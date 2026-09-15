伊波拉疫情四個月確診突破7,000宗　救援人員築起防疫前線｜圖故

今年5月15日，剛果民主共和國衞生部正式宣布爆發伊波拉病，疫情至今已持續約四個月，其蔓延速度令人憂慮，並成為有紀錄以來蔓延速度最快的伊波拉疫情。截至9月10日，據該國衞生部數據，當地已錄得7,022宗確診個案，另有3,398人死亡。



圖、文：無國界醫生



自疫情爆發以來，無國界醫生與當地衞生部緊密合作，持續擴大應對工作，包括設立及營運伊波拉病治療中心（ETC）及超過15個隔離設施。目前，組織合共提供超過480張病床，並投入逾1,700名人員參與伊波拉疫情應對工作。

為保護前線人員健康，並確保團隊能持續為病人提供醫療護理，所有進入高風險區的人員都必須嚴格按照程序穿上和卸除個人防護裝備（PPE）。在炎熱、高感染風險的環境下工作，醫護團隊的身心俱承受沉重的壓力。透過以下來自疫區的照片，讓我們來解無國界醫生的救援人員如何在眾多困難中，盡力築起防疫前線。

圖一（無國界醫生提供）

圖一、為擴大伊波拉病應對工作，無國界醫生在疫情最嚴峻地區之一的布尼亞（Bunia）設立埃利基亞（Elikiya）伊波拉病治療中心。以上兩張相片的拍攝日期相距僅約一個半月，記錄了治療中心迅速建成及投入運作的過程。然而，當地的醫療需求龐大，需要住院的病人眾多，治療中心經常接近飽和。有病人表示，他們會留在家中等待有空置病床才前往求醫，部分病人抵達治療中心時已情況危殆，令治療更加困難。

圖二（無國界醫生提供）

圖二、埃利基亞伊波拉病治療中心設有90張病床，是無國界醫生目前規模最大的治療中心之一。醫療團隊每天換班時，都會仔細交代每位病人的情況，確保他們獲得妥善、連貫的醫療護理。

圖三（無國界醫生提供）

圖三、22歲的塞格（Serge）無國界醫生疫情應對團隊的一員，負責為進出高風險區、照顧確診病人的救援人員消毒，猶如治療中心的「守門人」。這是治療中心感染防控措施的重要一環，有助減低病毒擴散風險，保護病人和醫療團隊。

圖四（無國界醫生提供）

圖四、進入高風險區前，救援人員必須穿上個人防護裝備（PPE），並由同事協助檢查，確保每件裝備均正確穿戴。圖中，衞生主任扎萊米（Jérémie）（左）正協助另一名救援人員戴上頭罩和口罩。救援人員亦會至少兩人一組進入高風險區，以便互相檢查防護裝備。

圖五（無國界醫生提供）

圖五、正確卸下個人防護裝備，亦是感染防控的關鍵一環。當地天氣炎熱，救援人員穿着密不透風的保護衣在病房工作，容易大量出汗，亦需要消耗不少體力。衞生主任會在旁逐步指示完成工作的救援人員，確保他們按照既定程序卸除防護裝備。

圖六（無國界醫生提供）

圖六、在埃利基亞伊波拉病治療中心，醫護和衞生人員每天使用多達190套防護裝備，當中部分裝備可以重用。可重用的防水圍裙、膠靴等，每次使用後都必須徹底清潔與消毒。圖中的衞生團隊正逐一以氯水和清水清洗裝備，保障前線人員安全。

圖七（無國界醫生提供）

圖七、伊波拉病的常見的症狀包括腹瀉和嘔吐，而病毒可透過直接接觸病人的血液或其他體液傳播，因此維持治療中心潔淨至關重要。 除了清洗和消毒防護裝備，衞生人員亦會定期清潔治療中心內的帳篷和其他設施，並妥善處理醫療及其他廢物。

圖八（無國界醫生提供）

圖八、由於伊波拉病毒可透過接觸感染者的遺體傳播，安全且有尊嚴的安葬是減低病毒傳播的重要措施。圖中的安葬團隊工作時，需要穿上全套防護裝備，按照嚴格程序處理和安放遺體，並在棺木送往安葬前完成消毒程序。在防止病毒傳播的同時，亦讓逝者獲得有尊嚴的安葬。

圖九（無國界醫生提供）

圖九、在防控疫情的同時，尊重逝者家屬亦非常重要。每次將遺體安放入棺木前，無國界醫生團隊會讓家屬在安全區內隔着玻璃送別親人。這些安排既有助減低感染風險，亦讓家屬在艱難時刻能夠保留重要的告別儀式。

圖十（無國界醫生提供）

圖十、每座帳篷最多可容納10名病人。帳篷外的這條主要通道，則為病情穩定、體力許可的病人提供活動空間， 讓他們可以暫時離開病床、呼吸新鮮空氣，而毋須長時間留在帳篷內。

圖十一（無國界醫生提供）

圖十一、伊波拉疫情應對工作已持續數月，對救援人員的體力都是一場極大的考驗。在繁忙工作之間，他們亦需要適時休息。晾掛着綠色工作服的樹蔭下，救援人員趁着工作空檔稍作休息，為下一輪工作備足精神。

應對工作仍然漫長

2014至2016年的西非伊波拉疫情持續超過兩年才告平息。今次剛果民主共和國的伊波拉疫情爆發僅四個月，確診個案已突破7,000宗，傳播速度仍然令人憂慮，意味控制疫情仍需要持續而大規模的應對工作。

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織，致力為受武裝衝突、疫病和天災影響，以及被排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助，包括按需要提供藥物、疫苗及其他醫療物資。目前，組織在受疫情影響的省份籌備設立更多隔離及治療設施，同時開展社區參與、支援疫情監測、向醫護人員提供感染防控培訓等工作。

