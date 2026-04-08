日本通過2026年度預算　總額超過6萬億港元　國防支出創新高

日本2026財政年度預算案於4月7日（周二）在參議院獲得通過後正式生效。預算案總額達122.3萬億日圓（約6.05萬億港元），較前一年增加7.1萬億日圓（約3500億港元），創歷史新高。國防預算達到9.0353萬億日圓（約4472億港元），創歷史新高。



綜合《日本時報》（Japan Times）及共同網報道，該預算案反映了首相高市早苗推行擴張性財政政策的目標，其中包括39萬億日圓（約1.93萬億港元）的社會福利支出，整體預算增加7,600億日圓，其中很大一部分是為應對老年人口增長而設定的2025年預算增幅，預計將增加5,200億日圓。

2026年4月7日，日本東京，首相高市早苗在國會參議院預算委員會會議上進行答辯。（Reuters）

據報道，新預算案新增7,000億日圓用於免費高中教育和公立小學午餐。其中約3700億日元將由中央政府承擔，其餘部分由地方政府承擔。

報道指，該預算案為高市早苗政權的招牌政策提供大力支持，包括加快對防衛產業、人工智能及半導體等17個戰略領域的投資。

報道提到，參議院在收到眾議院提交的預算案後，有最多30天的時間進行辯論。如果未能達成一致，則眾議院的決定有效，該法案即成為法律。

參議院反對黨議員要求盡可能進行辯論，最終在4月7日同意通過該法案。

執政自民黨在眾議院擁有三分之二的多數席位，但在擁有247個席位的參議院中，自民黨及其執政聯盟夥伴日本維新會（又稱日本維新會）距離大多數席位還差4席。

2026年4月7日，日本東京，首相高市早苗（左）在國會參議院預算委員會會議上與財政部長片山皋月（右）交談。（Reuters）

在包括立憲民主黨和公明黨在內的主要政黨投下反對票後，執政聯盟說服了獨立議員和僅有兩名成員的反對黨保守黨投票支持該預算案。