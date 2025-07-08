以色列擬於拉法建「人道主義城」安置60萬巴人　律師：反人類罪

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）7月7日表示，已指示軍方制定計劃，在加沙南部城市拉法的廢墟上規劃建設一座「人道主義城」，計劃集中安置加沙所有人口。



綜合以媒報道，卡茨稱「人道主義城」將初期容納約 60 萬人，入住者須通過安全審查，且一旦進入就不得離開。長遠目標是將所有加沙人口遷入該區域。他補，倘若條件許可，該項目將在以色列與哈馬斯達成停火協議後 60 日內動工。

卡茨還表示，以軍將負責「人道主義城」的周邊安全，但不涉入區內管理與援助物資分發，並指正尋求國際機構管理區域。他強調，目前以軍已控制加沙近7成土地。

以色列著名人權律師斯法德（Michael Sfard）表示，卡茨的計畫違反了國際法。他批評：「在戰爭背景下，將某人驅逐出家園將構成戰爭罪。如果像他計劃的那樣大規模實施，那就構成了反人類罪。」

卡茨表示，以軍將負責「人道主義城」的周邊安全，但不涉入區內管理與援助物資分發，並指正尋求國際機構管理區域。(Reuters)

去年，以色列曾在加沙南部汗尤尼斯的馬瓦西地區劃設「人道主義區」，卻仍以攻擊哈馬斯為由對該地區發動空襲，造成大量死傷。隨着難民潮不斷湧入，該區早已人滿為患。

本周一，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行私人晚宴。外界預期，特朗普政府和內塔尼亞胡的團隊將討論加沙停火談判、加沙的未來，及以色列與阿拉伯國家實現關係正常化的可能性。