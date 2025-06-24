伊以停火｜美媒：以色列曾致電逾20名伊朗高官　威脅「殺你全家」

據三位知情人士透露，在以色列於6月13日對伊朗發動第一波空襲、導致伊朗高級軍事領導人和核科學家喪生後，以色列的情報人員展開了1場秘密行動、致電並恐嚇伊朗官員，目的是分裂和破壞伊朗神權政權的穩定性，而錄音檔如今也曝光。



《華盛頓郵報》報道，這三位不願透露姓名的人士透露：負責打電話的是以色列安全部門的人員，會講伊朗的主要語言波斯語的他們用手機打給伊朗高階官員、警告：

除非停止支持伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的政權，否則你們也會被殺。

據稱有超過20人接到這個電話。

知情人士透露，以色列情報人員曾秘密致電並恐嚇逾20名伊朗官員。（washingtonpost.com影片截圖）

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根據《華盛頓郵報》獨家取得的錄音和文字記錄，這個電話發生在13日、也就是以色列開始轟炸伊朗的同一天，錄音顯示一名以色列情報人員對1位伊朗高階將領說：

我現在可以建議你，你只有12個小時的時間帶羌你的妻兒逃走，否則你已經在我們的名單上。

接下來還暗示以色列隨時可能用武器瞄準這位將軍及其家人，並稱：

我們離你比你自己的頸動脈還近，記住這一點，願上帝保佑你。

目前尚不清楚這段錄音是預先製作還是即時撥通，其中一位知情人士透露「接到電話的這位將軍據信仍然健在，目前人在伊朗」，另一位知情人士則表示「這次行動的主要目標是震懾和迷惑德黑蘭領導階層」。

根據西方安全官員的說法，目前尚未發現伊朗軍方或伊朗革命衛隊高階官員叛逃的跡象，且除了前述電話，也有一些伊朗高階官員收到夾在門縫裡的警告信，甚至有人是被配偶告知接到類似訊息。

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