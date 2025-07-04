山東艦訪港｜英國航母罕訪印太　家門前的「船堅炮利」再不屬西方

備受港人期待的國產大航母山東艦率領艦艇編隊周四（3日）到訪香港，伴隨的還有導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦，氣勢逼人。就在數天前，英國的「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航空母艦就開進亞太，停靠新加坡進行補給，再到印尼，最終抵達澳洲進行聯合軍演。英國航母「串門」之際，中國「雙航母」遼寧艦、山東艦則在6月下旬奔赴黃海、東海、南海和西太平洋海域訓練，山東艦現在還訪問本港，可謂在家門前給予出「教科書級」的回應。



航母作為海上武力「天花」，它們的一舉一動向來備受關注，尤其涉及數艦同行的航母打擊群，今次威爾斯親王號率領的名為「第25號航母打擊群」（Carrier Strike Group 25，CSG25）開進亞太，是英國航母打擊群自2021年「伊利沙伯女王號」之後第二次印太部署，被認為是英國「重返印太」的戰略體現。

一般而言，航母的戰鬥能力強弱主要由航母艦載機數量、艦載機戰鬥能力、航母滿載排水量、航行距離這幾個方面決定，例如滿載排水量約8萬噸的威爾斯親王號，今次就攜帶有24架美製F-35B戰機，更有至少2500名水兵隨行，實力依然不可小覷。

2025年5月13日，希臘克里克島（Crete），圖為威爾斯親王號停泊在海軍基地待命。（Getty）

英國軍方將今次途徑亞太形容為「維護亞太航行自由」，艦隊的動向更因航程之漫長、停駐地點之多、艦隊規模之大被外界認為「罕見」。威爾斯親王號今次就會在駛離新加坡後前往印尼雅加達，短暫休整後前往澳洲，參加兩年一度的由澳洲與美國主導的「護身軍刀軍事演習」（Exercise Talisman Sabre），並在結束後北上來到日本東京，最終途徑亞太海域路過新加坡並訪問印度孟買，再返回英國。

實際上，亞太範圍內的南海近年來因軍艦航行、軍演頻發備受外界關注，而就在英國航母開進亞太期間，中國的山東艦和遼寧艦雙航母編隊正在南海進行例行巡航訓練，而在香港慶祝回歸祖國28周年之際，山東艦還率領艦隊訪港，正是對外界釋放出堅定捍衛海上安全的訊號。

2025年7月3日，圖為來訪本港的航母山東艦駛入本港水域，服役官兵在艦上甲板列隊組成「國安家好」四字。（新華社）

另一方面，英國皇家海軍近些年參加聯合軍演次數愈來愈多、涉及軍力愈來愈強也引發外界對安全的擔憂。因英國在2023年就有派出航母參加上一屆「護身軍刀」軍演，今次不僅派出航母，還連帶派出包括驅逐艦「無畏號（HMS Dauntless）」、護衛艦「里士滿號（HMS Richmond）」、補給艦「潮泉號」（RFA Tidespring）在內的航母打擊群。此外英國皇家海軍還連同其他參加軍演的盟友戰船一同前往澳洲，日本亦將派出軍艦和戰機護航，陣仗之大足見態度升級。

耗資逾60億英鎊建航母卻屢出事 英國需在出售或主動退役中二選一？

儘管今次是英國航母編隊首次在印太地區長時間部署，但就英國的雙航母計劃並不樂觀。英國現役的兩艘航母——「伊利沙伯女王號（HMS Queen Elizabeth）」與「威爾斯親王號」在營運方面長久以來就有爭議，它們均在正式下水服役後出現數次航行故障、漏水、起火、營運成本高企的問題。

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伊利沙伯女王號與威爾斯親王號是源於同一套設計方案建造的「姊妹艦」，總計造價超過62億英鎊（約665億港元），其中伊利沙伯女王號於2017年12月正式服役，距今已服役超過7年半；而威爾斯親王號稍晚「姊姊」2年才服役，距今已在役超過5年半，是英國現役最大​​艦艇之一，飛行甲板面積相當於三座足球場。

北約去年舉行冷戰結束以來最大規模軍演——「堅定捍衛者」（Steadfast Defender 2024）中，伊利沙伯女王號因檢查出右舷螺旋槳有故障臨時缺陣，改由威爾斯親王號頂上。威爾斯親王號曾在距離下水不足一年的2020年發生漏水、電氣系統受損情況，多次接受維修，還在2022年部署到美國參加軍演時受損。

英國《Prospect》雜誌報道，2023年5月，威爾斯親王號被揭維修時間達到其服役壽命的三分之一。而且兩艘航母設計可各搭載多達36架F-35B戰機，但截至去年底，僅有37架已交付。這凸顯出英國仍依賴美國製造的第五代戰機作為航母戰鬥群的作戰主力。

2024年3月22日，英國蘇格蘭，圖為伊利沙伯女王號停駐在船廠附近進行維修。（Getty）

另一方面，營運兩艘航母也給英國財政帶來巨大壓力，《Defence Security Asia》就引述批評人士指出，英國在面臨經濟重壓的情況下，建造並營運這些航母實屬浪費金錢，部份人士有鑑於它們多次出現故障，甚至提議應該應出售給盟友，以紓緩財困。報道指，英國軍方內部須在主動退役威爾斯親王號與出售給澳英美聯盟（AUKUS）盟友中做出抉擇。

儘管英國航母戰鬥群大舉駛進亞太「串門」，但難掩英國作為昔日海軍第一強國，海軍實力已今非昔比。如今英國皇家海軍的艦艇總噸位已縮減到巔峰時間的不足二十分之一。

2025年7月3日，圖為來訪本港的航母山東艦駛入本港水域時，有市民紛紛駐足影相。（新華社）

中國海上實力全速上升 「三航母時代」指日可待

反觀中國，依託於前蘇聯瓦良格號的「半成品」航母改建而成的遼寧艦，為中國自主研發新航母打下堅實基礎。隨後推出的山東艦是國家第一艘自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦，滿載排水量6萬噸，可搭載36架艦載機，包括有「大國重器」之稱的殲-15、殲-35戰機。山東艦於2019年12月正式交付海軍，與威爾斯親王號處於同一時期服役。

山東艦航母編隊7月3日早上駛進香港以西水域。（廖雁雄攝）

此外，在擁有遼寧艦、山東艦情況下，下水已滿三周年的福建艦亦料於今年正式服役，中國海軍正式進入「三航母時代」，何況中國未停下興建第四艘航母的腳步。如今山東艦航母編隊訪港，與出訪亞太的「威爾斯親王號」有如「狹路相逢」，也似乎說明了現在的亞太地區，特別是南海，已不是百年前那個西方列強「說了算」的地方，在家門前的「船堅炮利」，也不再是英軍的代名詞。

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