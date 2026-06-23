法國熱浪持續致至少18人死亡　包括兩名被遺留在高溫車內兒童

熱浪持續席捲歐洲，多個城市氣溫打破歷史紀錄。法國目前因高溫已有至少18人死亡，其中包括兩名被遺留在高溫車內的兒童。隨着法國各地學校停課或調整上課時間表，英國氣象預報員亦預測，本週氣溫可能打破六月的歷史紀錄。



路透社報道，法國西部葡萄酒產區波爾多（Bordeaux）的氣溫飆升至攝氏41.9度，打破去年8月創下的紀錄。法國中部城市普瓦捷（Poitiers）的氣溫也達到攝氏41.2度，超過1947年創下的最高紀錄。

2026年5月25日，法國巴黎正值高溫天氣，氣溫一度飆升至35度，一家藥局的溫度計顯示讀數為34度。（Reuters）

除法國外，西班牙北部傳統上較為涼爽的聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian），其氣溫預計將達到攝氏40度，是該市6月22日歷史平均氣溫的兩倍多。

英國氣象局周一則表示，英國將迎來持續四天的熱浪，部分地區氣溫可能超過39度，打破1957年和1976年創下的6月35.6度的最高溫紀錄。世界氣象組織4月的報告指出，歐洲目前的升溫速度是全球平均的兩倍多。