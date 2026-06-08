韓國地方選舉選票短缺抗議持續　總統李在明下令徹查

韓聯社報道，韓國總統李在明6月7日發文，對地方選舉發生選票不足事件深表遺憾，並指示檢察官和警方成立聯合偵查組徹查事件。



李在明周日在社交媒體X上發文稱：「作為國民一員以及率領政府的總統，我對此次選票不足事件深表遺憾。國民參政權受《憲法》保障，不管何種理由，都不容限制或侵犯」。他指，此事是嚴重毀損主權在民原則的嚴重事件，希望國會儘早推進國政調查查明真相，並探討從根本上對中央選舉管理委員會進行制度改革的方案。

李在明還表示，鋻於事態的嚴重性，政府將採取一切可行措施，已指示檢警成立聯合偵查組，追究責任並徹底查明真相。他又譴責選管委管理不到位，嚴重影響國民行使參政權。

韓國地方選舉爆出「選票不足」風波後，2026年6月6日，民眾在點票中心外抗議（Reuters）

當地抗議活動在上周六晚上達到高峰。根據警方非正式估計，當晚有10000人聚集在這次地方選舉點票地點的首爾SK奧林匹克手球館外。直到周日淩晨2時，仍有至少1000名抗議者留在現場。 在場的抗議者大多強調，這次抗議無關政治立場，而是希望親手捍衛民主。

有分析認為，考慮到相關事件持續發酵，且以青年層為主的民眾發起集會表示抗議，李在明再次以強硬措辭表示遺憾。