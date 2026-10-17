巴西出口石油中國佔近半　刺激雙邊貿易創同期歷史新高

受伊朗戰事引發的國際能源供應緊張影響，巴西原油出口迎來一輪增長，中國成為其中最重要的買家。



香港英文媒體《南華早報》10月16日報道，巴西中國企業家委員會（CEBC）最新發布的報告顯示，今年前9個月，巴西對華原油出口額同比激增49%，達到創紀錄的218億美元。同期，中國購買了巴西出口原油的約一半，所佔份額接近第二大買家印度的7倍。

原油貿易的強勁增長，也推動中巴雙邊貿易額創下同期歷史新高。

2019年9月24日，中國海南省，一名工人走過南山液化天然氣 (LNG) 終端的中國海洋石油總公司 (CNOOC) 標誌。（Reuters）

根據CEBC對巴西政府貿易數據的分析，今年1月至9月，中巴雙邊貿易總額達到約1433億美元。其中，巴西對華出口847億美元，同比增長12%；自中國進口586億美元，同比增長9.9%。

巴西對華貿易順差達到261億美元，佔其同期全球貿易順差的42%。

這一增長發生在全球石油貿易格局受到中東衝突衝擊之際。隨着霍爾木茲海峽航運受阻，中國等亞洲能源進口國加快尋找替代供應來源，遠在南美洲的巴西因此獲得了新的市場機遇。

中國買走巴西一半原油，出口額激增49%

在巴西對華出口商品中，大豆仍然位居第一，但原油已經成為推動雙邊貿易增長的重要動力。

CEBC數據顯示，今年前9個月，巴西對華原油出口額達到218億美元，同比增長49%，創下同期歷史紀錄。

這一增長並非完全來自國際油價上漲。

2025年1月31日，巴西桑托斯港，圖為中國買下營運權的STS11碼頭上，可見大豆倉庫及施工工地。（Reuters）

報告顯示，巴西對華原油出口量同比增長27%，出口價格上漲16.8%。出口數量和價格雙雙上升，共同推動了貿易額的大幅增長。

從市場份額看，中國的重要性更加突出。

今年前9個月，中國吸收了巴西原油出口總量的約50%，穩居第一大買家；印度位居第二，但所佔份額僅為中國的近七分之一。

與去年相比，中國在巴西石油出口市場中的地位進一步鞏固。

2025年，中國購買了巴西約4400萬噸原油，價值約200億美元，佔巴西原油出口總量的45%。

進入2026年後，這一比例進一步提高。

2025年5月13日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與巴西總統盧拉在簽署儀式和聯合新聞發布會後握手。（Reuters）

原油在巴西對華出口商品中的佔比也明顯上升。今年前9個月，原油佔巴西對華出口總額的25.8%，比去年同期提高6.3個百分點，僅次於佔比35.4%的大豆。

這一變化還影響了巴西國內不同地區的出口格局。

報告顯示，里約熱內盧州已成為巴西對華出口額最高的州。該州供應了巴西對華出口原油的89%，石油貿易成為當地對華出口的主要支撐。

與此同時，巴西原油出口整體也在增長。

除了石油，大豆是巴西對華的主要出口產品。圖為2022年5月10日，中國海關官員在江蘇省南通市碼頭檢查從巴西進口的大豆。（Getty Images）

據路透社此前報道，巴西外貿秘書處公布的數據顯示，今年9月，巴西原油出口量達到1170萬噸，創下該國有統計以來的單月最高紀錄，超過2023年3月創下的1100萬噸紀錄。

與去年同期相比，巴西9月原油出口量增長42.2%，出口收入增長77.3%，達到約65億美元。

分析人士指出，巴西近年來持續擴大鹽下油田開發，原油產量不斷刷新紀錄，為出口增長提供了重要支撐。

霍爾木茲海峽受阻，巴西成為替代供應來源

巴西石油出口的強勁表現，與今年中東局勢的劇烈變化密切相關。

今年2月底，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，伊朗事實上封鎖了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），嚴重擾亂海灣地區的石油運輸。

