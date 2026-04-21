庫克任蘋果CEO 15年　市值飆11倍至31萬億　惟未能打造新旗艦產品

在執掌蘋果公司15年後，庫克（Tim Cook）4月20日宣布，將於9月1日卸任行政總裁一職。現年65歲的他，留下了一個硬件巨頭，在他的領導下，蘋果掀起了全球智能手機革命，並使其成為歷史上最賺錢的上市公司之一。在庫克擔任行政總裁旗艦，蘋果公司的市值飆升了超過11倍，從3480億美元（約2.72萬億港元）上升到現時約4萬億（約31.3萬億港元），但亦有聲音認為，庫克缺乏前任行政總裁喬布斯（Steve Jobs）的創新視野，未能為蘋果開發出像iPhone這類革命性的新產品。



喬布斯說服庫克加盟蘋果

庫克於1998年受喬布斯之邀加入蘋果公司，而喬布斯本人在1996年重返他創辦的蘋果，試圖扭轉公司當時處於的頹勢。

在加入蘋果之前，庫克曾在康柏公司（Compaq）擔任企業材料副總裁不到一年。再之前，他曾在IBM工作十餘年，其中包括擔任北美物流總監一職。

2026年1月9日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）出席美國電影學會（AFI）頒獎午宴。（Reuters）

協助蘋果轉型代工生產 大幅壓低生產成本

在擔任CEO之前，庫克先後於2002年晉升為全球銷售和營運執行副總裁，並於2004年領導Macintosh部門。在此期間，他不斷改進蘋果的工作流程，從而使公司蓬勃發展。

他主導了蘋果從自有工廠轉向代工生產，並更加依賴中國組裝合作夥伴的轉型。

關閉自家工廠和倉庫，放棄對生產資料的掌控，轉而依賴他人，為蘋果帶來了前所未有的彈性。

透過將生產外判給組裝合作夥伴，蘋果的庫存週期得以縮短，從而能夠更快地在其產品中採用新的硬件和技術。

這項措施也代表蘋果需要與其供應商和組裝合作夥伴進行密集談判，以盡可能降低製造成本。同時，庫克也幫助推動了蘋果對供應鏈的高度控制策​​略，使其能夠在生產自己想要的產品的同時進一步降低成本。

2010年7月16日，美國加州，蘋果行政總裁喬布斯（Steve Jobs，右））和首席營運長庫克（Tim Cook，左）在蘋果總部舉行的新聞發布會上發表講話。（Getty）

喬布斯離世 接任CEO

2009年，喬布斯因身患胰腺癌並發症休病假期間，庫克暫時接管了公司的日常運營。 2011年，在喬布斯離世前幾個月，庫克正式接任行政總裁一職。

據《衛報》報道，接替喬布斯被視為一項艱鉅的任務，但不少評論皆認為，儘管庫克的舉止較為低調內斂，尤其是在公眾場合，但他成功完成了這項挑戰。

擔任CEO15年 蘋果市值狂升11倍至31萬億港元

2011年8月，庫克正式出任蘋果行政總裁時，蘋果的市值約為3,480億美元（約2.72萬億港元）。雖然這個數字在大多數標準下都算很高，但在庫克的領導下，蘋果的市值成長不斷攀升。

2018年8月，蘋果成為美國史上第一間市值突破1萬億美元（約7.8萬億港元）的公司，但幾個月後市值回落至1萬億美元以下。

2023年6月5日，在這張照片插圖中，智能手機上可以看見蘋果公司Apple Vision Pro的標誌和頭戴裝置的價格。Apple Vision Pro售價為3499美元（約2.7萬港元）。（Getty）

到2020年8月，蘋果市值迅速突破2萬億美元，2022年1月達到3萬億美元。現時，蘋果的市值約為4萬億美元（約31.3萬億港元）。

智能手機iPhone仍是蘋果公司的主要收入來源，用戶群持續成長。 2021年1月，蘋果透露，其活躍用戶數已突破10億台iPhone。

大力拓展iPhone以外的收入來源

雖然蘋果的大部分收入來自 iPhone，但在庫克領導下的蘋果公司做出的一項重大改變是更加重視非硬件業務。通常被稱為「服務」的業務部門涵蓋應用軟件商店（App Store）和其他數碼商店及其他線上服務。

在庫克的領導下，蘋果採取措施增強其服務業務，使其成為該公司極其可靠的收入來源。這包括持續的年度成長和數十億美元的收入，足以彌補iPhone銷售下滑的年份。

2025年9月9日，美國加州，蘋果公司在總部舉行的活動中宣布推出新款AirPods Pro。（Getty）

這些服務包括蘋果音樂（Apple Music），以及進軍遊戲領域（Apple Arcade）、健身領域（Apple Fitness+），甚至推出了Apple TV+ 來挑戰串流平台Netflix。

蘋果甚至從處理Apple Pay交易擴展到提供金融服務，與高盛合作推出了Apple Card。

雖然 Apple Card 也提供實體卡，但這項服務的突破性在於允許用戶在Apple Pay付款成功後的幾小時內使用信用卡，並為用戶提供增值功能。

缺乏喬布斯的創新思維 未能打造後iPhone時代的革命性產品

儘管從蘋果業績和市值增長的角度，庫克可謂「難以挑剔」，但外界一直詬病的是，他始終未能在「後喬布斯」時代，為蘋果帶來下一個革命性的產品。

從醞釀多時到最終「胎死腹中」的蘋果汽車（Apple Car），到始終未能打開普羅大眾市場，價錢高昂的蘋果眼鏡Vision Pro，蘋果過去15年來，依然高度依賴外界認為只是在不斷「小修小補」升級的iPhone智能手機支撐大局。

而蘋果公司在人工智能（AI）領域的發展也是乏善足陳，到現時依然依賴早已推出市場多時的Siri語音服務，反觀競爭對手如谷歌，早就推出如Gemini等高效的人工智能聊天機械人。

2026年1月9日，美國加州洛杉磯，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）出席美國電影學會（American Film Insitute，AFI）的頒獎午宴。（Reuters）

這些問題都是庫克的繼任人特努斯（John Ternus）上任後急需應對的挑戰。