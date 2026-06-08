韓國地方選舉選票不足引抗議　李在明稱事件「荒謬」承諾全面改革

韓國上週舉行地方選舉期間部份票站選票不足，影響選民投票並引發強烈公眾抗議。總統府8日表示，政府將對選舉管理制度進行全面改革，以重獲公眾對民主進程的信任。



青瓦台發表聲明稱，就上週地方選舉中因選票短缺所引發「嚴重侵害」選民權益的事件，總統李在明已邀請國會議長、最高法院及憲法法院院長共同商討。

李在明同日在記者會上形容事件「荒謬」，指此事是「連一個沒那麼發達的民主國家民眾都難以想像的事情」，對韓國作為模範民主國家的聲譽造成嚴重打擊，質疑程序公平性的抗議完全合理，表示路透社報道稱，目前民眾抗議規模尚未對李在明政府造成威脅。

韓國地方選舉爆出「選票不足」風波後，2026年6月6日，民眾在點票中心外抗議（Reuters）

李在明前一日則在社交媒體X上發文稱：「作為國民一員以及率領政府的總統，我對此次選票不足事件深表遺憾。國民參政權受《憲法》保障，不管何種理由，都不容限制或侵犯」。

韓國上周三（3日）舉行各地方市長和官員選舉，惟部分選民在票站等待數小時才收到選票。該事件讓部分選民在投票站等待數小時才收到選票。