《經濟學人》：人均GDP增速放緩影響生活水平　中國德國巴西上榜

《經濟學人》9月17日報道，全球約有33億人，也就是超過五分之二的人口，現時生活在從2024年計起過去10年間，人均GDP增速比2014年之前的10年少一半或更多的國家及地區。中國、德國、巴西和俄羅斯是最近加入上述「俱樂部」的國家，而印度則是少數逃過GDP增速減慢的國家。



據報道，全球超過7.3億人口正經歷國家GDP倒退的情況。

2026年9月9日，德國柏林，極右翼另類選擇黨（AfD）的馮‧施托希（Beatrix von Storch）在競選活動上揮舞德國國旗。（Reuters）

報道指，部份地區的生活水平仍持續成長。這些幸運地區的居民平均實際收入在2014年至2024年間增長38%。其中近一半的成長要歸功於15億印度人的生活水平提升。

隨着出生率下降，印度的經濟正追趕富裕地區。美國持續領先其他已開發國家，拉高了高收入國家的平均值。

與此同時，經濟正面臨低成長或零成長的國家及地區的數量已從2014年的68個增加到2024年的80個。

2020年12月15日，中國北京，幾名男子站在可以眺望中心商業區的樓頂上。（Reuters）

這些國家和地區包括富裕的加拿大，到極度貧困的剛果民主共和國；它們面臨的問題也各不相同，從人口結構到經濟管理不善。所有這些國家和地區都面對一些相同的風險：生活水準停滯不前。