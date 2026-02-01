未曾間斷的槍響　動搖着美國資本主義根基

明尼阿波利斯（Minneapolis），這座美國城市，曾在2020年發生過一宗載入史冊的事件，那就是「弗洛伊德之死」。如今，它再一次站在了風暴眼中央。兩聲槍響，17天時間，兩名美國公民先後倒在ICE的槍口之下。美國民眾徹底怒了，紛紛走上街頭，舉行抗議！



1月7日，三個孩子的母親、美國公民古德（Renee Nicole Good），在送完孩子上學後，被移民與海關執法局（ICE）探員當街射殺。1月24日，深切治療部護士、退伍軍人事務醫院工會員工普雷蒂（Alex Pretti），僅僅因為試圖幫助一名女性，便被按倒在地，隨後被ICE槍殺。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲女子古德（Renee Nicole Good）2026年1月7日因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查，遭探員羅斯連開多槍擊斃。圖為事情激化前，她對羅斯說話。（X@EdKrassen）

古德之死，美國聯邦政府第一時間給出的說法是「執法人員面臨車輛衝撞威脅，被迫自衛」。但是後來流傳出來的片段顯示，古德並沒有刻意衝撞ICE探員。另一則是試圖把普雷蒂合法持槍的這件事情，變成ICE特工開槍將其射殺的正當理由。

類似的話術，美國人並不陌生，正是在這種背景下，明尼阿波利斯爆發了被稱為「經濟罷工」的行動。「不工作、不上學、不購物」，這是一場實實在在的社會動員，零下二十多度的嚴寒，沒能阻擋數萬名民眾走上街頭。這次針對ICE的抗議，是對美國聯邦暴力機器合法性的正面質疑。

2026年1月25日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，37歲的深切治療部男護士普雷蒂（Alex Pretti）與移民執法人員發生衝突後，遭執法人員槍殺。（Reuters）

面對這一切，美國主流精英幾乎是條件反射一樣，掏出了他們最熟悉的話術：「民主正在倒退」「公民社會需要站出來捍衛制度」。這些話聽起來熟悉，也聽起來高尚，但問題恰恰出在這裏：這套理論，根本無法解釋現在美國發生的一切。

諾貝爾經濟學獎得主阿西莫格魯（Daron Acemoglu）在Project Syndicate發文，斷言這是「美國的轉折點」，並將問題歸結為「政府對反對者使用過度暴力」。他說，答案取決於「公民社會的決心」。但他也不得不承認一個尷尬事實：在此前數年裏，另一批政治力量掌權時，同樣通過制度、輿論、行政體系對反對者進行壓制，結果同樣透支了合法性，他指的是2021年的「國會山事件」。

圖為2021年1月6日，美國華盛頓，防暴警察嘗試擊退衝擊國會大廈的特朗普支持者。（Samuel Corum/Getty Images）

這些事件直接戳破了所謂「民主敘事」的幻象。現在的美國，不是一個民主陣營對抗威權政府的簡單故事，而是兩個都自認為在「捍衛美國」的社會板塊，在同一屋檐下相互否定、彼此敵視：支持強力移民執法的人，認為這是對公民安全負責；反對者則認為這是法西斯行為。雙方都從道德層面譴責對方，但完全無法互相說服。

如果傳統的「民主敘事」不能解釋這個情況，那麼我們就需要從另一個角度來審視這次抗議活動。ICE和非法移民的「戰爭」，本質上依舊是「底層互害」那一套，這是美國統治階層的「愚民」技巧，就是在底層製造撕裂，讓他們疲於相互攻訐，自己則穩坐釣魚臺，當初的「黑人的命也是命」（BLM）、DEI運動，以及現在的反移民運動，都是如此。

但是ICE扮演的角色和民眾是不一樣的，他們已經是美國統治階層的打手。ICE是美國移民和海關執法局的縮寫，是隸屬於美國國土安全部的執法機構，其職責是「通過刑事調查和執行移民法，維護國家安全和公共安全」。

2026年1月30日，美國紐約市民眾高舉「ICE OUT」牌子，抗議移民和海關執法局（ICE）的執法行動（Reuters）

在特朗普2017年上任之前，ICE並不是一個權力特別大的部門。ICE此前主要就是負責驅逐犯罪移民，但ICE特工並不負責巡邏美國邊境，這一職能由美國海關與邊境保護局（CBP）和美國海岸警衛隊承擔。但特朗普上任後，基於反移民主張，大幅強化了ICE的權力。

