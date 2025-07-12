無國界醫生最新調查：加沙戰爭中　近半遇害的員工家屬為兒童

加沙戰爭持續逾20個月，截至上月25日，當地衞生部呈報至少56,156名巴勒斯坦人被殺、132,239人受傷。無國界醫生對當地的員工及其家屬展開死亡率回溯調查，分析他們之中的死亡個案，結果揭示以色列在加沙發動的全面戰爭造成駭人的死亡率，尤以兒童為甚；是次調查與加沙衞生部所提供有關衝突的數據一致。

對比前年10月7日開戰前加沙衞生部估算的人口死亡率，這次調查對象的死亡率高出5倍，當中5歲以下兒童的死亡率上升10倍，一個月以下嬰兒的死亡率則高出6倍。



圖、文：無國界醫生

加沙兒童被大規模殺害 必須阻止種族滅絕之舉

無國界醫生「傳染病研究中心」近月展開調查，涵蓋2,523名組織在加沙的員工及其家屬。調查顯示，在2023年10月至今年3月期間，即不足一年半之內，調查對象中有逾2%死亡、7%受傷，四分之三的死亡個案由戰傷造成，其中絕大多數是爆炸傷。另外，因爆炸傷致死的員工家屬中，48%為兒童，10歲以下的兒童更佔四成。

另外，無國界醫生的調查亦發現，平均每日、每一萬人中有0.41人在加沙死亡，而5歲以下兒童的死亡率升至0.7人。然而，是次調查的對象僅限於組織的員工及其家屬，不可推斷或假設結果能代表加沙整體人口，而事實上，包括組織員工等醫護人員及其家人，或比加沙其餘人口更易獲得醫療護理。

兩名男孩在加沙南部的糧食分發點中槍，被送至馬瓦西（Al Mawasi）診所，無國界醫生團隊為他們提供緊急醫療護理。（無國界醫生提供）

無國界醫生的緊急部門副經理巴澤羅爾（Amande Bazerolle）說：「這種對兒童生命的漠視，清楚表明以色列在加沙發動的戰爭針對所有巴勒斯坦人。加沙兒童正被大規模殺害，以色列的盟友必須竭力停止我們眼前發生的種族滅絕。」

三分之二受訪長期病人經歷治療中斷

以色列有系統地摧毀加沙的醫療系統和整體人口的生存方式。是次調查顯示，59%組織員工及其家屬的房屋完全被毀、39%部分損毀，而41%的家庭棲身帳篷內。此外，調查亦指出戰爭期間，非直接由戰傷造成的死亡數字一直上升，有三分之二受訪的長期病人，均稱經歷過一次或多次的治療中斷。與此同時，以色列卻將醫療撤離次數減至最低——世界衛生組織的數據顯示，逾一萬名當地人急需境內從缺的醫藥和外科治療。

無國界醫生傳染病研究中心內負責統籌此調查的莫澤爾醫生（Dr Wendelin Moser）強調，調查的定量數據有助揭示加沙的部分現況，並支持坊間其他的數據。他說：「當我們將調查中因暴力致死的死者姓名，比對加沙衞生部所發表的戰爭相關死亡名單，吻合率近九成。這表明衞生部自10月7日起的加沙死亡人數統計可信。」

無國界醫生呼籲以色列當局停止對加沙的巴勒斯坦人採取種族滅絕行動，立即解除對食物、燃料，以及醫療和人道物資的封鎖；同時呼籲以色列的盟友協助促成當地命危者的緊急醫療撤離，特別是兒童。另外，無國界醫生（香港）辦事處發起網上倡議，呼籲公眾於以下網頁簽名支持加沙立即恢復持續停火：https://www.msf.hk/zh-hant/our-work/issues/in-focus/gaza-war

加沙遍地頹垣敗瓦，根據聯合國的估算，當地有至少190萬人流離失所。（無國界醫生提供）

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。