賓等國也正加速與歐盟的自由貿易協定談判

在各國間走鋼絲 避免依賴任一方

中美兩國5月12日宣佈互降關稅90天。Dr.Severo認為東盟可能會藉此深化與RCEP成員、歐盟、新興市場的合作來尋求貿易多元化。多國也或會與美國進行外交接觸，以確保他們的利益不會因中美協議而受到損害。「東盟國家很可能會致力於平衡這些關係，以避免過度依賴任何一方，」Dr.Severo說。

馬來貿工部雙邊經濟貿易關係主任拉文德蘭（Raveendran Nair）此前透露，馬來代表團前往美國談判時，美方明確表示，不希望東盟以集團形式與美進行貿易談判，而是主張與東盟各國進行雙邊會談。

拉文德蘭也認為，雖東盟以區域集團運作，但每個成員國都有自己獨特的經濟利益和產品重點，因此需要進行雙邊談判。對此，馬來總理安華在5月底舉行的東盟峰會（ASEAN Summit）上表示，各方已達成共識，即與美國談判達成的任何雙邊協議，也都將確保該地區的整體利益受到保護。

東盟十國中，越南2024年對美貿易順差最大，達創紀錄的1,230多億美元，僅次於中國（2954億美元）、歐盟（2355億美元）和墨西哥（1720億美元）。對美國貿易的依賴使越南或會迅速尋求達成協議，以減少關稅對其電子、紡織等關鍵產業的影響。