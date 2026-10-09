巴西總統選舉｜博爾索納羅兒子：假如當選將與中美合作　不選邊站

在巴西總統大選首輪投票中意外領先的保守派候選人弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）說，自己若當選將與美國和中國都展開合作。



據彭博社報道，博爾索納羅周四（10月8日）在巴西利亞的一場活動上說：「我不會選邊站。無論我們是跟中國、以色列、中東、阿根廷還是印度打交道，我始終站在巴西人民這一邊。這是我的執政方式。」

博爾索納羅在上周日（10月4日）舉行的巴西總統大選第一輪投票中領先尋求連任的盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。第二輪投票將在10月25日進行。

2026年10月3日，巴西里約熱內盧，總統候選人弗拉維奧（Flavio Bolsonaro，中）在競選集會上帶領車隊向支持者揮手致意。（Reuters）

弗拉維奧對首輪投票結果表示滿意，並稱自己很有可能在第二輪選舉中獲勝。他在巴西利亞舉行的記者會上說：「巴西渴望變革……這是（盧拉所屬）勞工黨時代的終結。」

里約熱內盧州立大學政治學家博特略（Carolina Botelho）說，自1985年巴西結束軍事獨裁統治以來，在首輪投票中領先的候選人最終都贏得了總統選舉。

彭博分析指出，在愈發向中國靠攏的南美洲，弗拉維奧若勝選將意味着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的右翼盟友將橫掃西半球主要經濟體。此前，保守派已在哥倫比亞、智利和秘魯近期的選舉中取得勝利。

弗拉維奧是巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）之子，誓言將與特朗普政府加強經貿和打擊犯罪合作，並參與美國主導的美洲反販毒集團聯盟。弗拉維奧曾在5月訪問白宮時與特朗普會面。

不過，對弗拉維奧來說，當選總統意味着他將掌控顯著依賴中國的巴西經濟。中國是巴西的最大貿易夥伴，也是支撐巴西經濟農產品出口的最大買家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

