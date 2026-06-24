攝氏40度熱浪「烤驗」歐洲　裝冷氣竟升級為法國政治文化戰爭？

坐在巴黎左岸的露天咖啡座上，吹吹塞納河的微風暢飲紅酒，享受慵懶的假期——這曾是法國人引以為傲的傳統夏日景象。



可惜的是 現在景象不同了

當厄爾尼諾現象帶着恐怖高溫強勢來襲時，從波爾多到南特等多個城市的氣溫都超過了40攝氏度，歐洲大陸正經歷着一場史無前例的「烤驗」。世界氣象組織的數據警告：歐洲是全球升溫最快的大陸，其氣溫上升速度約為全球平均水平的兩倍。今年5月底，法國西南部352個氣象站集體刷新五月高溫紀錄；到了6月，波爾多氣溫更是飆升至41.9°C，打破當地106年的紀錄。

當高溫成為實打實的致命威脅 法國人終於扛不住

在這樣的天氣裡，什麼浪漫、什麼優雅，都成了浮雲。法國人曾經對冷氣嗤之以鼻，將其視為粗鄙的「美國化」產物，堅信吹冷風會導致感冒和「熱衝擊」。然而，當他們居住的奧斯曼時代老建築在烈日下變成密不透風的「大蒸籠」，頂樓室內溫度直逼41°C時，什麼文化驕傲都抵不過一句「熱到懷疑人生」。

2026年6月23日，法國大部分地區遭遇熱浪侵襲，氣溫持續攀升，人們在艾菲爾鐵塔前的特羅卡德羅噴泉附近撐傘遮陽。（Reuters）

生存面前，法國傳統觀念動搖

氣象學家警告說，歐洲是全球升溫最快的大陸，其氣溫上升速度約為全球平均水平的兩倍。在2025年及隨後的夏季，滾滾熱浪席捲歐洲大陸，西班牙馬德里氣溫飆升至46度，葡萄牙莫拉地區創下46.6度的紀錄；法國多地氣溫較常年偏高12度，西南部40%的氣象站測得超40度高溫，16個省份發布紅色警戒。

在如此嚴峻的氣候下，高溫已成為歐洲最大的職業風險與公共健康威脅之一。僅在2025年7月初，法國便出現因熱浪導致的死亡與數百人送醫事件；而到了2026年6月的新一輪熱浪中，法國更有40人因下水避暑而溺亡，甚至出現兒童死於暴曬汽車內的悲劇。

繼5月之後，今年第二次高溫天氣的嚴重程度可能堪比2003年那場歷史性的高溫熱浪。 2003年的高溫熱浪導致法國14800人超額死亡，其中許多是老年人。面對這種生死考驗，法國民眾的傳統觀念開始動搖，冷氣安裝需求呈現爆發式增長。

那次熱浪以及公共衛生部門應對不力震驚全國，並促使法國進行一些改革。然而改革的成果卻不盡人意。根據法國環境署（Ademe）的數據顯示，家用冷氣普及率已從2016年的14%上升到2020年的25%。然而，這一比例仍遠低於南歐或美國70%以上的普及率。大約三分之二的辦公室有冷氣，但只有40%的醫療機構有冷氣，公共交通工具只有7%有冷氣。

各大洲冷氣普及率對比（來源: IEA; World Resources Institute）

學校仍然是弱點。周二約有1800所學校因天氣太熱而關閉，另有約8000間學校提前放學。據環境機構Ademe稱，只有14%的學校有冷氣，許多學校甚至缺乏百葉窗、窗簾或可打開的窗戶等基本設施。

政黨對決：右翼打「民生牌」，左翼守「環保線」

老百姓在熱浪中煎熬，政客們卻在議會裡打得不可開交。冷氣，這個原本單純為了解決民生問題的電器，卻成為了法國左右兩派裹挾民意，互相攻伐的武器。

「2003年的熱浪過後，本應制定一項大規模的冷氣安裝計劃，但不幸的是，在法國，這長期以來一直是左翼強加的意識形態禁忌，」國民聯盟高級議員唐吉（Jean-Philippe Tanguy）說道。

傳統上，許多法國人認為冷氣是粗鄙的「美國化」產物，浪費資源且反自然。此外，法國社會普遍存在一種健康觀念，認為過度依賴冷氣會導致「熱衝擊」，甚至讓人容易感冒或感到不適。

此外，家用冷氣並不具備普惠性，它僅僅是富裕階層的專屬解決方案。一套多房間冷氣系統的安裝費用通常在 3000 至 6500 英鎊（約30942～67042港元）之間，具體取決於設備尺寸和數量。然而，關注英國社會底層與貧困問題的雜誌《The Big Issue》的研究指出，約四分之一的最貧困家庭經常面臨室內過熱的問題，相比之下，最富裕家庭中遭遇此類困境的比例僅為二十分之一。

