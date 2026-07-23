一句「曱甴」引爆Gen Z怒火：印度曱甴黨崛起曝露年輕人困境

一提起「曱甴」（蟑螂），不少人都會想起那躲在陰暗潮濕處的害蟲，瞬間「起雞皮」。然而，這種令人聞之色變的生物，近期卻在印度「一戰成名」——不僅誕生了一個名為「曱甴黨」（Cockroach Janta Party, CJP）的新興政黨，更掀起一場掀動全國的社會運動。



5月中旬才在網路發跡的曱甴黨，6月便迅速在新德里舉行首場線下集會，將原本僅存於網路上的不滿，徹底延燒至印度全國。這股抗爭風潮愈演愈烈，連印度老牌反對黨「國大黨」也加入聲援，於周三（22日）齊聚議會大樓前示威，強烈要求教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）辭職。分析指出，事件已演變成莫迪政府的重大政治危機。而這場風暴，最初的導火線竟源於一名法官在聽證會上的一句失言……



曱甴黨（CJP）是什麼？ 從教育部長失言到GenZ抗爭

事件的起因源於一宗假學歷調查案，5月15日，包括印度首席大法官Surya Kant在內的合議庭表示，法院正等待一宗合適的案件，以便讓印度中央調查局對持假學位的執業律師開展調查。法院因此拒絕受理當日呈堂的一宗德里高等法院拖延授予資深大律師頭銜的上訴案。

Kant在聽證會期間對上訴律師的執業水準表示質疑，批評對方在社交平台上發布的部份帖文，還將他比喻為那些利用社交媒體、主流媒體及社會運動來攻擊政府機構的失業人士，而他緊接著說出的這番話，一經傳播便在網上掀起巨浪：

現在已經存在一些社會上的『寄生蟲（parasites）』，他們攻擊著整個體系，而你們卻想與他們合作？這些人就像『曱甴（cockroaches）』一樣，找不到工作，也無法融入任何職業……他們開始攻擊所有人……而你們卻在起訴。 Surya Kant

30歲、剛在美國波士頓大學取得公共關係碩士學位的Abhijeet Dipke，因不滿Kant的說法，就在社交媒體上戲謔：「如果所有的曱甴都聚集在一起呢？」，並隨手附上一個由AI生成帶有曱甴造型的橫幅的「曱甴黨」入黨申請表。

申請者需根據表中3大問題，來選擇對應的是或否的選項——你是否經常在線？你是否很懶惰？你是否認同自己是法官口中的那種「曱甴」？

2026年7月19日，印度新德里，「曱甴黨」（CJP）領導人 Abhijeet Dipke在絕食抗議期間接受血壓檢查。(路透社)

Dipke卻在短短2小時內收到約5,000宗申請，這讓他意識到：「為什麼不創建一個官方網站和一份行動綱領？」。

自此，一隻交叉手站在講台上的曱甴迷因（meme），被放在曱甴黨的網站上，曱甴黨在各個社交媒體平台的帳戶也應運而生。

儘管Kant在事後聲明自己的言論被誤解，強調自己只針對那些使用假學歷進入「法律、媒體、社交媒體等職業」領域的人，還稱非常重視印度的年輕人。不過已經於事無補。

活躍於網絡的印度Gen Z年青人正飽受失業、高通脹問題困擾。該國每年有多達800萬名應屆畢業生，但其失業率卻高達29.1%，比從未上學人士的失業率還要高9倍。這種情況也成是總理莫迪（Narendra Modi）的燙手山芋，法官大人一句不負責任的「曱甴論」更是點燃了年輕人的怒火。

圖為2026年5月中旬在印度聞名的「曱甴黨」標誌。（截圖自cockroach janta party）

「曱甴黨」因此受到關注，入黨申請源源不絕，線上追蹤者人數更在不到一週內超越執政的印人黨，其中Instgram追蹤者更是達到了現今的2450萬，還在網民發布帶有#MainBhiCockroach（我也是曱甴）的標籤的帖文，以及反對黨與網絡「關鍵意見領袖（KOL）」的推動中，蔓延至線下。

