日本前舞伎揭職場黑暗：未成年被迫「賣身」　收入微薄恍如奴隸

根據日媒「AERA DIGITAL」報道，一名前舞伎揭露了日本舞伎制度背後長期存在的女性人權問題，直指那是「現代的奴隸制度」。



26歲的桐貴清羽（化名）在小學時便嚮往進入偶像團體，之後投入日本傳統舞蹈，中學畢業後因母親友人建議，前往京都花街成為舞伎。

前舞伎勇揭黑幕「如現代奴隸制」 未成年被迫陪浴 月入僅2千多（01製圖）

未成年遭性騷、被迫進行性交易 禁用手機無法求救脫身（點圖放大了解更多）：

+ 13

進入舞伎們一起生活的「置屋」後，她並未與對方簽約，只交出履歷、接受簡單面試和口頭說明。

桐貴回憶，她成為舞伎時才16歲，就常發生在酒席間遭到客人性騷擾、被迫飲酒與過勞等情況，但舞伎卻無法拒絕，也因禁用手機，難以和外界聯絡。她表示，客人中不乏政商名流、律師、大學教授等掌握權力的人，明知她們未成年卻照樣灌酒，甚至有「陪浴」的習俗，實際上涉及性交易。她曾因拒絕進行這種陪浴行為，設法讓自己被趕出置屋才得以脫身。

她指出，舞伎每月僅能領到約5萬日圓（約2658港元）的零用錢，卻須自理生活用品。許多舞伎還被要求配合「旦那制度」，讓有錢有勢的男性成為資助者支付大筆費用「包養」，因可能伴隨高額「違約金」威脅，導致少女被迫接受包養安排。

今年桐貴清羽與6位律師向聯合國提出違反人權的控訴，指出舞伎制度涉及未成年勞動、性剝削與侵害人權。她坦言曾因揭露實情而遭受網路攻擊與死亡威脅，但仍堅持發聲，只希望未來的舞伎能在更安全、尊重的環境下專注於學藝。

【延伸閱讀】16歲內向少女捱過5年零收入地獄式訓練 誓成京都宮川町第一藝伎（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

遠距不吃香了？日本想進辦公室上班族變多 「十年一遇」天氣成關鍵

鞋藏攝影機偷拍女高中生裙底 日警被捕認罪：無法壓抑衝動

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】