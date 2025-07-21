朝鮮新海濱度假區拒接待外國遊客　專家：吸金先要改善與中韓關係

朝鮮元山旅遊區7月正式開幕，顯示朝鮮對於旅遊業發展懷抱一定野心，也引起外界猜測朝鮮是否將全面重啟接待外國遊客。不過，受訪專家認為，這個原本鎖定中韓與本地遊客的項目，近幾年因國際局勢出現巨大變化推翻了原有佈局，當地旅遊業前景短期內依舊黯淡。



從7月1日起，位於朝鮮東部江原道元山市的葛麻海岸旅遊區正式營業，先接待國內遊客，接着招待來自俄羅斯的旅行團，近期卻突然發公告說「暫不接待外國遊客」，但沒有說明背後原因。

這個旅遊區2018年動工興建，原定在2019年竣工，因冠病疫情和國際制裁措施而延誤了足足六年才開業。據介紹，旅遊區可容納多達2萬名遊客，沿着長達4公里的海灘，設有酒店、餐廳、劇場、購物中心和水上樂園等。

2025年6月24日，朝鮮江原道元山葛麻海岸旅遊區，朝鮮領導人金正恩與夫人李雪主、女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）坐在椅子上，看一名遊客從水滑梯上滑下來。（Reuters）

布魯塞爾智庫國際危機組織高級顧問格林（Christopher Green）接受《聯合早報》訪問時說，這個旅遊區是朝鮮推動旅遊業的一部分，當局的兩個主要目標是賺取外匯和提高政權的聲望。

專門研究朝韓課題的格林也是荷蘭萊頓大學的副教授。他說：「一方面，我認為朝鮮想通過吸引各地的外國遊客到訪葛麻，以賺取硬通貨。同時，他們還有一個國內政治目標，就是讓朝鮮人民享受一些現代休閒生活，這有利於提高政權的聲望。」

受訪專家指出，朝鮮當初決定興建新旅遊區，主要是希望吸引韓國和中國遊客到訪，卻因雙邊關係惡化和受疫情影響，才轉而聚焦本土遊客，尤其是精英和上流階層。

不過，觀察人士對於新旅遊區能否有效促進朝鮮旅遊業的發展有所保留。

朝中社周四（26日）報道，朝鮮領袖金正恩與夫人李雪主、女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）一同出席24日舉行的朝鮮江原道元山葛麻海岸旅遊區竣工儀式。在朝鮮國營傳媒發布的相片中，金正恩與李雪主、女兒金朱愛同框，李雪主背着疑似Gucci手袋。（Reuters）

青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）共同創辦人比爾德（Rowan Beard）說：「這個度假區可以容納多達兩萬人，我不認為國內遊客能達到這個數量。當然如果政府為人民提供補助，旅遊區就可以保持客滿。外國遊客雖有廣泛興趣，但具體情況還得等到朝鮮正式重新開放後再觀察。「

他補充說，朝鮮似乎無意在今年內打開國門，讓俄國以外的國際旅行團入境。

「我原本希望隨着新旅遊區的推出，朝鮮會考慮正式重啟旅遊業，因為這是一個很好的時機，但目前沒這方面的消息。我認為朝鮮今年不會重新開放，或許明年有機會，但如果朝鮮明年不開放接待國際旅行團，他們有可能長時間內都不會重開。」

學者：朝鮮最終希望能重新接待西方遊客

今年2月至3月間，朝鮮曾短暫重開國門讓西方遊客入境，但又突然宣布停止接待遊客，目前只允許為數不多的俄羅斯遊客到朝鮮部分地區遊玩，包括平壤和葛麻海岸旅遊區。

圖為2024年12月29日，朝鮮領導人金正恩攜女兒金朱愛在東海岸知名旅遊聖地「明沙十里」視察。（朝中社）

英國列斯大學訪問學者兼首爾大學奎章閣韓國學研究院研究員溫斯坦利-切斯特斯（Robert Wonstanley-Chester）認為，雖然朝鮮目前只對俄國遊客開放，但朝鮮野心遠不止於此，相信金氏政權還是希望最終能重新接待西方遊客，以賺取豐厚利潤。

