韓國全民皆股　散戶借孖展炒股賺15倍後倒輸：只為在首爾買樓上車

韓國總統李在明2025年6月上任時，韓國KOSPI指數升穿3000點。他上任後曾雄心勃勃，為指數設下5000點的目標。僅一年後，在AI熱潮的推動下，KOSPI指數今年6月曾一度高見9385點，創下歷史新高。



弔詭的是，韓國股市升得急，跌得亦急。 雖然KOSPI指數仍然是今年表現最佳的國際主要股票市場，但其自6月高位已回吐超過20%，技術上已跌入熊市。



這一波的升市主因是半導體巨頭三星電子與SK海力士受惠AI熱潮，收入與盈利大幅增長催生股價飆升。據路透社報道，在貸款融資的推波助瀾下，這輪升市主要集中在上述兩隻股票上，與整體經濟越來越脫節。而韓國政府於5月27日推出追蹤三星電子與SK海力士的單一槓桿和反向交易所買賣基金（下稱ETF），就是讓股票市場益發變得像賭場一般的元兇。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

市況逆轉散戶首當其衝

高盛的數據顯示，截至7月13日，超過120萬個散戶帳戶觸發追繳保證金通知，其中約32至36 萬個帳戶被強制「平倉」，相當於每30個成年人就有1個人被強制清倉。

韓國政府批准個股ETF上市是市況波動元兇？

韓國政府5月27日批准16隻追蹤三星電子與SK海力士的個股2倍槓桿ETF上市。這類產品旨在放大AI半導體主題的回報率，但因上述兩隻正股股價劇烈波動，加上每日強制調整倉位的特性，短短數週內造成數十萬散戶被清倉，引發市場劇烈震盪。

面對外界的壓力，韓國金融委員會日前已宣布提高晶片個股槓桿ETF的最低保證金要求，同時將禁止新的個股槓桿產品上市。

7月20日，韓國總統府負責國家政策的官員表示，政府不會將掛鉤三星電子和SK海力士的個股ETF退市，因為此舉只會給市場帶來更巨大的衝擊。

總統辦公室政策室長金容範表示：「這些產品已經在市場流通，且投資者持倉規模超過10萬億韓圜（約合67.2億美元），因此將其退市可能會給市場帶來更巨大衝擊。」

監管機構批准個股ETF的做法，惹來市場人士批評。韓國企業治理論壇主席Namuh Rhee表示，「存儲晶片業務具有高度周期性，需求難以預測。允許散戶投資者在這一領域使用兩倍槓桿是一個嚴重的政策失誤。」

Tcha Partners執行董事Kim Hyung-kyoon表示﹕「很難理解爲什麼監管機構會在市場已經上漲如此之多之後批准這些產品。他們實際上爲散戶投資者創造了一個賭場。」

AI浪潮下三星與SK海力士成升市火車頭

要嘗試理解韓國股市這輪「急跌」，首先要探討過去1年半的「急升」。

受惠於要打造AI數據中心需要大量的記憶體晶片，韓國兩大半導體巨頭：三星電子與SK海力士的業績與盈利均大幅上升，因而獲得市場熱捧。按照今年6月底的收市價，SK海力士的股價對比2025年年初上升近10倍，三星電子則上升近5倍。

三星電子與SK海力士近期均躋身全球市值超過1萬億美元的企業，在全球企業市值排行分列第12和13位。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

來到7月10日，SK海力士迎來歷史性時刻，在美國納斯達克交易所上市，籌集了265億美元（約2080億港元），創下外國企業在美上市的融資紀錄。面對AI浪潮帶來的「記憶體熱」，

SK集團主席崔泰源曾誇下海口：「我們將在未來五年內將產能提升一倍。」

三星與SK海力士超過韓股總市值一半

三星電子與SK海力士如今在韓國股市獨佔鰲頭，兩間企業的市值佔韓國KOSPI指數（包含約880間上市公司）總市值的一半以上。

綜觀全球股票市場，個別股份在單一股票市場佔比如此高實屬罕見，在全球範圍內僅有少數案例能與之相提並論。例如，瑞士股票市場約40%的市值由雀巢、諾華和羅氏三家公司擁有。沙特阿美（Saudi Aramco）自2019年上市以來，其市值一度佔沙特上市公司總市值的一半以上。2006年左右，諾基亞曾佔據芬蘭股票市場約三分之二的市值。台積電的市值現時佔台灣市場約40%的總市值。

