北愛爾蘭難民傷人案引爆反移民示威　建築及汽車被縱火｜有片

北愛爾蘭6月8日發生持刀襲擊案，一名在英國獲難民身份的蘇丹籍男子因涉在貝爾法斯特持刀襲擊一名男子。案件翌日觸發反移民示威，多處有示威者縱火焚燒建築、汽車和路障。



綜合外媒報道，一群蒙面的示威者周二在貝爾法斯特各地聚集抗議，有多輛汽車遭燒毁，其中包括一輛巴士；有位於城市東部遭縱火的汽車則一度發生爆炸，現場曾有80名蒙面人士聚集。

另外，貝爾法斯特多處有房屋在示威期間發生火災。經外媒核實的影片顯示，當地一處房屋起火冒出濃煙，而消防人員則忙於撲滅火勢。

北愛爾蘭警方承認北愛爾蘭各地爆發「零星騷亂」，並敦促民眾保持冷靜，以和平方式示威，並採取負責任的行動。

北愛爾蘭首席部長奧尼爾（Michelle O'Neill）則在社交媒體X發文，稱北愛爾蘭持刀襲擊案的確令人髮指，但有人卻企圖利用此事，對那些只想在當地生活、工作的無辜民眾進行危險的攻擊。

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網上流傳的影片顯示，疑犯當時持刀刺向被他按在地上的受害者，其後多個路人一度與疑犯對峙，直到警方趕到為止。

襲擊案的疑犯目前已被捕，涉案遇襲男子正在醫院接受治療，情況嚴重。英國內政部此前表示，疑犯於2023年入境英國，同年獲得難民身份，並獲准在英國居留至2028年。