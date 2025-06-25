以伊衝突下　以色列再收緊對約旦河西岸的控制

國際焦點近日轉向以色列和伊朗的衝突，但另一邊廂加沙戰爭持續，以軍同步在約旦河西岸展開更多軍事行動，包括增派部隊至傑寧（Jenin）、納布盧斯（Nablus）及圖勒凱爾姆（Tulkarem），收緊對當地巴勒斯坦人的限制。在西岸的巴勒斯坦人一直難以獲得醫療護理及基本服務，自前年10月加沙戰爭爆發以來更甚；以軍近期的行動將加劇巴人本已嚴峻的處境。



無國界醫生敦促立即停止一切助長強迫流離和吞併制度的措施，包括長期軍事駐紮、行動限制、拆毀建築、過度使用武力及拒絕提供基本服務。



圖、文：無國界醫生



以軍突襲村莊佔領住宅 封鎖道路閘口令重病者冒險長途求醫

過去逾一周，西岸社區的生活進一步受以軍操控。無國界醫生員工卡里姆（Karim，化名）憶述：「本月13日，以軍突襲位於圖勒凱爾姆、我所居住的村莊，他們佔領兩棟住宅大廈並改為軍營，更驅逐了大廈本來的居民。此後，他們定期巡村，展開調查、審問、逮捕、搜查及拘留。」

同日，以色列封鎖了通往希伯倫（Hebron）所有主要的以方檢查站及道路閘口長達4天，迫使尋求醫療護理的人徒步穿越各區，重病者需長途步行，冒被槍擊或完全不准通過的風險。

無國界醫生在希伯倫的傳訊主任舒巴基（Oday Al-Shobaki）說：「我在本月14日試圖帶弟弟從伯利恆（Bethlehem）到希伯倫就醫，原本路程只需25分鐘。由於以色列實施新限制，所有主要出入口被關閉，最終我們耗費了三小時。即使我的弟弟如此病重，他仍需如其他人般步行通過已封閉的檢查站，極不安全。」

由於以色列當局封鎖檢查站及道路閘口，大量汽車堵塞在往來希伯倫的主要道路，等待關卡重開。（＠MSF）

因檢查站封閉及軍事行動加劇，無國界醫生基於安全考慮，暫停在希伯倫及納布盧斯提供心理健康、性與生殖護理及基本醫療的流動診所；而在傑寧及圖勒凱爾姆，因以軍派兵至附近村莊，組織在該處的流動診所需要調整開放時間，僅於部分日子運作，此舉迫使病人依賴電話問診。

以軍暴力襲擊西岸多年 「鐵壁」行動致4.2萬人流離失所

以軍在西岸的軍事行動及暴力突襲已持續多年。2022年，巴勒斯坦人因以軍或定居者暴力而死的人數創當時紀錄。而自2023年10月起，以軍已在西岸佔領區增加對巴勒斯坦人的強制措施及極端肢體暴力，包括嚴格行動限制、軍事突襲和有系統阻礙基本服務。今年1月，以軍在西岸北部啟動持續至今的「鐵壁」軍事行動，軍方暴力清空已完善建立的營地並阻止居民返回，造成逾42,000人被強迫流離失所，居無定所，且難獲食物、水和醫療護理的機會。

去年10月3日，以色列空襲圖勒凱爾姆難民營（Tulkarem refugee Camp），造成18人死亡。（@MSF）

無國界醫生在傑寧和圖勒凱爾姆省的項目統籌奧尼迪（Simona Onidi）說：「過去一周的新一波限制與暴力浪潮，似乎讓以軍有機會鞏固控制約旦河西岸、令巴勒斯坦人社區更支離破碎，並推行被國際法院形容為等同種族分層和隔離的制度。」

除了口頭譴責，無國界醫生敦促第三方國家對以色列當局施加實質壓力，以終止其過度武力，並解除阻礙基本服務和人道援助的行動限制，擴大對西岸流離失所與被孤立社區的支援規模。

無國界醫生向西岸的巴勒斯坦人提供物資援助。圖為救援人員在圖巴斯（Tubas）派發衞生用品。（@MSF）

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。