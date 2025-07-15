日本新防衛白皮書：中國是最大戰略挑戰　特朗普政策主導印太局勢

日本媒體7月15日報道，日本政府同日發布的年度防衛報告指，國際社會已進入「新的危機時代」，中國是日本面臨的「最大戰略挑戰」（greatest strategic challenge），而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政策預計將對印太地區產生「重大影響」（significantly impact）。



據《日本時報》（Japan Times）報道，這份年度報告於同日內閣會議上獲得通過，其中對日本面臨的區域安全環境進行審慎的評估，並詳細描述日本在加強自身防衛方面取得的進展。

日本正面臨二戰後最大的挑戰

白皮書指：「國際社會正面臨二戰後最大的挑戰，並已進入新的危機時代。這些問題在日本所屬的印太地區尤為突出，未來可能會更加嚴重。」

報告指，中國是「日本迄今面臨的最大戰略挑戰」，並指出全球力量平衡正在發生巨大變化，國家之間的競爭日益激烈。

報告特別提到：「尤其是美國和中國之間的競爭可能會加劇。」

圖為2025年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（Reuters）

特朗普在首個總統任期內就大力推動美中之間的競爭，並在其新任期的前六個月繼續這個外交方向。

白皮書亦提到特朗普第二任政府初期對烏克蘭、中東問題的關注，以及其政府對亞洲的承諾，同時暗示特朗普的政策可能出現明顯轉向。

白皮書指：「美國的行動將對日本所屬的印太地區的安全環境產生重大影響，需要持續關注。」

特朗普第二任政府國防外交政策並不明確

當被問及為何這份覆蓋2024年4月至今年3月的白皮書對特朗普政府意圖的分析如此有限時，防衛相中谷元坦承，白宮的許多政策仍不明確。

中谷元在記者會上表示：「截至目前，今年1月成立的特朗普第二任政府尚未發布與安全相關的政策文件，例如《國家安全戰略》或《國防戰略》。」

儘管日本歡迎華盛頓對印太地區的承諾，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在3月訪問東京期間亦重申這一點，但特朗普同時亦要求美國盟友承擔更多國防負擔，他稱現時的軍事同盟是「單邊」的。

3月30日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和日本防衛大臣中谷元，就加速推動「AIM-120」導彈聯合合作計劃達成共識。(Reuters)

除了開展可能令地區經濟陷入混亂的單邊關稅行動外，特朗普政府還呼籲包括日本在內的盟友將國防開支提高到國內生產總值（GDP）的5%。

日本已承諾將國內生產總值（GDP）的2%用於國防開支，並於2022年制定了一項為期五年、總額達43萬億日圓（約2.29萬億港元）的國防預算計畫。

根據該報報道，該計劃約61%已付諸實行，截至2026年3月的財年國防相關支出預計將達到9.9萬億日圓（約5300萬港元）），相當於GDP的1.8%，符合2022年的預算標準——這一數字使日本距離2%的目標僅一步之遙。

中國因素是日本增加國防開支的主因

中國軍隊在日本週邊空域和海域的行動一直是推動日本增加國防開支的主要因素。

白皮書指出，中國軍隊「正在加強其在日本週邊地區的活動，包括釣魚島周圍的東海、日本海以及西太平洋，這些地區已超越所謂的第一島鏈，並延伸至第二島鏈」。

圖為2012年9月日本共同社拍下釣魚島（日稱尖閣諸島）的照片。（REUTERS/Kyodo）

白皮書列舉最近發生的幾宗事件，包括中國海警今年5月在由日本控制、中國宣稱擁有主權的釣魚島周圍的日本領空部署一架直升機。白皮書也指出，去年8月，一架中國軍機入侵日本領空，隔月，一艘中國航空母艦駛近日本領海──這兩項事件均為首次。

近月來，北京方面不斷打破先例，上個月派遣兩艘現役航空母艦深入西太平洋，並在最近幾週多次派遣戰機靠近日本飛機，東京方面稱這些舉動都存在碰撞風險。

該報告稱：「中國積極的軍事活動有可能嚴重影響日本的安全，這令人深感憂慮。」

中國在台灣週邊的軍事活動令日本憂慮

該報告亦呼應去年版本中關於中國對台灣的意圖的擔憂，指北京正加強在台灣週邊的軍事活動。

報告指出，類似於俄羅斯在烏克蘭戰爭「嚴重局勢」在東亞發生的可能性「不能排除」，這一觀點被廣泛認為突顯對中國武力攻台的擔憂。

該報告指出：「隨着美國繼續明確其軍事支持台灣的立場，將台灣問題視為「核心利益的核心」的中國不太可能妥協，美中圍繞台灣問題的衝突可能會更加突出。」

2015年11月22日，澳洲悉尼，日本防衛大臣中谷元出席澳洲與日本會談時發表講話。（Getty）

報告提到，上任美國總統拜登（Joe Biden）曾多次暗示，一旦台灣遭入侵，美國將予以援助。然而，自上任以來，特朗普基本上迴避這個問題——儘管美國防部近日據報正在敦促日本明確在中美因台海發生衝突時將扮演的角色。

外界普遍認為，日本亦將任何與台灣相關的危機視為日本的生存危機。

白皮書指出：「台灣週邊局勢的穩定不僅對日本的安全至關重要，也對國際社會的穩定至關重要，日本必須持續保持最高警惕關注局勢。」

為了應對這些挑戰，以及解決特朗普執政期間，美國政策轉向可能帶來的任何後果，白皮書總結到，日本必須與「志同道合的國家」合作，以對抗「試圖透過武力或脅迫單方面改變現狀的企圖」。