世界盃｜英媒統計：首輪2場比賽達極高溫　專家促更全面防暑措施

英媒6月19日報道，世界盃小組首輪比賽中有兩場比賽的氣溫達到極高溫（severe heat）程度，球員工會此前曾指在該程度的高溫時應讓比賽延期。



《衛報》報道，另有4場比賽也在氣溫超過上述高溫標準的城市舉行，幸場內設有冷氣，緩解高溫情況。

在首輪24場比賽中，沙特阿拉伯對烏拉圭的比賽在美國邁阿密上演，為最高溫，氣溫第二高的是瑞典對突尼西亞在墨西哥蒙特雷（Monterrey）的比賽。

即使這些比賽在黃昏甚至晚上開賽，但根據當地該時間的溫度與濕度數據，濕球溫度（Wet-bulb temperature，即測量熱與濕度結合後的效果）仍達到28攝氏度或更高。此前球員工會呼籲若比賽溫度達到或超過28攝氏度，應考慮叫停比賽。

2026年6月15日，沙特阿拉伯對烏拉圭的比賽在美國邁阿密上演（Reuters）

在世界盃開幕前夕，一群公共衛生專家發表公開信，敦促國際足協採取更全面的防暑措施，公開信簽署人之一的哥倫比亞大學環境流行病學家Robbie Parks指「溫度通常是在陰涼處測量的，如果球員在陽光直射下，實際溫度可能比讀數高出兩位數。」

他指冷氣、延後開賽時間和飲水休息時間對球員會有幫助，但還需要採取更多措施來保障球迷和工作人員的安全， 他指「陰涼處和補水都非常重要」，並稱「應允許人們自帶飲用水，並考慮使用噴霧降溫裝置。決賽將在新澤西州舉行，那體育場沒有棚頂，這讓我擔心。」

國際足協發言人表示，該機構致力於保障世界盃期間所有球員、球證、球迷、工作人員的健康與安全，已在比賽場地安排氣象學家，協助應對極端天氣，並與主辦城市組織者等密切協調。