據英國廣播公司（BBC）報道，根據相關初策劃文件和前朝鮮官員的說法，旅遊區原定要吸引逾100萬名遊客到訪，「目的是讓朝鮮開放一些」。

朝鮮最高領導人金正恩日前出席葛麻海岸旅遊區的竣工儀式時宣布，明年將敲定在多地興建大型旅遊文化區的規劃。

然而，朝鮮目前在接待國際遊客方面幾乎完全停擺。格林直言，政治關係是朝鮮發展旅遊業的主要阻力，朝鮮目前恢復接待中國遊客的前景不明朗，這在很大程度上受制於更廣的地緣政治局勢，尤其是朝鮮與俄國的關係，以及俄烏戰爭結果。

2025年7月12日，朝鮮領導人金正恩在江原道元山市接見來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（Reuters）

在俄烏戰爭中，朝鮮為俄羅斯提供了急需的武器與士兵，俄羅斯近來頻繁訪問平壤也顯示兩國的關係持續升溫。外界普遍認為，平壤與莫斯科加深在軍事方面的合作，導致朝中關係變得緊張，因此中國至今未批准公民前往朝鮮旅遊。

格林也指出，朝鮮去年宣布放棄與韓國和平統一、採取強硬的反韓立場後，朝韓關係近期內不大可能獲得改善。

金剛山曾在2018年成為離散朝韓家庭短暫團聚的地點。（Getty Images）

「雖然現任韓國總統李在明比前任更傾向於與朝鮮接觸，但我認為距離韓國遊客重新進入朝鮮那天還有很長一段路。別忘了，韓國遊客在2008年後不再前往金剛山（朝韓1998年共同建設的旅遊風景區），是因為一名韓國遊客被朝鮮士兵開槍打死。」

2025年7月3日，韓國首爾，韓國總統李在明在青瓦台迎賓館舉行上任30日記者會。（Reuters）

他也說：「俄羅斯是唯一與朝鮮保持良好政治關係的國家，朝鮮也樂於讓俄國遊客前往平壤，但俄羅斯遊客並不足以支撐朝鮮旅遊業的發展。」

疫情前外國遊客絕大多數來自中國

在冠病疫情前，朝鮮2019年接待的外國旅客高達35萬人次，其中九成來自中國。據報道，去年只有約880名俄羅斯遊客到朝鮮旅行。

溫斯坦利-切斯特斯說，遊客對於前往朝鮮旅遊的安全顧慮、申請朝鮮旅遊簽證的繁瑣程序，以及密切監管到訪遊客的做法，都是朝鮮推動旅遊業發展的絆腳石。

比爾德認為，朝鮮須要開放國際旅遊以促進旅遊業的復甦與發展，改善朝中關係是其中重要的一環。「中國和朝鮮有必要找到改善關係的辦法，以促使朝鮮旅遊業復甦並維持穩定，但近期內應該很難實現。」

中朝邊境・中朝關係：圖為2017年5月23日，鏡頭下朝鮮士兵乘船橫渡鴨綠江。鴨綠江位於中國遼寧省丹東市，位於中東東北部，接近朝鮮新義州。（Getty）

溫斯坦利-切斯特斯也說：「儘管中國對朝鮮的核野心以及獨立行事的傾向感到不高興，但兩國始終必須在某種基本層面上，找到合作與相互支持的方式。」

格林強調，朝鮮要推動旅遊業發展，除了改善朝中關係，也應該設法讓「來自中國、韓國、日本或三者加上俄羅斯的遊客願意前往朝鮮」。

他坦言，有很多理由讓人們對前往朝鮮旅遊望而卻步，他不認為朝鮮能夠在「不危及自身政治體制的前提下解決這些問題」，因此就目前而言，朝鮮在全球旅遊業方面將依舊扮演一個小角色。

本文獲《聯合早報》授權轉載

