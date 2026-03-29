黃循財：完全了解中日關係處低谷　但新加坡與兩國都是朋友

新加坡總理黃循財兩週內先後訪問日本和中國，他3月28日受訪時稱，兩次訪問的時間點並非預先設定，但這樣的時機剛好助新加坡釋出一貫的訊號。他強調，自己完全了解中日關係處「艱難時期」，但新加坡與兩國皆是朋友。



黃循財先於3月17日到訪日本，再於一週後赴中國，並先後出席博鰲亞洲論壇和訪問香港。黃循財28日結束訪華行程，並在香港接受《聯合早報》等新媒採訪。

黃循財表示，出訪日本的行程原本定於去年，但由於時間協調上的困難，須延期至今年3月。與此同時，他在公布訪日行程前，已接受中國邀請到海南出席博鰲亞洲論壇，才促成如今的出訪日期。

2026年3月18日，新加坡總理黃循財在日本東京與日本首相高市早苗會晤。（Reuters）

黃循財強調，儘管中美關係、中日關係等大國關係可能存在困難，但新加坡希望與所有國家都保持友好關係。

黃循財指出，新加坡對中國和日本發出了一貫的訊號，即中國和日本對新加坡或東盟（ASEAN）而言都是重要夥伴。他表示：「對等們而言，與這兩個國家（中國及日本）積極保持聯繫、加強合作非常重要。（相關合作）不僅限於雙邊層面，在塑造區域事務方面也是如此。」

2026年3月26日，新加坡總理黃循財（左）與中國政治局常委、中國全國人大常委會委員長趙樂際（右）在海南博鰲會面。（Facebook@Lawrence Wong)

黃循財稱，新加坡在中國和日本都進行了良好的訪問，也繼續歡迎和兩國展開建設性接觸，進一步推進合作。