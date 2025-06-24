伊朗以色列戰爭｜美媒：卡塔爾與美國連夜斡旋　終促成以伊停火

美國媒體6月23日報道，儘管伊朗當晚向卡塔爾的美軍基地發射導彈，報復美國日前轟炸伊朗核設施，卡塔爾與美國政府其後連夜積極展開外交斡旋，終成功讓伊朗與以色列達成停火協議。



據美媒Axios報道，伊朗23日晚上向卡塔爾境內的美軍烏代德基地（Al Udeid Air Base）發射6枚導彈，以報復美國早前對伊朗三座核設施發動的襲擊。報道指卡塔爾政府和美國政府事前已獲悉伊朗的空襲行動。、

2025年6月23日，卡塔爾首都多哈，伊朗武裝部隊聲稱對美軍烏代德基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，多哈有攔截導彈發射。（Reuters）

據報道，在空襲行動結束後，伊朗政府透過卡塔爾向白宮傳話，指伊朗將不會對美國發起新一輪襲擊。白宮其後透過卡塔爾向伊朗放話，表明不會報復，並表示願意重啟與伊朗的談判。

報道指，美國隨後與以色列、卡塔爾及伊朗分別就以伊停火連夜進行密集磋商。在溝通過程中，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）分別與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）通話；美國副總統萬斯（JD Vance）則與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）通話。

2025年6月24日，圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左一），美國總統特朗普（Donald Trump，左二），卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Than，右二），伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei，右一）。（Reuters）

特朗普其後突然在其社交平台Truth Social宣布，以色列與伊朗已就「全面徹底停火」達成共識，這場為期12天的衝突快將結束。

2025年6月23日，美國總統特朗普表示，以色列和伊朗已同意全面停火。他指出伊朗將正式開始停火，持續12小時後，以色列再開始停火。在第24小時，將正式結束持續12天的戰爭。（Truth Social截圖）

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）其後在社交平台上表示，尚未達成任何有關停火或停止軍事行動的「協議」，關於暫停軍事行動的最終決定將在稍後作出。

伊朗外長阿拉格齊在社交平台表示「尚未達成停火協議」：

阿拉格齊不久後在社交平台撰文，讚揚伊朗「強大的武裝部隊，為懲罰以色列的侵略行徑而採取的軍事行動，一直維持到24日凌晨4時的最後一刻」，「我與全體伊朗人民一起感謝我們勇敢的武裝部隊」。

阿拉格齊說：「我與全體伊朗人民一起感謝我們勇敢的武裝部隊，他們時刻準備保衛我們親愛的國家，直到流盡最後一滴血，直到最後一刻對敵人的任何攻擊作出回應。」