NFT・一｜為何一tweet值千萬？　數碼資產掀起投資狂熱

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-03-26 18:00

日前，由Twitter創辦人Jack Dorsey發表的「史上第一條推文」，以「非同質化代幣」（NFT）形式成交，成交價格相等於290萬美元的以太幣（Ether）。 問題來了，這條「史上第一條推文」有了新的「擁有者」，但它仍舊存在於Twitter網站上，所有人依然能夠閱覽這條推文。那麼「買下」這條推文究竟價值何在？

NFT（Non-Fungible Tokens）大多譯作「非同質化代幣」，但是，與其形容它是一枚「代幣」，倒不如以「證書」形容NFT更為適合──證明某人擁有某「數碼資產」的擁有權。而這些數碼資產可以包括數碼視覺藝術品、影音檔案、乃至Twitter推文這類屬於未來世界的「歷史文案紀錄」。

NFT是區塊鏈經濟的一波新熱潮，它或許能確立虛擬世界裏的商品買賣秩序。（Getty Images）

Jack Dorsey賣掉「史上第一條推文」後，先把獲得的以太幣換成比特幣（Bitcoin），然後悉數捐給慈善基金。而買家則是馬來西亞商人Sina Estavi，他將會得到一份NFT電子證書，清晰列明他是這條推文獨一無二的「擁有者」，且獲得原作者（即Jack Dorsey）的數碼簽署認證，以及相關推文的元資料（metadata）。

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

本身是區塊鏈公司Bridge Oracle行政總裁的Sina Estavi所押注的，其實是他對建構「未來虛擬世界」的信心。他認為，許多年後，人們會像對待《蒙娜麗莎》名畫一樣，肯定這條推文的歷史價值。

Sina Estavi以《蒙娜麗莎》舉例，其實可以幫助我們理解NFT的作用：現在，公眾仍然可以隨時到羅浮宮欣賞《蒙娜麗莎》這幅價值連城的名畫，上網搜索也可以找到《蒙娜麗莎》的圖片來欣賞，甚至《蒙娜麗莎》贋品、高仿製品也隨處可見。但是，大家都知道，《蒙娜麗莎》「真跡」只有一幅，它就在羅浮宮；蒙娜麗莎「真跡」的擁有者也只有一個，那就是法國政府。

This is not just a tweet!



I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ — Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021

當我們將這一道理套用到Twitter「史上第一條推文」，就可以理解到，雖然所有人都可以在網上看到這條推文，但透過「買下」這條推文，所有人都會知道這條推文數碼資產的擁有者只有一個，那就是Sina Estavi。

而Sina Estavi也相信，多年以後，這條推文將會「升值」，他作為「擁有者」便可享受此推文的升值紅利。

再推演下去，我們可以想像，無論是Jack Dorsey「史上第一條推文」，或是早前以六千萬美元天價成交的NFT數碼藝術品，其實都只是一些例子，反映出背後一項重要命題：在虛擬世界裏面，該如何決定一項「數碼資產」的擁有權？

建基於區塊鏈經濟的NFT概念出現，正嘗試回答這項命題。

圖為數碼藝術家Beeple的NFT畫作《Everydays-The First 5000 Days》，近日在佳士得拍賣行（Christie's）以6,930萬美元高價成交。（Christie's；Reuters）

假設特朗普想「賣掉」自己的推文……

試舉一個假想例子：被外界常稱為「Twitter治國」的美國前任總統特朗普（Donald Trump）上任後的第一條推文，從歷史及收藏角度而言，理應在百年之後，會像是歷任總統手稿和親筆簽名信般，擁有很高的價值。但是，與手稿、親筆簽名信這些「實物」不同，推文本身是虛擬的，沒有實體存在。那麼，這條推文的擁有者應是屬於特朗普，還是屬於Twitter這間企業，或是屬於美國的國家財產？

若以資本主義經濟的角度來看，利用區塊鏈技術的NFT正正針對推文這類「數碼資產」，提供了一種市場解決方案，釐清某單一「數碼資產」的擁有權，而其「價格」則由市場判斷的價值所釐訂。

今年3月初，彩虹貓迷因GIF圖也透過NFT競價，最終以價值56.1萬美元的以太幣（ETH）成交。

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我們先將有關總統檔案管理法律之類的外加規範先撇開不理。單就特朗普推文這個「數碼資產」來說，特朗普是推文作者，按理說是該推文的初代擁有者，NFT就是一個基於共識的工具，去列明這項事實。特朗普有權將此推文NFT賣給有意購買的買家，至於價格高低，自然就是根據買家們對於該推文的價值評估了。

這是NFT構建市場秩序的理論，但實際操作又是如何呢？

特朗普簽署的法案文件固然會成為具歷史價值的總統文物檔案。然而，他在任四年期間所發出的上萬條推文，影響力不亞於其他實體文件，這些「數碼資產」的擁有權會屬於誰呢？（資料圖片）

「史上第一條推文」是如何被售出的？

我們看回這單「史上第一條推文」NFT世紀交易。

這單交易主要涉及三方。第一是賣家，在此交易中，賣家亦是創作者，即推文作者Jack Dorsey。還有買家，即是Sina Estavi。競價過程中，其實還有另一位買家與其爭相競價，他是加密貨幣波場幣（Tron，TRX）創建者孫宇晨。第三方則是一個名為「Valuables」的NFT交易平台。它是專門處理Twitter推文NFT的交易所。

首先，希望買下推文NFT的買家，透過Valuables平台，向Jack Dorsey提出購買該推文NFT的申請，待Jack Dorsey同意出售後，便進入競價程序，價高者得。最終，與孫宇晨經過數輪競價後，願意給出290萬美元等值以太幣的Sina Estavi，成功取得「史上第一條推文」NFT，獲確認為該推文的「擁有者」。交易過程中涉及的貨幣是數碼貨幣。

Jack Dorsey表示願意賣出這條推文，兩位買家Sina Estavi和孫宇晨（Justin Sun）經歷數輪競價。（v.cent.co）

「數碼資產」的創作者、擁有權紀錄、交易歷史、價格升跌走勢，全都仔細在區塊鏈公共帳簿中清晰地永遠紀錄下來。基於區塊鏈的特性，無人可以更改、復原、竊取當中的紀錄。

那麼，該數碼資產的原創者可以獲得相應利潤，初代及其後迭代擁有者亦能藉市場價格機制調節而得益（或虧損）。而且，基於區塊鏈存在的NFT，能充當一個不受任何一方影響的中立仲裁角色，解決數碼資產的相關版權及擁有權爭議。

圖為NFT交易平台OpenSea的介面，拍賣着各類型數碼藝術品、模型等的NFT。(網絡截圖)

NFT為判定虛擬物件的擁有權提供了市場解決方案。從「史上第一條推文」這項交易中，外界亦看到，對應此方案的交易規程和生態正在慢慢成熟。

當然，NFT不只適用於Twitter推文，一切平面藝術品、音樂、數碼影像材料，通通都是「可供購買」和被介定擁有權的「數碼資產」，而且這又是否釀成投機泡沬？關於這些範疇，本系列將會另作文章解釋討論。