韓國全民皆股　美媒：女白領40萬儲蓄all-in　瞬間輸光月薪也無悔

截至6月23日收市，韓國KOSPI指數今年以來已上升超過90%，在三星電子與SK海力士兩大企業受惠AI熱潮下，韓國股市今年屢創新高，導致現時進入「全民皆股」的亢奮狀態。據美媒報道，一名24歲的韓國女文員將手中近37萬港元的積蓄全數投入到股市中，她與她的同事更開玩笑指她們應賣掉自己的內衣去買更多股份。她更表示，即使曾試過一秒內輸光一個月的薪金也不會感到後悔。



據《華爾街日報》報道，Na Se-bin已經完全失去對金錢價值的認知。

自今年1月以來，她幾乎把畢生積蓄約4.7萬美元（約37萬港元）全數投入股市，受惠全球AI熱潮，這股牛市正推動韓國、台灣和日本的科技巨頭們股價蒸蒸日上。

2026年6月23日，受三星電子與SK海力士股價急跌拖累，韓國KOSPI指數收市下跌9.9%。（網絡圖片）

這位24歲的韓國軟件開發員表示，在股市劇烈波動中，她曾在短短一秒鐘內贏過亦輸掉相當於一個月工資的金額。

儘管風險巨大，她還是無法抗拒，尤其是曾試過看見自己持有的股票價格翻了一倍之後。在過去18個月裏，韓國股市一直是全球表現最佳的股市，Na Se-bin和她的同事們更開玩笑說，他們應該賣掉自己的內衣去買更多的股票。

Na Se-bin表示：「就連以前從未碰過股票的朋友現在也開始入場了，每個人都在投入股市。」

AI引發的大牛市並不總是一帆風順，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳今年6月在首爾期間，韓國主要股指在6月8日曾暴跌超過8%導致熔斷。這次下跌源自於美國晶片股（包括英偉達）的拋售潮。黃仁勳當時卻對股價急跌不以為意。

2026年6月8日，韓國首爾，在一家銀行的交易室裏，一名貨幣交易員在電子屏幕前工作，屏幕上顯示美元兌韓圜匯率以及韓國綜合股價指數（KOSPI）最新報價。（Reuters）

黃仁勳反指：「大家應該對目前的股價感到高興，因為現在可以更便宜地買入股票了。」

Na Se-bin今年才開始炒股，她估計自己社交圈中超過80%的人都在積極投資，她的同事也是如此。她說，一位同事因為股票收益而賺得盆滿缽滿，花了數萬美元買了一枚結婚戒指。

Na Se-bin也經常揮霍，為她的父母買演唱會門票、名牌服裝和外出用餐等。她原本打算為母親買一枚金戒指，以紀念父母的30週年結婚紀念日，但母親拒絕了。

她的母親讓她直接給她現金，她表示：「我寧願拿現金去買股票。」

韓國的股票市場由三星電子和SK海力士這間晶片巨頭主導，它們壟斷了AI運算和資料儲存領域兩大主流記憶體晶片的生產。

2026年6月8日，韓國首爾，在一家銀行的交易室裏，一名貨幣交易員在電子屏幕前工作，身後屏幕顯示美元兌韓圜匯率以及韓國綜合股價指數（KOSPI）最新報價。（Reuters）

這兩間企業近期市值均突破萬億美元大關，在韓國KOSPI指數的市值佔比超過一半。 6月23日，三星電子與SK海力士皆急跌12%，導致KOSPI指數收市下跌9.99%，盤中一度觸發熔斷機制。