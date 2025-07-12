日媒：中國與朝鮮達成協議　相隔5年恢復北京至平壤客運列車服務

日本媒體7月12日引述消息人士報道，中國與朝鮮已達成協議，同意很快將重啟北京與平壤之間的客運列車服務。該路線自2020年1月起停駛，本次決定重啟通車正處在朝鮮加強與俄羅斯關係、和中國保持距離之際，報道指中朝關係是否回暖仍有待觀察。



2020年因新冠疫情擴散，中朝首都之間的客運列車停駛。日本放送協會（NHK）引述幾名熟悉中朝關係的消息人士指，兩國鐵路當局已達成協議，同意在不久的將來重啟通車。

來到鴨綠江邊，不少中國遊客享受的朝鮮氛圍、穿著朝鮮族服飾拍照。（朱嘉磊攝）

據有關人士透露，目前正在進行最後階段的安排，預計列車最早可於8月投入服務。

朝鮮正迅速加深與俄羅斯的關係，包括軍事合作。一方面，朝鮮正與中國保持一定距離，因為中國政府已表明會致力執行聯合國安理會的制裁，以回應朝鮮核子與導彈進程。

圖為朝鮮領袖金正恩2018年乘坐火車訪華。（Reuters）

另一方面，自5月以來，朝鮮以視察和研修為目的增加訪華，一位熟悉中朝關係的人士表示：「兩國關係正處於改善的氣氛中，但仍需要仔細觀察恢復通車是否是關係真正改變的迹象。」