庫克發公開信回顧15年CEO生涯 感謝全球用戶稱這不是告別
撰文：林嘉敏
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蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）4月20日發布一則公開信，宣布自己將轉任董事會執行主席，任職25年的工程師特努斯（John Ternus）將成為新任行政總裁，並回顧自己15年來的電郵往來。
庫克在信中以個人化口吻細數15年來的日常：「打開郵箱，閱讀前一天來自全球蘋果用戶的留言。」庫克表示留言中既有用戶分享在山頂拍到的完美自拍，也有被Apple Watch拯救的母親的故事，並稱每條分享讓他深刻體會到蘋果公司的價值，是他任職生涯中最珍貴的回憶。
庫克出任行政總裁以來，憑藉出色的運營能力改造供應鏈，推出蘋果自研晶片，並將業務從硬體拓展至Apple News、Apple Pay等服務領域，使其成為公司重要收入來源。在他的領導下，蘋果憑藉iPhone主導全球智能手機市場，市值飆升至約4萬億美元（約31.32萬億港元）。
庫克在信中不斷感謝大家的善意與信任，稱到自己是「一個在另一個時代成長於鄉村的人，有幸在這段時光裡成為世界上最偉大公司的行政總裁」。
如今庫克卸任在即，這些郵件裡的溫暖，終將成為他留給蘋果最珍貴的遺產，而他的離任，也恰逢科技行業AI變革與供應鏈調整的關鍵節點。
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