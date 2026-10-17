巴西出口石油中國佔近半 刺激雙邊貿易創同期歷史新高
受伊朗戰事引發的國際能源供應緊張影響，巴西原油出口迎來一輪增長，中國成為其中最重要的買家。
香港英文媒體《南華早報》10月16日報道，巴西中國企業家委員會（CEBC）最新發布的報告顯示，今年前9個月，巴西對華原油出口額同比激增49%，達到創紀錄的218億美元。同期，中國購買了巴西出口原油的約一半，所佔份額接近第二大買家印度的7倍。
原油貿易的強勁增長，也推動中巴雙邊貿易額創下同期歷史新高。
根據CEBC對巴西政府貿易數據的分析，今年1月至9月，中巴雙邊貿易總額達到約1433億美元。其中，巴西對華出口847億美元，同比增長12%；自中國進口586億美元，同比增長9.9%。
巴西對華貿易順差達到261億美元，佔其同期全球貿易順差的42%。
這一增長發生在全球石油貿易格局受到中東衝突衝擊之際。隨着霍爾木茲海峽航運受阻，中國等亞洲能源進口國加快尋找替代供應來源，遠在南美洲的巴西因此獲得了新的市場機遇。
中國買走巴西一半原油，出口額激增49%
在巴西對華出口商品中，大豆仍然位居第一，但原油已經成為推動雙邊貿易增長的重要動力。
CEBC數據顯示，今年前9個月，巴西對華原油出口額達到218億美元，同比增長49%，創下同期歷史紀錄。
這一增長並非完全來自國際油價上漲。
報告顯示，巴西對華原油出口量同比增長27%，出口價格上漲16.8%。出口數量和價格雙雙上升，共同推動了貿易額的大幅增長。
從市場份額看，中國的重要性更加突出。
今年前9個月，中國吸收了巴西原油出口總量的約50%，穩居第一大買家；印度位居第二，但所佔份額僅為中國的近七分之一。
與去年相比，中國在巴西石油出口市場中的地位進一步鞏固。
2025年，中國購買了巴西約4400萬噸原油，價值約200億美元，佔巴西原油出口總量的45%。
進入2026年後，這一比例進一步提高。
原油在巴西對華出口商品中的佔比也明顯上升。今年前9個月，原油佔巴西對華出口總額的25.8%，比去年同期提高6.3個百分點，僅次於佔比35.4%的大豆。
這一變化還影響了巴西國內不同地區的出口格局。
報告顯示，里約熱內盧州已成為巴西對華出口額最高的州。該州供應了巴西對華出口原油的89%，石油貿易成為當地對華出口的主要支撐。
與此同時，巴西原油出口整體也在增長。
據路透社此前報道，巴西外貿秘書處公布的數據顯示，今年9月，巴西原油出口量達到1170萬噸，創下該國有統計以來的單月最高紀錄，超過2023年3月創下的1100萬噸紀錄。
與去年同期相比，巴西9月原油出口量增長42.2%，出口收入增長77.3%，達到約65億美元。
分析人士指出，巴西近年來持續擴大鹽下油田開發，原油產量不斷刷新紀錄，為出口增長提供了重要支撐。
霍爾木茲海峽受阻，巴西成為替代供應來源
巴西石油出口的強勁表現，與今年中東局勢的劇烈變化密切相關。
今年2月底，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，伊朗事實上封鎖了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），嚴重擾亂海灣地區的石油運輸。
霍爾木茲海峽是全球最重要的石油運輸通道之一，也是亞洲主要能源進口國獲取中東原油的關鍵航道。