就連印度知名社會運動人士Sonam Wangchuk，也在看見曱甴黨第二次集會後，宣布用絕食的方式加入抗議活動。漸漸的，有年青人在社區清潔與社會運動的集會中，戴上印有曱甴造型的面具，裝扮成曱甴，以自嘲的方式，來對抗這貶義稱呼。

200萬人爭13萬醫學位：點燃改革訴求

儘管印度憑藉龐大的人口紅利與全球供應鏈轉移的優勢，推動國內經濟實現高速成長，但同時也面臨著高失業率與貧富差距拉大的結構性挑戰。

英國《衛報》引述研究指出，大約40%的25歲以下的印度畢業生處於失業狀態。Azim Premji大學的經濟學者Rosa Abraham補充，即便他們有幸找到工作，扣除通脹因素後，如今大學畢業生的起薪點甚至低於十多年前的水平。

2026年7月22日，印度新團體「曱甴人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）在新德里遊行示威，要求教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）辭職。（Reuters）

另一邊廂，愈來愈多的家長不惜掏空積蓄、背負重債，將資金砸進昂貴的補習班，期盼子女能擠進體面的醫生行列。目前印度在私人補習上的總支出，甚至一舉超越了政府的高等教育總預算。無數學生背負著極大的壓力挑戰醫學院入學考試（NEET）——超過200萬名考生，競爭的卻僅有區區10萬多個學額。

Dipke指出，在印度要獲取優質教育資源並找到高薪工作已難過登天。在「高投入、低回報」、學歷貶值與失業壓力下，一場試題外泄案徹底引爆了社會積壓已久的不滿。

2026年6月22日，印度新德里，圖為示威者面戴曱甴造型的面具集會，要求教育部長辭職，為試題泄露事件負責。（Getty）

當局因5月3日舉行的NEET考試爆出舞弊案，宣布成績作廢，並要求逾227萬名考生重考。這個決定有如對考生投下「震撼彈」，甚至有考生不堪打擊而走上絕路。然而，這類舞弊案在印度早已屢見不鮮，指責當局缺乏政治問責，卻由所有考生承擔後果。

在此背景下，曱甴黨的崛起，暴露了青年人對陷入危機的教育體系以及糟糕的就業市場的不滿。 Dipke隨後將集會的重心訴諸教育體制改革，不僅要求普拉丹為泄題醜聞辭職，更主張全面重整考試制度，並向受舞弊案影響而走上絕路的學生家屬提供賠償。

諷刺執政印人黨—— AI曱甴成印度青年的精神圖騰？

曱甴黨的網站首頁寫著：懶人與失業者的聲音——一個為那些被體制遺忘的人民而成立的政黨，並將為那些被貼上被稱為「曱甴」標籤的年輕人辦一場派對列為黨的使命。

「曱甴黨」在2026年5月中旬於印度聞名，圖為曱甴黨網站上顯示的「願景」和「使命」。（截圖自cockroach janta party）

乍看之下，這一使命充滿歡樂與兒戲，並未有什麼實質性的目標，就連政黨名字「曱甴黨（Cockroach Janta Party）」也是改編自印人黨（Bharatiya Janata Party）名稱，旨在諷刺執政黨宣泄不滿，並且在示威中逐漸變成一種迷因，以致有示威者面戴印有曱甴的面具參加，成為年青人的精神圖騰。（編按：Janta/Janata意解人民）

美國全國公共廣播電台（NPR）報道指，例如在一次活動中，示威者邀請民眾在尿布上簽名，並寄給教育部長，以協助堵住試題「外泄」的漏洞。他們還在另一場集會中一邊跳舞、一邊敲打盤子，要求教育部長辭職。

Dipke還發布影片，並用字幕「就是我，我就是問題所在」，以戲謔的方式回應教育部長「曱甴黨是恐怖份子，試圖分裂國家」的指控。

總之，源自諷刺意義而誕生的曱甴形象，已變成「用荒誕對抗權威」的表達方式，法官用來辱罵青年人的用詞，成了反抗的精神圖騰，卻又反映印度年輕人對困境的無力與憤怒。