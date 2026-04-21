蘋果接班人John Ternus擅產品開發　曾推Mac轉用自研晶片銷量翻身

蘋果公司（Apple）4月20日宣布，現任行政總裁庫克（Tim Cook）將改任蘋果董事會執行主席，而現任硬體工程資深副總裁特努斯（John Ternus）將於今年9月1日接任行政總裁。

或許大家對蘋果新CEO的背景感到好奇。特努斯在蘋果工作25年，參與過諸多知名產品的開發，更是一手推動Mac系列產品的硬體更新，令其銷量翻新。而在國際環境變化與人工智能（AI）浪潮雲湧的時代，將是他帶領蘋果邁向新時代的重大挑戰。



《華爾街日報》報道，作為一位頂尖硬體主管，現年51歲的特努斯早在2001年就加入蘋果公司的產品設計團隊，2013年成為硬體工程部門的副總裁，2021年成為硬體工程部門的資深副總裁。他在此期間參與開發iPad，後來又負責過Mac和AirPods的產品線，最終接管蘋果所有產品的開發，包括iPhone。

2020年11月10日，在一個設計圖片中，可見蘋果的M1系列晶片標誌放置在蘋果標誌的左邊。（Getty）

而特努斯的核心成就之一，在於成功推動Mac系列電腦全面過渡到使用蘋果自研晶片。在此之前，Mac系列電腦主要依賴英特爾（Intel）提供的中央處理器（CPU）。然而，Mac系列電腦中MacBook的產品線對追求極致輕薄的設計，令CPU在受限的散熱空間中不得不選擇主動降低功耗，以免機體過熱損害硬體，而這也成為拖累設備長時間高效運行的瓶頸。

自從蘋果使用自研的M系列晶片後，憑藉其極佳的能耗比與極低的發熱量，不僅契合輕薄機身，還維持業界領先的效能與運算表現，帶動Mac系列電腦銷量攀升。《華爾街日報》在另一篇報道中引述FactSet數據，指在使用新晶片後，Mac系列電腦銷售額由2020年的286億美元增至2021年的352億美元（約2756億港元）。

此外，特努斯在iPhone的開發上也有所成就，包括去年推出的無實體SIM卡設計、採用純e-SIM卡的極致纖薄款iPhone Air。還有，他在蘋果公司內部向來以優秀的硬體工程能力與為人處事廣受好評。

圖為2026年4月20日，蘋果公司(Apple）公布CEO即將換人，公告附有庫克（Tim Cook）與接班人John Ternus合照。（Apple 官網圖片）

在行事風格上，報道用「和藹可親」一詞來形容特努斯，稱他的性格接近庫克，並且不像已故的前創始人喬布斯（Steve Jobs）那樣會對員工高聲發怒。而在蘋果公司宣布人事變動的公告中，特努斯表示：「能接任此職，我深感榮幸，承諾將秉持蘋果既有核心價值觀與願景來領導團隊。」

儘管在硬體設備與產品開發上頗具優勢，惟特努斯在AI方面經驗不多，且蘋果在開發和發布前沿大語言模型上落後於競爭對手。然而，他們並未完全退出賽道，因為 iPhone 仍然是消費者存取人工智能應用程式的首要方式。