據能源運輸數據分析公司Kpler統計，衝突發生前，超過一半通過海運抵達中國的進口原油需要經過這一海峽。
隨着航運受阻，國際市場開始尋找供應相對穩定的替代來源。
CEBC在報告中指出，中東緊張局勢及霍爾木茲海峽石油運輸中斷的風險，促使國際買家增加對穩定供應商的需求，而作為重要石油出口國的巴西因此受益。
《南華早報》指出，即使中國第二季度原油進口總量下降，中國買家仍增加了對巴西原油的採購。
美國能源信息署援引中國海關數據稱，今年第二季度，中國原油進口量下降32%。但與此同時，巴西對華石油出口仍保持強勁增長，顯示中國進口商正在調整採購來源。
這一變化並不只惠及中國市場。
CEBC數據顯示，今年前9個月，巴西面向全球的原油出口額增長28.7%，達到430億美元。其中，對印度的原油出口額同比增長165%。
這表明，在全球能源供應鏈受到衝擊的背景下，巴西正成為亞洲市場更加重要的原油供應來源。
不過，巴西石油出口的快速增長也存在階段性因素。
《南華早報》注意到，隨着海灣地區部分石油運輸逐漸恢復，巴西對華出口的增長勢頭已經有所放緩。
CEBC今年7月發布的上半年報告顯示，當時巴西對華出口總額同比增長22%，中國購買了巴西原油出口的54%。
而從前9個月的累計數據看，巴西對華出口增速回落至12%，中國在巴西原油出口中的佔比也降至約50%。
根據Kpler和另一家能源運輸數據公司Vortexa的統計，在今年6月美國與伊朗達成協議後，截至9月，除伊朗以外的海灣國家石油出口已恢復至戰前水平的81%以上。
不過，伊朗本月針對油輪的襲擊有所增加，意味着地區能源運輸仍面臨不確定性。
因此，巴西今年對華石油出口的增長，既反映了兩國能源貿易聯繫的深化，也受到國際油價、運輸條件和地緣政治局勢等因素影響。
中巴貿易創紀錄，中國仍是巴西最大貿易夥伴
石油出口大幅增長的同時，中巴整體經貿關係繼續擴大。
CEBC報告顯示，今年前9個月，中巴雙邊貿易額達到約1433億美元，創下同期歷史新高。
巴西對華出口、從中國進口以及雙邊貿易總額，均創下同期紀錄。
中國繼續保持巴西最大出口目的地和最大進口來源國的地位。
從出口結構看，大豆、原油和鐵礦石仍是巴西對華出口的三大支柱，合計佔出口總額的77%以上。
其中，大豆出口額達到約300億美元，中國購買了巴西約70%的出口大豆；原油出口額為218億美元，位居第二；鐵礦石出口額約138億美元，排名第三。
除傳統大宗商品外，部分農產品和礦產品對華出口也出現明顯增長。
巴西對華雞肉及雞雜出口額同比增長113%，出口量增長86%。
此外，巴西對華鋰輝石出口額達到1.723億美元，同比增長339%。中國購買了巴西97%的鋰輝石出口產品。
在進口方面，巴西自中國進口額同比增長9.9%，達到586億美元。中國製造的工業產品、機械設備和新能源汽車等繼續進入巴西市場。
這些數據反映出，中巴經貿合作不僅體現在中國對巴西農產品和能源資源的需求，也包括巴西對中國工業製成品的進口。
值得注意的是，巴西對華貿易順差達到261億美元，相當於該國同期全球貿易順差的42%。
這一數字意味着，中國市場繼續為巴西外貿順差提供重要支撐。
從長期來看，巴西近年來不斷擴大鹽下油田開發，原油產量和出口能力持續提高，而中國則是全球主要原油進口國之一，雙方在能源領域具有較強的互補性。
不過，今年前9個月的出口增長中，有一部分來自中東衝突造成的供應擾動和國際油價上漲。隨着海灣地區運輸逐步恢復，巴西對華石油出口能否維持此前的高速增長，仍有待觀察。
無論如何，最新貿易數據再次凸顯了中國市場在巴西對外貿易中的分量：今年前9個月，巴西每出口兩桶原油，就有約一桶運往中國。
本文轉載自《觀察者網》