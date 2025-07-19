朝鮮突叫停元山葛麻旅遊區接待外國遊客

朝鮮國家旅遊總局營運的網站「朝鮮觀光」星期五（7月18日）發布公告說，元山葛麻海岸旅遊區於7月1日對外開放，但「暫不接待外國遊客」。韓聯社報道，朝方未說明改變方針的具體原因。



朝鮮此前多次宣傳元山葛麻旅遊區。7月11日至13日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）攜俄羅斯記者團訪問元山，並拜會朝鮮領導人金正恩，參觀當地旅遊設施。相關消息被眾多外媒報道，等於間接為元山進行宣傳。在此情況下，朝鮮卻突然宣布暫時不接待外國遊客。

朝中社周四（26日）報道，朝鮮領袖金正恩與夫人李雪主、女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）一同出席24日舉行的朝鮮江原道元山葛麻海岸旅遊區竣工儀式。在朝鮮國營傳媒發布的相片中，金正恩與李雪主、女兒金朱愛同框，李雪主背着疑似古馳（Gucci）手袋。（Reuters）

有觀點認為，這可能是因為外國遊客需求未達預期，朝鮮可能為此調整對策。也有分析指出，旅遊區在試運營半個多月期間發現部分設施和服務仍需完善，或因此決定暫緩接待外國遊客。

英國廣播公司（BBC）7月12日報道，朝鮮上一周首次接待來自俄羅斯的遊客。俄羅斯一家旅行社向BBC指出，8月還計劃推出兩批赴朝旅遊產品。包括在元山葛麻旅遊區停留三天，為期一周的朝鮮旅遊費用約1800美元（約1.4萬港元），約為俄羅斯勞動者月均工資的1.6倍，價格不便宜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

