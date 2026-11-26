神舟二十四號載人飛船11月25日早上正式升空，這是中國首次搭載外籍航天員進入太空並到訪中國空間站「天宮」，也讓40歲的巴基斯坦空軍飛行員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）成為該國歷史上首位職業宇航員。

啟程前，阿里回憶妻子的囑託，稱這不僅是他個人的成功，他肩上扛着2.5億巴基斯坦人的重大責任。此話並非空言。巴基斯坦航天事業早在1961年就起步，首枚火箭發射至今已經有64年，才終於有首位職業宇航員進入太空。在巴基斯坦國內，人們不僅希望北京能幫助實現該國2035年送航天器上月球的計劃，也盼望中巴合作能推動復興該國失落已久的航天事業。



根據太空追蹤網站KeepTrack.space的統計，巴基斯坦目前有10枚在役衛星，當中只有3枚完全自主研發；由於沒有自己的軌道運載火箭，10枚衛星中的9枚全部搭乘中國火箭升空，另一枚則搭乘SpaceX獵鷹9號自美國加州范登堡太空基地升空；當然，巴基斯坦也沒有自己的載人飛船。

儘管如今已經沒落，但巴基斯坦一度擁有令人引以為傲的航天事業，其起步比對手印度、甚至中國及許多發達國家都要早得多。1961年，巴基斯坦太空及高層大氣研究委員會（SUPARCO）成立，第二年6月，巴基斯坦成功發射第一枚火箭「Rehbar-1」時，整個亞洲還只有日本和以色列實現這一壯舉。

1962年，巴基斯坦發射首枚火箭，圖為當時的SUPARCO科學家。(SUPARCO)

初期輝煌

SUPARCO成立時正是冷戰進入白熱化之際，美國與蘇聯正競相實現人類首次登月，前者需要尋找合適的地點進行大氣研究。當時作為美國在印太區域盟友的巴基斯坦，順理成章獲得NASA的支持。1961年——NASA成立僅3年後，巴基斯坦就創建航天局SUPARCO，比對手印度早了足足八年。

1962年，SUPARCO在美國的幫助下發射了主要用於研究地球高層大氣風力結構的「Rehbar-1」。作為交換，巴基斯坦將發射和研究數據與美國共享。

此後，SUPARCO將衛星技術作為下一個探索領域，成立遙感研究（即從太空觀測地球的科學）小組，後來建立了領先全球的遙感數據實驗室。1962至1972年間，SUPARCO發射超過200枚火箭，並在1973年成為聯合國和平利用外層空間委員會 (COPUOS) 成員。

然而，隨着巴基斯坦與印度之間局勢日益緊張，以及在後來阿富汗戰爭期間與蘇聯角力下，政府給SUPARCO的撥款大幅削減，將資金投入國防和原子彈研究，資源匱乏的SUPARCO被迫直接放棄發射通信衛星的計劃，巴基斯坦的太空野心也逐漸被擱置一旁。一度見證首枚火箭升空的俾路支省索姆尼亞尼發射試驗場（Sonmiani Flight Test Range），如今已成為巴基斯坦第一大導彈試驗場。

重新燃起的野心

即便如此，巴基斯坦的航天事業近來突然加速發展。過去16個月內，該國發射了6枚衛星，包括三顆觀測衛星、第一顆高光譜衛星HS-1以及一顆能夠全天候成像的高解像度遙感衛星，SUPARCO還設立了新的目標——2035年前將首個航天器送上月球。但這些成就和目標都離不開中國的支持。

圖為中國太空人湯洪波（中）、武毅（左）和巴基斯坦太空人穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）在進行空間站操作訓練。（新華社）

參與此次載人航天任務的巴基斯坦宇航員阿里，更是在中國接受訓練、搭乘中國的火箭並且使用中國空間站。許多批評者認為，巴基斯坦在衛星發射和開發方面嚴重依賴中國，限制其本土航天科技實力發展。

然而，如今的巴基斯坦政府除了技術外包以外似乎沒有更好的選擇。面臨高額公共債務、貧困，巴基斯坦嚴重依賴來自IMF等機構的外部財政援助。2025-2026年，政府最初提議的SUPARCO發展預算達到240億盧比（約合6.8億港元），最終僅通過了54 億盧比（約合1.53億港元），為滿足IMF援助金條件，該數額最終下調至45 億盧比（約合1.28億港元）。相比之下，印度太空研究組織（ISRO）年預算高達16億美元（約125億港元）。

如此劣勢下，巴基斯坦只能依靠「鐵桿」盟友中國來實現航天願景。2025年，中國載人航天工程辦公室與SUPARCO簽署協議，選拔及培訓巴基斯坦太空人。而SUPARCO將於2028年為中國嫦娥八號任務提供一輛重達35公斤、自主研製的月球車，用於探索月球南極，進行月球土壤研究、繪製月球表面地圖等任務。

神舟二十四號飛船升空後，巴基斯坦規劃、發展和特別倡議部長阿赫桑·伊克巴爾表示，希望此次計劃成為中巴未來在航天領域更廣闊合作的開始，但僅僅依靠與中國的合作顯然無法重振本土航天事業。六十多年前SUPARCO抓住NASA拋出的橄欖枝，首枚火箭「Rehbar-1」由本土工程師組裝，發射任務亦完全由巴基斯坦工程師負責監督，建立起自己的航天人才庫，如今，巴基斯坦需要再次將時運轉化為自身實力。