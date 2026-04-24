日媒宣傳「駐華員工處境危險」多時　幾位長居中國日本人揭實況

這一兩年如果只看日本媒體的報道，很容易產生一種印象：中日雙邊關係正在迅速轉冷，日本企業面對的經營環境和人員安全風險都在上升，甚至連「要不要撤退」都成了一個日本媒體不斷重複的標題。



也正因為來自媒體的聲音越來越多，近日日本雜誌《周刊現代》專門做了一場匿名訪談，找來幾位長期在中國工作的日本人，讓他們拋開公司立場、職位顧慮，甚至連對日本總部的那點忌憚也先放到一邊，只講自己在中國這些年的真實感受，看完之後也是讓人相當的「意外」。

這兩年不論是日本媒體還是自媒體都傾向「在華日本人處境危險」的述事。（jbpress.ismedia.jp）

訪談一開始，一位在中國待了二十多年、曾經在日本大型銀行工作、現在在中國自己做諮詢的日本人，他的意思其實很明確：如果這幾年一直生活在日本，只通過新聞、社交網絡和短片來理解中國，那麼確實很容易覺得局勢正在迅速惡化，但如果人一直在中國，天天和中國同事見面，天天在這裏做生意、跑工廠、接觸客戶，沒有像日本輿論裏說得那麼強烈。在他看來，現在也許是「日本國內認知」和「中國現場體感」差距最大的時候。

一位來自製造業一線的駐中國員工說法就更具體一些，他是在大廠工廠做管理，他每天的日常並沒有發生明顯變化，早上照樣起牀，到了現場先和中國同事打招呼，簡單寒暄幾句，再一邊喝咖啡一邊確認生產線的情況，看看當天的產量、設備、節拍、進度有沒有異常，接下來該開會開會，該協調協調。他也沒遇到走在路上平白無故被陌生人罵一頓。至少在他接觸到的製造業圈子裏，他都沒有聽說過有這樣的事。

另一位來自電機行業、負責亞洲業務的人，講法和他差不多，只不過語氣更偏冷靜。他的意思是，電視和網絡上的聲音確實很大，看上去什麼都像要升級，但如果回到實際社會層面，回到客戶、供應鏈、辦公室、工廠和商務往來的那些日常場景裏，能感受到的影響其實相當有限。

做諮詢的人也補了一句，政治新聞當然會播，評論區裏當然也會有情緒，但落到實務層面，大家還是照樣做事，照樣談訂單，生意照樣做。這一點，在場的幾個中國駐在員幾乎沒有人反對。

接下來，話題慢慢轉到另一個層面，那位在中國待了二十五年、長期混跡奢侈品行業的人提到，他平時接觸最多的是中國老闆、富裕階層。他說這些人對政治方面並沒有外界想象得那麼上心。他們真正關心的是另外一套問題：日本還能不能繼續去，日本的不動產還能不能繼續買，孩子還能不能去日本、加拿大、英國這些地方讀書。

也正因為這個話題被提了出來，那位做諮詢的人順勢把時間拉回到了2012年。他說，經歷過2012年的釣魚島事件，街頭上有日本車被掀翻，有日系賣場和工廠受到衝擊，那種情緒不是今天這種網絡上的熱鬧，而是一種肉眼能看到、會直接外溢到現實中的「暴力」。他說那種帶着「野蠻」的暴力行為，現在已經很難在中國街頭看到了，可以說今天的中國普羅大眾是相當的理性。

圖為2021年9月，位於東海的釣魚台（日本稱尖閣諸島）。（Reuters）

奢侈品行業那位受訪者也順着這個話題繼續講，只不過他把重點放在了「看不見的變化」上。他說，現在雖然不再出現那種砸店、燒廠的場面，但一些更隱蔽、更制度化的變化其實在發生，尤其是在教育和留學這條線上。他觀察到，中國學生如果想去日本留學，和以前相比，會遇到更多審核和限制，特別是理工科、先進技術相關的方向，會顯得更敏感一些。