特別是2025年7月通過了《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）後，ICE 成為美國歷史上最大、資金最充足的聯邦執法機構。目前ICE的經費比其他所有美國聯邦執法機構的總和還要多。《大而美法案》大幅增加了國土安全部的預算，增加了1700多億美元的預算。其中，ICE獲得每年大約300億美元的年度預算，以及450億美元用於拘留設施建設。

圖為2025年5月20日，特朗普到國會山遊說共和黨人支持《大而美法案》，期後同眾議院議長約翰遜一同見記者。（Reuters）

要知道，10年前的ICE預算只有60億美元，哪怕最近幾年，ICE預算平均每年是100億美元左右。現在不但是將其年度預算漲3倍，並且還額外撥款450億美元去建設拘留設施，容納更多拘留人員。

ICE未來4年，將可同時拘留10萬人，ICE年度拘留預算新增的112.5億美元比去年增長了400%；作為對比，美國司法部的聯邦監獄管理局運營着122所監獄設施，關押約15.5萬名囚犯，年度預算大約85億美元，這個預算都沒有ICE多。

在如此充足預算下，ICE正在大規模擴招，招聘獎金高達5萬美元，ICE特工激增超過2萬名，這比FBI特工還多。所以，現在外界都說ICE已經成了特朗普的私兵，還是用聯邦公款養自己的私兵。

2026年1月30日，美國明尼蘇達州，圖為示威者上街集會反對ICE執法行動。（Getty）

也就是說，現在反對ICE就是反對美國的統治模式。所以，明尼蘇達罷工的性質已經發生變化——它不是為漲工資、要福利的傳統勞工行動，而是一場直指國家暴力機器的政治性總罷工。它的歷史參照，不是近幾十年的零星抗議，而是1934年的明尼阿波利斯卡車司機大罷工，甚至是1946年席捲全美的罷工浪潮。

這場運動高度去中心化，卻異常高效。截至目前，外界都沒有觀察到一個明確的「運動領袖」，但整個運動卻有清晰的脈絡，這些市民沒有統一的指揮，卻有成熟的網絡協作能力，鄰里、網絡群組、觀察員、快速反應小組，很多經驗直接繼承了當年的弗洛伊德事件，這就意味着，美國民眾已經掌握了一套成熟的對抗機制。

示威者於2026年1月23日在明尼蘇達州明尼阿波利斯參加「ICE Out」抗議日的集會與遊行。社區領袖、宗教領袖與工會呼籲明尼蘇達州居民參與他們所稱的「行動日」，在這場全州總罷工期間，預計有數百家本地企業關閉，以抗議該地區的移民執法行動。（Getty）

這些抗議者自稱「守護者」，公開跟蹤聯邦執法車隊，在網上號召「全國總罷工」並且得到了廣泛響應，事情發展到這個程度，已經超出了前些年的「小打小鬧」，某種意義上說，美國人民正在展示自己的集體能力，也就是：通過關閉經濟、降低資本利潤的方式迫使資本和權力讓步——這恰恰是近代以來，工人階級罷工的顯著特點。

一些美國精英仍在幻想，通過調查、停職、聽證的方式，就能讓一切回到正軌。但這些人還沒有意識到問題的嚴重性：美國的糾錯機制已經嚴重老化，執法豁免、槍支文化、薄弱問責，已經構成了一個高度自我保護的暴力系統；美國民眾已經對此厭煩了，他們不再相信聯邦政府的解釋，出現這樣的情況，也是「冰凍三尺非一日之寒」。

2026年1月30日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯，示威者參加針對移民及海關執法局（ICE）的「ICE Out」抗議活動，此前移民執法人員擊斃了兩名37歲的美國公民，古德（Renee Nicole Good）和普雷蒂（Alex Pretti）。（Reuters）

就在最近一段時間，關於美國「斬殺線」的理論正在網絡上廣泛討論，不少美國民眾也通過社交媒體得知了這個說法。事實上，「斬殺線」現象在美國一直都存在，只是近年來，美國資產階級的吃香越來越難看，「斬殺線」距離民眾越來越近。

再加上去年初的時候，很多美國人也通過「賽博對賬」運動，知道了美國社會機制裏很多不合理的地方。在社會危機不斷加深的情況下，階級矛盾必然會更加突出，這就是明尼蘇達罷工事件發生的時代背景。

當然，光靠一次罷工、一句口號，不可能在短時間內改變美國的現狀。這次罷工運動雖然距離真正的階級鬥爭還十萬八千里，革命不是請客吃飯，大多數美國人還沒有這樣的覺悟。但，不管怎麼說，火種早已種下了。這樣的星火，還是在動搖着美國資本主義的根基。