NFT・二｜虛擬世界「市集」：從遊戲裝備到天價藝術品

理論上,NFT(非同質化代幣,Non-Fungible Tokens)為虛擬世界裏的數碼資產擁有權,提供了一種市場解決方案。在實際操作層面,一切在虛擬世界「存在」的物件,包括平面藝術品、音樂、數碼影像材料,以至遊戲道具和網域名稱(domain name),皆可以NFT形式在市場售賣,只視乎有沒有人願意買下這件物件,來決定它的市場價格。

3月16日,Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)在Twitter向網民推銷一項新品:一首關於NFT的電音作品NFT。

不過,馬斯克後來又發文寫道:「賣這個東西感覺不太良好,還是算吧。」

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

馬斯克向來擅於在社交網站上發表迷因(meme)炒熱網絡話題。今次馬斯克玩的話題是近期大熱的NFT。

上個月,由數碼藝術家Beeple創作的《Everydays, the First 5,000 Images》數碼藝術品,在著名拍賣行佳士得(Christie's)以超過6,000萬美元成交。佳士得破天荒拍賣「沒有實體」的數碼收藏品,令外界開始意識到,NFT可能是未來資產管理中其中一個具代表性的投資標的。

本系列上篇文章提到,NFT是一個在虛擬世界構建市場秩序,介定某人擁有某項數碼資產「擁有權」的方案。數碼資產可以包括任何存在於虛擬世界的物件,包括文案紀錄(如Twitter推文)、視覺藝術品和音樂作品。

圖為Beeple的NFT畫作《Everydays-The First 5000 Days》,近日在佳士得拍賣行(Christie's)以6,930萬美元高價成交。(Christie's;Reuters)

馬斯克雖然最後「反口」,放棄售賣自己的電子音樂作品NFT。但是,之前有很多音樂人已率先參與了音樂作品NFT的交易。馬斯克的女友、加拿大音樂人Grimes早前便透過NFT交易平台Nifty Gateway,售出了一套視覺藝術與音樂結合的系列作品NFT,讓購買者在虛擬世界裏「擁有」着這些作品。

馬斯克與其女友、加拿大電音才女Grimes,一向是掀起網絡熱門話題的能手。(資料圖片)

3月初,美國樂團Kings of Leon推出新碟《When You See Yourself》,他們宣布額外會以NFT形式售賣這張專輯,粉絲們可以在NFT交易平台OpenSea購買專輯NFT,開價為50美元。買下這個NFT後,買家可名正言順「擁有」《When You See Yourself》全碟歌曲檔案、專輯封面藝術品,還會在現實世界收到一份「實物」,那就是一張《When You See Yourself》黑膠碟。

《滾石》雜誌(Rolling Stone)指出,Kings of Leon成為了第一支推出專輯NFT的搖滾樂團。也有不少音樂產業持份者認為,NFT將會為音樂人在串流時代開闢一條新財路。

在NFT交易平台OpenSea,可以買到Kings of Leon新碟《When You See Yourself》的NFT。

《滾石》雜誌(Rolling Stone)形容,Kings of Leon是首隊以NFT形式發行音樂作品的樂團。(Getty Images)

虛擬世界的土地市場

NFT這個概念其實已出現了好一段時間,尤其常見於電腦遊戲之中。遊戲往往是虛擬世界的最佳可視化載體,遊戲的空間讓數碼資產變得更實在,彷彿讓玩家感覺到真的能夠「擁有」那些數碼資產。

在OpenSea、Rarible等第三方NFT交易平台上,已有很多不同區塊鏈遊戲中的「數碼資產」,如土地、角色、裝備等,可供玩家以加密貨幣購買。

舉個實例,可能會較易理解NFT在遊戲世界的應用。《沙盒》(The Sandbox)是一個建基於區塊鏈公有領域的遊戲平台(Blockchain Gaming Platform),它透過區塊鏈技術創作了一個虛擬世界(亦稱作「元宇宙」,metaverse)。

玩家可以在這個虛擬世界中自己擁有的「地塊」(《沙盒》裏稱之為LAND)上製作遊戲。該地塊具備私有業權,玩家甚至可以購買其他人擁有的地塊,組合成自己的地塊組合(《沙盒》裏稱之為ESTATE)。

當玩家在《沙盒》世界的不同地塊間移動,就可以玩其他玩家所創作的遊戲。

玩家在《沙盒》中的地塊、自家創造的角色、道具、場景等所有數碼資產的擁有權,就是透過NFT所列明。

若其他玩家想來你的地塊玩遊戲,你可以向他們收取以加密貨幣「SAND」計價的費用,反之同理;若然有其他玩家想來買你的地塊,或遊戲中任何數碼資產,你統統可以出售,你所收取的也是「SAND」。SAND是一種只通用於《沙盒》世界的加密貨幣,但它可以在加密貨幣交易平台換成以太幣等市值更高的幣種,然後轉換成美元。

除了在《沙盒》遊戲裏交易,NFT交易所OpenSea亦有代理《沙盒》遊戲中由各玩家創造的自創角色、土地的拍賣交易,直接以區塊鏈世界中更為流通的以太幣計價,方便快捷。(opensea.io)

基於區塊鏈的特性,《沙盒》世界裏的地塊數目有限,所以裏面的土地也是有價有市。根據《華爾街日報》引述,《沙盒》在二月份通過兩次官方銷售,合共賣出了價值280萬美元的虛擬土地。

SAND是《沙盒》世界中通用的加密貨幣,並且已經可以在幣安(Binance)、Upbit、火幣網(Huobi)等加密貨幣交易所兌換其他幣種。(The Sandbox)

有序的虛擬市場?

在現實世界,我們會以法定流通貨幣去購買某類資產,從而獲得該資產的擁有權。而NFT概念的出現和興起,就是嘗試建立虛擬世界的市場機制,確保資產(遊戲中的土地、音樂及影像檔案等)記錄在無從爭議的區塊鏈公共帳本上。理論上,我們不用擔心會出現錯誤轉帳、交易失敗、壞帳等技術問題。

隨着NFT的應用從遊戲領域,擴展至藝術品、音樂等數碼資產,我們可以理解到,當區塊鏈世界一旦確立起有序的市場經濟秩序,虛擬與現實世界之間將會變得愈來愈難以切割。