法國極右翼領導人、國民聯盟（RN）議會黨團主席勒龐（Marine Le Pen）率領議員代表團參觀了2026年6月19日在法國巴黎舉行的第十屆VivaTech科技創業與創新博覽會。（Reuters）

極右翼政黨「國民聯盟」的領袖勒龐（Marine Le Pen）敏銳地抓住這個痛點。她把高溫包裝成一場「階級鬥爭」：精英們躲在有冷氣的豪宅裡乘涼，平民卻要在酷暑中流汗甚至送命。勒龐直接開出政治承諾：只要她上台，就啟動「大規模冷氣安裝計劃」，學校、醫院、養老院優先。保守派媒體也趁勢助攻：不裝冷氣？難道要讓同胞流汗、讓孩子沒法學習、讓醫院擠滿中暑的老人嗎？

面對右翼的猛攻，左翼和綠黨毫不退讓。極左翼領導人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）反駁道：「絕對不行。到處安裝冷氣只會加劇損害，」他說道，暗示碳排放量增加的風險。

在法國，70% 的電力來自低碳核能，這類擔憂有所減輕，但人們對冷氣的擔憂仍然存在。

綠黨領袖通德利耶（Marine Tondelier）把冷氣定義為「適應不良的反應」。她的邏輯很清晰：冷氣把廢熱排到街上，只會讓城市熱島效應更嚴重，這無異於飲鴆止渴。法國環境部長魯納謝（Agnès Pannier-Runacher）也堅持底線：冷氣只能給弱勢群體保命，絕不能到處亂裝。於是，「冷氣是不是極右翼的東西？」成了法國脫口秀裡最尖銳的段子。

為什麼裝個冷氣會變成「文化戰爭」？

這場「冷氣內戰」的背後，其實是歐洲政黨在面臨公共領域危機時危的路線撕裂：左翼主導的政界並未將普及冷氣視為首要任務，而是將其視為一種「奢侈」甚至「破壞環境的罪過」，這種根深蒂固的環保教條被右翼視為對公共健康的漠視。

2026年6月23日，法國大部分地區遭遇熱浪侵襲，巴黎氣溫持續攀升。人們在巴黎一家電子產品和家居用品商店Darty的分店排隊購買落地扇和加濕器。（Reuters）

歐盟正頂着巨大的壓力推進「歐洲綠色協議」，承諾2050年實現碳中和。在這種宏大的氣候敘事下，任何高耗能行為都自帶「原罪」。但現實是，右翼政黨正在歐洲議會中迅速壯大，他們把反對綠色協議當作核心綱領，試圖拉攏中右翼政黨一起推翻減排目標。他們的底氣來自哪裡？來自選民的切身痛點。正如西班牙媒體一針見血地指出的：左翼如果想贏回選舉，就必須停止道德說教。你不能一邊要求工人階級忍受40度的高溫，一邊跟他們談論長遠的環保理念。

其次，這是歐洲基礎設施與氣候現實的嚴重脫節。歐洲大量房屋與基礎設施並非為極端高溫設計，且長期依賴冬季供暖，夏季製冷能耗佔比極低。科學界警告，若全球變暖趨勢不減，到2050年巴黎可能頻繁出現50度熱浪。在這樣的新常態下，完全抵制冷氣已不切實際，但盲目普及又可能引發能源危機與碳排放的惡性循環。

法國政府試圖和稀泥，推出綠色屋頂計劃和建築翻新補貼。但這些長遠規劃，在迫在眉睫的熱浪面前顯得蒼白無力。右翼毫不客氣地嘲諷：「等你們搞完，法國人早就熱死了。」

2026年6月19日，法國大部分地區遭遇第二波熱浪侵襲，巴黎氣溫持續攀升，一家藥局的告示牌顯示氣溫為攝氏37度。（Reuters）

最後，怎麼看？

當氣候變暖成為不可逆轉的現實，歐洲人對冷氣的態度，已經不再是一道非黑即白的選擇題。未來的出路，或許不在於意識形態的口水戰，而在於如何推廣高效節能的製冷技術、升級電網，並確保清潔、廉價的冷氣，能優先吹到最脆弱的老人和孩子身邊。

這場由熱浪引發的政治與文化戰爭，將歐洲推向了一個必須在保障生命健康權與堅持氣候目標之間尋找平衡的十字路口。當40°C的高溫成為常態，所謂的「文化禁忌」似乎已然無法保障歐洲人在這場關乎公平與能源轉型的深刻社會變革中生存下來。