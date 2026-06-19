過半韓國青年感「一夜變窮」　高房價驅使年輕人炒股

最近一段時間，韓國資本市場表現強勢，股市上漲，年輕人投資熱情高漲，似乎正在構成一種新的繁榮敘事。



但韓國媒體近期的一篇報道卻勾勒出另一面圖景：對不少韓國年輕人來說，市場越熱，焦慮未必越少。

《朝鮮日報》6月12日報道稱，韓國20至30歲群體中，有超過一半的受訪者感受到一種「突然變窮」的失落感——收入增長追不上住房等資產價格上漲，工作沒有停止，但財富目標卻越來越遠，這促使他們紛紛走上杠桿投資的冒險之路。

28歲的韓國民眾金某就是其中之一。

他原本每天往返首爾通勤4小時，後來因為精力透支搬到首爾租住獨居。買房不現實，擔心租房詐騙，也不敢簽長期押金租約，只能選擇月租。

房租和管理費接近100萬韓元（約合5167元港元），加上吃飯、交通、通信等開銷，每月固定支出約200萬韓元（約合10334元港元）。扣除稅後月收入約350萬韓元（約合1.78萬元港元），再減去基本社交、禮金等必要支出，一年能存下500萬韓元（約合2.58萬元港元）已經不容易。

工作三年後，他賬戶裏只有約1500萬韓元（約合7.65萬元港元）存款。

他說：「房價和租金漲得太快，我感覺自己被困住了，根本不知道還要推遲多久才能結婚。」

韓國近年衍生出被稱為「全職子女」的全新社會現象，許多年輕人畢業後不再擠破頭進大企業，而是選擇留在家中承擔打掃、烹飪、陪伴就醫等職責，換取父母提供的住房與每月50萬韓元（約2,500港元）的零用錢。（示意圖/unsplash@asabasai）

這種感受並非個例。

《朝鮮日報》聯合韓國KB金融集團調查顯示，55.1%的20至30歲受訪者表示，隨着資產差距擴大，自己產生了像「一夜之間陷入貧困」般的被剝奪感。

這種落差不僅來自與父母一代的比較，也發生在同齡人之間。隨著房價飆升與政府貸款限製政策的疊加，年輕人的絕望感日益加深。

過去十年，韓國住房門檻變化尤其明顯。

2016年5月以前，首爾公寓平均成交價約5.6億韓元（約合285萬元港元）。當時貸款比例較高，自備首付約1.7億韓元（約合86.5萬元港元）即可進入市場。

而到了今年，首爾公寓均價已升至約15.7億韓元（約合80萬元港元），接近十年前的2.8倍。按當前貸款限製計算，需要準備約11.7億韓元（約合59.7萬元港元）首付。

韓國媒體測算，如果完全不消費，僅靠30歲以下家庭目前平均可支配收入儲蓄，也需要超過22年。

租房也沒有輕松多少。首爾公寓押金租賃價格如今已逼近7億韓元（約合356萬元港元），不少年輕人即便通過租房貸款進入市場，也很難繼續走向購房。

33歲的公務員金某住在首爾的一處兩室公寓裏，每月僅房貸和助學貸款利息就達到75萬韓元（約合3800元港元）。扣除開銷後，每月只能存下約90萬韓元（約合4600元港元）。

「我甚至不算最困難的人，但還是感覺在原地踏步。」他說。

韓國媒體形容，如果說過去韓國年輕人的典型焦慮是「工作難找」，如今越來越像是另一種問題——工作能找到，但積累越來越慢。

韓國網友拍到韓國路邊攤有兩隻鴿子低頭啄食準備販售的美食。（截取自IG@jtbcnews）

而這種環境，正在改變年輕人的投資行為。

報道提到，越來越多年輕人開始把投資視為追趕資產差距的唯一機會。

28歲的張某一邊在運動用品店工作，一邊兼職增加收入。他平時盡量在公司食堂解決午餐，把省下的錢投入高風險產品，包括追蹤美國科技股的納斯達克100兩倍杠桿產品。

這種產品意味著指數漲1%，收益放大至2%；跌1%，虧損也翻倍。

他說得很直接：「我知道風險很高，但像我這種沒有家庭財力扶持的人，不冒險根本追不上財富差距。」

這種現象，與韓國近年持續升溫的個人投資潮形成呼應。

韓國年輕投資者大量流入股票、杠桿ETF、海外科技股和加密資產，背後並不完全是投機熱情，而是現實壓力。

這一點，也與一本名叫《青年破產》的新書相互印證。

這本書的作者是一位專門從事債務重組和破產處理的律師。書中指出，過去十年韓國青年債務增長達到217.9%，但資產卻在下降。年輕人在高房價、就業壓力和收入停滯下，逐漸把債務和高風險投資當作改變命運的工具。

作者記錄了許多案例：有人進入薦股群被騙，有人參與副業項目陷入負債，有人為維持生活出租賬戶，最終卷入金融犯罪。

書中的核心判斷是：這不是個人失敗，而是一種結構性困境。

作者詳細描述了年輕人如何陷入債務深淵的過程。那些帶著學生貸款進入社會的年輕人，在長期就業低迷、住房成本飆升以及工資停滯的情況下，難以實現經濟獨立。此外，由於各種犯罪行為的增加，如股票虛假宣傳、兼職詐騙以及語音釣魚等手段，使得債務問題更加嚴重。這些行為進一步刺激了投資者的熱情，同時也助長了「害怕錯過機會」的心理。

文章獲《觀察者網》授權轉載