三星電子與SK海力士過去一年半一直都是「升市火車頭」，在市場過份集中的情況下，導致市況變得極為波動。

2026年6月2日，SK集團會長崔泰源（左）與英偉達行政總裁黃仁勳（右）出席台北國際電腦展（Computex）時在SK海力士攤位合照。（Reuters）

金融市場人士表示，只要三星電子與SK海力士同步下跌約7%至9%以上，就能夠直接拖累大盤大跌超過8%，從而觸發韓股全市場熔斷（Circuit Breaker），足見這兩隻股票的升跌已主導韓國股市的命運。

7月13日，韓國KOSPI指數暴跌逾8%，觸發熔斷機制，暫停交易20分鐘。SK海力士當日股價最終下跌12.7%，三星電子股價下跌10.7%。這是韓國股市今年第七次觸發熔斷機制。

韓國股市2000年引入熔斷機制，在今年之前只曾5次觸發熔斷機制，市況波動日益加劇可見一斑。

外資高位獲利離場 散戶借錢進場

據路透社報道，2026年以來，外國投資者已從韓國股市撤資近1,100億美元，主要目的是為了防止韓國股市飆升導致投資組合內的配置比例失衡。外資為鎖定上半年所獲利潤，在高位獲利離場，由此產生的缺口大都由韓國散戶補上。他們不少是股長新手，其中也有不少股民靠借錢進場。

2026年6月8日，韓國首爾，在一家銀行的交易室裏，一名貨幣交易員在電子屏幕前工作，身後屏幕顯示美元兌韓圜匯率以及韓國綜合股價指數（KOSPI）最新報價。（Reuters）

散戶狂借孖展炒三星與SK海力士

據智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的分析，三星電子與SK海力士股價大幅飆升的背後，有相當一部分來自韓國散戶。他們敏銳地察覺到全球AI相關投資的蓬勃發展，紛紛湧入市場。大量投資者為此借貸，這讓股票市場市況變得更為波動。

截至6月底，韓國金融監管機構報告稱，未償還的保證金貸款總額為38萬億韓圜（約2000億港元），高於年初的27萬億韓圜（約1423億港元）。據《韓國先驅報》報道，其中約9.1萬億韓圜（約480億港元）孖展被用於買入三星電子與SK海力士的股票。

散戶all-in只為在首爾買樓上車？

Lee Seung-ho向路透社表示，在5月短短四周內，他眼睜睜地看著自己用500%槓桿貸款，在股票市場積累的近3億圜（約159萬港元）財富化為烏有。儘管如此，但他仍強調一旦資金充足，將再次借貸重返股市。

這位24歲的首爾大學生，曾將服兵役期間積攢的2000萬韓圜（約10.6萬港元），透過交易應用程式上一個「小小的圓圈按鈕」瞬間解鎖五倍槓桿，一夜大賺本金15倍的回報。

然而，市場其後風雲突變。

2026年7月16日，韓國首爾一間銀行內的交易室，一名貨幣交易員走過一塊顯示韓國KOSPI指數的屏幕。（Reuters）

韓國股市的劇烈波動引發券商的強制平倉，抹去了他所有的收益。幾週之內，他的帳戶餘額已經少於最初的本金，讓他壓力巨大，他甚至說：「我根本無法呼吸。」

李先生在他那間比停車位大不了多少的單身公寓裏指出：「但我還是堅持用孖展」。公寓內放著一瓶空的響牌威士忌和一台他成為VIP客戶後，證券商贈送的未拆封電風扇。

李先生能夠借到5倍孖展，伴隨而來的就是驚人的暴升暴跌，突顯韓國高槓桿散戶投資文化的核心風險：這種趨勢正讓監管機構發出警報，試圖遏制他們認為日益危險的交易狂潮。

韓國KOSPI在短短六個月內翻了一倍有多，成為全球表現最佳的股票指數，但此後卻劇烈波動，過去數星期曾多次單日暴跌超過10%。

2026年6月18日，在韓國首爾一家銀行的交易大廳裡，一名貨幣交易員走過顯示韓國綜合股價指數（KOSPI）的電子顯示器。（Reuters）

對許多韓國年輕人而言，槓桿的誘惑源於交易螢幕之外更為殘酷的現實。首爾的公寓價格平均相當於民眾14年的人工，這讓年輕的畢業生感覺被傳統的財富累積方式拒之門外，借錢買股票成了他們唯一的「翻身機會」。

當被問到為何在承受巨大壓力的情況下還要背負更多債務時，李先生坦承：「股票是波動性很大的資產，如果價格上漲，就能快速累積財富。如果我使用5倍槓桿，我的財富累積速度就能比別人快五倍。」

李先生的最終目標是在首爾買一套公寓，希望在他結婚生子之前就能實現這個願望：「將來有一天，還能擁有一個兒子和一個女兒。」