霍爾木茲海峽是全球最重要的石油運輸通道之一，也是亞洲主要能源進口國獲取中東原油的關鍵航道。

2026年8月17日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

據能源運輸數據分析公司Kpler統計，衝突發生前，超過一半通過海運抵達中國的進口原油需要經過這一海峽。

隨着航運受阻，國際市場開始尋找供應相對穩定的替代來源。

CEBC在報告中指出，中東緊張局勢及霍爾木茲海峽石油運輸中斷的風險，促使國際買家增加對穩定供應商的需求，而作為重要石油出口國的巴西因此受益。

《南華早報》指出，即使中國第二季度原油進口總量下降，中國買家仍增加了對巴西原油的採購。

美國能源信息署援引中國海關數據稱，今年第二季度，中國原油進口量下降32%。但與此同時，巴西對華石油出口仍保持強勁增長，顯示中國進口商正在調整採購來源。

這一變化並不只惠及中國市場。

CEBC數據顯示，今年前9個月，巴西面向全球的原油出口額增長28.7%，達到430億美元。其中，對印度的原油出口額同比增長165%。

這表明，在全球能源供應鏈受到衝擊的背景下，巴西正成為亞洲市場更加重要的原油供應來源。

巴西近年加大石油供應。（Reuters）

不過，巴西石油出口的快速增長也存在階段性因素。

《南華早報》注意到，隨着海灣地區部分石油運輸逐漸恢復，巴西對華出口的增長勢頭已經有所放緩。

CEBC今年7月發布的上半年報告顯示，當時巴西對華出口總額同比增長22%，中國購買了巴西原油出口的54%。

而從前9個月的累計數據看，巴西對華出口增速回落至12%，中國在巴西原油出口中的佔比也降至約50%。

根據Kpler和另一家能源運輸數據公司Vortexa的統計，在今年6月美國與伊朗達成協議後，截至9月，除伊朗以外的海灣國家石油出口已恢復至戰前水平的81%以上。

2026年10月6日，阿曼方面公開畫面，顯示有油輪在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）受襲後，該國派出直升機救援傷者。（X@MG_MOD_OMAN截圖）

不過，伊朗本月針對油輪的襲擊有所增加，意味着地區能源運輸仍面臨不確定性。

因此，巴西今年對華石油出口的增長，既反映了兩國能源貿易聯繫的深化，也受到國際油價、運輸條件和地緣政治局勢等因素影響。

中巴貿易創紀錄，中國仍是巴西最大貿易夥伴

石油出口大幅增長的同時，中巴整體經貿關係繼續擴大。

CEBC報告顯示，今年前9個月，中巴雙邊貿易額達到約1433億美元，創下同期歷史新高。

巴西對華出口、從中國進口以及雙邊貿易總額，均創下同期紀錄。

中國繼續保持巴西最大出口目的地和最大進口來源國的地位。

從出口結構看，大豆、原油和鐵礦石仍是巴西對華出口的三大支柱，合計佔出口總額的77%以上。

中國與巴西的歷年人均GDP，以2015年美元計價（世界銀行）

其中，大豆出口額達到約300億美元，中國購買了巴西約70%的出口大豆；原油出口額為218億美元，位居第二；鐵礦石出口額約138億美元，排名第三。

除傳統大宗商品外，部分農產品和礦產品對華出口也出現明顯增長。

巴西對華雞肉及雞雜出口額同比增長113%，出口量增長86%。

此外，巴西對華鋰輝石出口額達到1.723億美元，同比增長339%。中國購買了巴西97%的鋰輝石出口產品。

在進口方面，巴西自中國進口額同比增長9.9%，達到586億美元。中國製造的工業產品、機械設備和新能源汽車等繼續進入巴西市場。

2024年12月26日，圖為無人機拍到中國汽車品牌比亞迪（BYD）位於巴西卡馬薩里的新建電動車工廠的施工現場。（Reuters）

這些數據反映出，中巴經貿合作不僅體現在中國對巴西農產品和能源資源的需求，也包括巴西對中國工業製成品的進口。

值得注意的是，巴西對華貿易順差達到261億美元，相當於該國同期全球貿易順差的42%。

這一數字意味着，中國市場繼續為巴西外貿順差提供重要支撐。

從長期來看，巴西近年來不斷擴大鹽下油田開發，原油產量和出口能力持續提高，而中國則是全球主要原油進口國之一，雙方在能源領域具有較強的互補性。

不過，今年前9個月的出口增長中，有一部分來自中東衝突造成的供應擾動和國際油價上漲。隨着海灣地區運輸逐步恢復，巴西對華石油出口能否維持此前的高速增長，仍有待觀察。

無論如何，最新貿易數據再次凸顯了中國市場在巴西對外貿易中的分量：今年前9個月，巴西每出口兩桶原油，就有約一桶運往中國。

本文轉載自《觀察者網》

