以色列5米欄圍封巴勒斯坦人定居點惹議　8000人如居「巨大監獄」

以色列對加沙的軍事行動持續之際，在遠離加沙地帶、位於約旦河西岸的一個巴勒斯坦人定居點Sinjil也因以色列與哈馬斯之間的衝突遭殃。這定居點遭鐵絲網狀的5米圍欄重重圍困，加上有鋼閘、路障封鎖進出鎮上的所有通道，由以軍把守，當地8000名居民不但通行受阻，且生計受損，有人指如同被困在巨大監獄中。以色列指建立高牆旨在保護定居點附近的高速公路，以免巴勒斯坦人因仇恨以色列，做出襲擊來往以色列車輛等極端行為。



路透社周五報道，有當地人指出，早在前年哈馬斯突襲以色列之後，以軍就開始大舉在定居點附近建設圍欄與檢查站，並且類似事件愈來愈多，甚至令城鎮與附近村莊長期處於「被圍困」狀態。

以軍則主張當地恐怖襲擊事件頻發，因此才決定在主要道路上設置圍欄，又指居民可從唯一的出入口通行，認為並非有礙交通。

當地一個以色列定居點的地區負責人Israel Gantz指，有居民向高速公路上的來往的以色列車輛投擲燃燒瓶與石塊，強調有必要建設圍欄保護車輛。

Sinjil的副市長Bahaa Foqaa就指出，圍欄切斷人們與外界聯繫，圍欄將8000人圍困在10英畝（約0.04平方公里）土地中，切斷他們與周邊2,000英畝私有土地的聯繫，批評以色列用軍隊恐嚇巴人，是一項企圖摧毀巴人意志的行動。

2025年6月22日， 巴勒斯坦民眾在加沙北部城鎮拜特拉希亞（Beit Lahia）聚集領取援助物資。（Reuters）

約旦河西岸是巴勒斯坦權力機構的所在地，主要以巴人定居為主，不過仍有約70萬猶太人因1967年第三次中東戰爭結束後留在當地。

聯合國1974年通過的《兩國方案》主張巴人擁有西岸領土主權，外界認為猶太人企圖通過拓展定居點侵佔這片土地形同非法。