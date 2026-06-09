韓國地方選舉選票不足爆爭議　「中國干預論」為何網上瘋傳？

韓國上週舉行地方選舉期間部份票站出現選票不足，影響選民投票並引發強烈的公眾抗議。朝總統府周一表示，政府將對選舉管理制度進行全面改革，以重獲公眾對民主進程的信任。在這次事件中，香港和台灣兩地的網民連日來不斷宣揚韓國極右派說法，主張選舉存在「中國干預」，包括批評當地警察驅離抗議民眾做法、有中國人混入冒充韓警等，甚至質問「韓國鬧出這麼大件事，為何香港媒體不見報道」？



為何會出現「選票不足」？

此次爆出爭議的票站，不少是位於首爾，如松坡區、江南區、廣津區部份票站一度選票告罄，導致選民無法即時投票。中央選舉管理委員會（簡稱選管會）要向選民發放號碼票，讓選民等待選票運抵後投票，部份票站更要把投票截止時間延遲數小時。事件最終引發數千人集會，要求重新投票。

據韓媒報道，韓國選舉設有提早投票制度，部份選民在正式選舉日前已經投票（這次的提早投票率甚高），故此正式選舉日的印刷量只預備了僅供應一半合資格選民的數量。事實上，當天早上部份票站已注意到選票短缺問題，惟內部溝通不足，導致訊息未能充份傳達。

有選管會人員透露，由於2022年某政黨黨首支持者在投票站搶奪剩餘選票並提出選舉舞弊質疑後，選管會方面「致力於減少剩餘選票數量」，且要把剩餘預算返還給地方政府。

有選管會人員透露，由於2022年某政黨黨首支持者在投票站搶奪剩餘選票並提出選舉舞弊質疑後，選管會方面「致力於減少剩餘選票數量」。(Reuters)

港台瘋傳：投票率130%、蒙面警是「中國人」？

連日來，港台網民不斷瘋傳說什麼「選票不足，為何投票率有130%？」、「『詭異名牌』的蒙面警方疑是中國人，他們為何驅趕人群、強取票箱？」等。

首先，當地不論是提前投票期間或正式投票日，每小時都會統計並公開各行政區的投票率，除選委會與選舉網站不斷更新外，各大電視台和新聞頻道也會在螢幕上同步以字幕顯示。這次地方選舉總投票率為61%，「130%」的數字並不真確。

警察方面，韓極右派討論區出現許多質疑聲音指，「警方名牌姓名詭異、不似真實姓名」、「蒙面警察大幅出動」、「男警留長髮」等，網上還有不少片段顯示有人質疑現場的警員「沒有以韓語回應他們」或「口音不似韓國人」等。

事實上，這些主張早在去年尹錫悅被彈劾後，就由極右派支持者於網上大肆散佈宣揚，如今相同論點只不過是擴散至港台的社交媒體。

不過，韓國國家警察廳其後已發聲明澄清：「經核實，所有涉案人員均為正在執行公務的韓國警察。」當局呼籲民眾不要散佈毫無根據的虛假信息，以免打擊全國14萬名盡職盡責維護公共安全的警察的士氣，並妨礙合法執法。當局指，事件中的警員全部符合《警察公務員勤務規定》第5條「儀容與服裝」的規定，當局從尹錫悅到李在明執政時代亦未發現存在「中國人偽裝警察、混入示威現場指揮」之事。

港台社交媒體近日不停瘋傳有中國人混入韓警，質疑他們的名牌名字奇怪、蒙面執法等，惟警察當局已作澄清否認。(Reuters)

至於「驅趕人群、強取票箱」一說，警方指是因為要準時運送票箱至首爾市選委會展開點票。

記者翻查過往情況，韓國警方冒面執法、維持治安的情況以往也曾出現，並非只有今次是特例。

韓國主流媒體如何報道？

當地輿論不分左右立場皆一致批評選票短缺問題，各大主流媒體如《韓聯社》、《KBS》、《韓民族新聞》、《韓國日報》、《朝鮮日報》等均並未跟進極右派的主張，未有將問題歸咎於選舉舞弊和中國干預。當地的報道大多聚焦於討論投票出問題對選舉公正性的影響、導致事件的起因與過程、選委會應變失當，以及該如何追究責任，避免事件重演。

韓極右派的論述未在韓國國內得到重視，多少反映其說法站不住腳，反倒是港台兩地一些網民大肆宣傳，大量借用事件中的影片與照片宣傳他們的反中情緒，在沒有明顯證據的情況下，透過韓極右派的論述來渲染中國滲透韓國選舉，以支持他們的政治主張和論述。