做諮詢的那位說這對日本很多私立大學來說其實是很現實的問題，因為像GMARCH、日東駒專這樣一批學校，過去很大程度上都依賴中國留學生，他們交足學費，很多家庭經濟實力也不錯，對學校來說是非常重要的生源。奢侈品行業那位人也沒有否認，反而說得更直接：如果這條路越來越窄，日本大學就得去別的地方補人頭，於是這幾年才會越來越多地從緬甸、尼泊爾、越南這些地方招學生，而那些學生裏，有不少其實既是學生，也是勞動力。教育的名義背後，結構本身已經在變了。

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聊到這裏，可能對日本讀者最有衝擊力的也就是，這些外派員工對中國AI和數字化系統的描述。那位做諮詢的人先講了一個自己的經歷。他說自己十幾年前就在中國的醫院做過心臟支架，當時家裏人在日本非常擔心，覺得是不是應該去更好的醫院，連他自己也會想，給自己做手術的醫生前一天晚上有沒有喝多。但最後看到結果時，他很吃驚，因為支架位置放得非常準確。到了現在，他認為中國醫療不只是設備更好，而是很多流程和步驟都越來越系統化了，整體水平已經到了很高的程度！

做汽車製造的日本人說，現在在中國，做什麼事情好像都繞不開AI，移動支付只是最表層的一部分，從點餐系統的推薦邏輯，到酒店入住時的人臉識別，再到物流車隊的配送路線優化，AI已經嵌進了生活的各個環節。按他的說法，中國現在很多城市的生活方式，幾乎像是被一套新的操作系統重寫過了，AI不是一個單獨的工具，而更像是底層環境。

中國現在很多城市的生活方式，都被AI所改變。（Getty Images）

電機行業那位受訪者把這個話題又往前推了一步，他說，不光是消費和物流，連中國的警務層面的系統化也很明顯。他還提到一部成龍主演的電影，片中出現一個場景：警察問AI，嫌疑人最可能往哪裏逃，AI立刻調用大量攝像頭數據和行為分析，推算出可能的逃跑路線，並直接建議封鎖哪些路口和巷道，最後完成抓捕。

他說到這裏時，還順手提到另一個中國人也很熟悉的例子，就是張學友演唱會為代表，幾萬人一起入場，入口閘機的人臉識別會把現場圖像和數據庫快速匹配，一旦命中，警務端就會收到提示。對普通觀眾來說，只是進場聽歌，可對一些本來就有問題的人來說，可能歌還沒聽完，人就已經被帶走了。原文裏寫得很有畫面感，說那種感覺就像一個人本來高高興興來看大明星，結果沒等唱完就「到案」了。

也正因為技術和系統化被聊得這麼具體，奢侈品行業那位長期在中國生活的日本人回憶，2000年前後錢包如果放在口袋裏，稍不留神就可能沒了，新買的自行車放一晚，第二天也很可能找不着。但現在，他覺得很多中國城市的安全感，已經高到足以和東京、紐約拿來比較，甚至在某些層面更穩定。這種變化不是一句「治安變好了」就能概括的，還有和上面說到的整套技術系統、數據整合、流程管理共同發生作用。

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日本輿論場裏被不斷放大的風險敘事，和長期在中國工作生活的日本人每天實際感受到的中國，常常並不是同一個畫面。普通中國人有沒有「反*情緒」，他們不是完全否認；大國的政策和路徑有沒有變化，他們也沒有說沒有；但至少在他們的描述裏，我們大多數普通人每天要忙的是工作、收入、機會和生活本身，大家都沒有太多精力把這些政治分歧變成現實中的持續關注。

而與此同時，中國社會這些年在數字化、系統化和AI滲透上的速度，又確實讓很多長期在場的日本人感到意外，甚至用「已經超過想象」的進步來形容。

這也是這篇日媒訪談最有意思的地方，讓幾個長期在中國的日本人，各自從工廠、辦公室、醫院、學校、客戶圈層和城市生活的不同角度，拼出了一幅並不那麼符合外界想象的現實圖景。至於這幅圖景該怎麼理解，最後恐怕還是隻能留給讀者自己去判斷。

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