安華：東帝汶10月將正式加入東盟

據新加坡《聯合早報》等媒體報道，當地時間5月27日，第46屆東盟峰會在馬來西亞首都吉隆坡閉幕。東盟輪值主席國馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）宣布，東帝汶將在今年10月成為東盟正式成員國。



在當日的新聞發布會上，安華介紹，東帝汶將在10月的東盟峰會上正式成為第11個成員國。他指出，東帝汶仍須在經濟領域完成一到兩個條件，以便順利成為正式成員。

東帝汶總理沙納納當地時間26日表示，對入盟的進程表示樂觀，「希望能在年底之前加入，可能會在10月，因為大家都支持。我們將竭盡所能完成大部份的必要條件，當然，還剩下一到兩個條件尚未達成，我們會盡力。」

東盟全稱為東南亞國家聯盟，成立於1967年，目前其正式成員包括印度尼西亞、泰國、新加坡、菲律賓、汶萊、馬來西亞、越南、老撾、柬埔寨和緬甸10個國家。若東帝汶成功「入盟」，東盟正式成員國規模將自1999年以來首度「擴容」。

2005年，東帝汶在獨立後不久便獲得東盟觀察員地位，並在同年成為東盟地區論壇（ARF）的成員。2011年，時任東帝汶總統拉莫斯·奧爾塔正式向東盟提出加入申請。

2019年，東帝汶外交部長積極遊說東盟十國以爭取入盟機會，但沒有得到東盟國家一致認可。其主要原因是東盟各國對於東帝汶是否具備「履行成員國義務的能力與義務」存在爭議，東帝汶當時被聯合國認定為「最不發達的國家」，也難以實現到2030年成為中等收入國家的目標，因而其申請難獲通過。

2022年11月11日，在柬埔寨首都金邊舉行的第40屆和第41屆東盟峰會上，東盟就東帝汶申請加入東盟發表聲明，原則上同意接納東帝汶為成員國，允許東帝汶在本屆峰會結束後列席包括首腦會議在內的東盟所有會議。聲明說，東盟將幫助東帝汶制定成為正式成員國的路線圖，所有東盟成員國應對東帝汶成為正式成員國提供必要的支持。

據外交部網站信息，東帝汶位於東南亞努沙登加拉群島最東端，國土面積15007平方公里，國家人口134萬（2024年），其中78%為土著人（巴布亞族與馬來族或波利尼族的混血人種），20%為印尼人，2%為華人。該國歷史上長期被葡萄牙殖民。1975年葡政府允許東帝汶實行民族自決，後遭印度尼西亞吞併。1999年8月30日，東帝汶全民公投決定脫離印尼獨立，2002年5月20日，東帝汶民主共和國正式成立。

東帝汶經濟發展水平落後，結構失衡，嚴重依賴油氣收入和外國援助，非油氣經濟主要以傳統服務業和農業為主。近年來，東帝汶政府將減少貧困和增加就業作為施政重點，逐步增加財政預算，擴大公共支出，鼓勵外來投資，以拉動非油氣經濟增長。

該國主要礦藏有金、錳、鉻、錫、銅等。帝汶海石油和天然氣資源富集，迄已發現44塊油田，探明石油儲量約30億桶，天然氣儲量約7000億立方米。2005年7月設立石油基金，截至2022年底，東石油基金滾存累計為174.1億美元。

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