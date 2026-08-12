伊波拉｜剛果伊波拉死亡人數逾2000　五省確診逾4000宗

剛果民主共和國周二表示，確診伊波拉死亡人數達2,011人，官員稱是史上蔓延最快的一次爆發。



據路透社（Reuters）8月11日報道，剛果公共衛生研究所數據顯示，五省錄得4,381宗確診個案。今次為剛果第17輪爆發，由本迪布焦種伊波拉病毒（ Bundibugyo species of Ebola）引起，暫無獲批疫苗或療法。世界衛生組織（WHO）指這場波及烏干達的疫情為國際關注突發公共衛生事件。

2026年5月21日，剛果民主共和國的醫護人員正在接收患者，當局正在控制伊波拉（Ebola）疫情。（Reuters）

延誤發現、衝突及醫療緊絀助長病毒更快擴散。上月《科學》研究指傳播或早於1月始於伊圖里省，1月中至5月15日錄逾500宗懷疑個案。今次不到三個月已達2,000死，遠快於2018至2020年剛果逾12個月才超過2,000人死亡。

社區抗拒與不信任持續困擾防控。北基伍省布滕博市周一成立政府支持的特遣隊，聯同親政府民兵及民間團體保護防疫人員、執行隔離措施；其中一名領袖恩加沃（Guy Ngavo）稱，違抗隔離令或擅自處理遺體者會被強制送院，屢次違規更將遭鞭刑。