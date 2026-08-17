伊波拉｜民主剛果確診近5000宗逾2000死　被列史上最致命疫情

剛果民主共和國（DR Congo，民主剛果）伊波拉病毒（Ebola）疫情破紀錄，最新報告稱，自5月15日宣布爆發疫情以來，確診個案已上升至4,945宗，其中造成2,325人死亡，成為該國史上最致命的疫情。



民主剛果公共衛生研究所表示，過去24小時內新增101宗個案，令累積確診個案達4945宗。而今次新一輪伊波拉病毒疫情所造成死亡人數，已超越爆發於2018至2020年的上一輪疫情的死亡人數紀錄。

2026年6月18日，剛果民主共和國醫護人員在東部一處難民營，協助埋葬疑似感染伊波拉（Ebola）疫情的死者。（Reuters）

今次疫情由本迪布焦種伊波拉病毒（Bundibugyo species of Ebola）引起，目前並無針對這種病毒株的疫苗或治療方法。由於當地衛生基礎設施薄弱、民眾抵制防疫措施及局勢不穩，疫情迅速蔓延。世界衛生組織（WHO）14日預警當地疫情嚴重，稱「每30分鐘就有一人死亡。」

香港衛生署指出，伊波拉病毒的潛伏期為2至21天，病毒通過密切接觸受感染動物的血液、分泌物、器官或其他體液而傳到人類。病人可能出現突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛和咽喉痛症狀。伊波拉病的平均病死率約為50%。在以往疫情中出現的病死率從25%到90%不等。